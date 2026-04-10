به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح جمعه در جمع خبرنگاران از رفع تصرف بیش از ۸ هکتار از اراضی ساحلی واقع در حریم ۶۰ متری دریا در ساحل چاف این شهرستان خبر داد و گفت: این اراضی با ارزش تقریبی بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان به اراضی دولت اعاده شد.

کرمی تصریح کرد: برابر گزارش‌های مردمی و پایش اراضی ساحلی توسط مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود، مشخص شد افرادی سودجو به صورت شبانه و از طریق غرس نهال و کرت‌بندی، اقدام به تصرف این اراضی ملی کرده بودند.

وی افزود: در اقدامی مشترک توسط مأموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و با همکاری سپاه ناحیه لنگرود، کلانتری ۱۳ چاف و چمخاله و شهرداری چاف و چمخاله، این اراضی رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

دادستان لنگرود با اشاره به اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تعرض مجدد زمین‌خواران، چهار کیلومتر از نوار ساحلی شهرستان در منطقه چاف با احداث خاکریز محصورسازی شد.

کرمی با تأکید بر اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، گفت: دستگاه قضایی با سودجویان و متخلفانی که اراضی ملی و منابع طبیعی را مورد تصرف قرار دهند، بدون هیچ‌گونه اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی حفظ و صیانت از منابع طبیعی و انفال را از اولویت‌های دستگاه قضا دانست و تأکید کرد: مبارزه مستمر با زمین‌خواران و سودجویان در دستور کار قرار دارد.