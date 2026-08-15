به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مهسا رجب‌زاده معاون دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری معاونت علمی، از آغاز فرآیند صدور مجوز کارخانه‌های نوآوری، مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‌های نوآوری و فضاهای کار اشتراکی نوآوری در درگاه ملی مجوزها خبر داد.

وی با بیان اینکه توسعه هدفمند زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری از برنامه‌های راهبردی معاونت علمی است، گفت: راه‌اندازی این فرآیند، علاوه بر شفاف‌سازی مسیر فعالیت متقاضیان، به ساماندهی و توسعه یکپارچه زیرساخت‌هایی کمک می‌کند که نقش مهمی در رشد شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور و استارتاپ‌ها دارند.

رجب‌زاده همچنین با اشاره به برنامه معاونت علمی برای یکپارچه‌سازی فرآیند صدور مجوز و ارزیابی دانش‌بنیانی این زیرساخت‌ها اظهار کرد: بر اساس توافق میان دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، روال صدور مجوز تا دستیابی به تأییدیه دانش‌بنیانی بر اساس یک مسیر رشد مشخص و با استفاده از شاخص‌های یکپارچه طراحی خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که رشد و بلوغ زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری از زمان دریافت مجوز تا مرحله دانش‌بنیانی، در قالب یک مسیر توسعه مشخص و با ارزیابی و پایش مستمر دنبال شود.

به گفته وی، این اقدام در چارچوب اجرای سند معماری نوین حکمرانی علم، فناوری و نوآوری و با هدف افزایش اثربخشی، سرزندگی زیست‌بوم نوآوری کشور، تقویت شکل‌گیری و رشد شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در مراحل ابتدایی مسیر توسعه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تبدیل آن‌ها به کسب‌وکارهای فناور و دانش‌بنیان انجام می‌شود.

معاون دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری افزود: با تکمیل این فرآیند، صدور مجوز، ارزیابی دانش بنیانی، اعتباربخشی و پایش عملکرد زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری از طریق یک پنجره واحد و بر اساس شاخص‌های هماهنگ انجام خواهد شد. این رویکرد، علاوه بر افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات، زمینه سیاست‌گذاری دقیق‌تر، نظارت مؤثرتر، هدایت هدفمند حمایت‌ها و توسعه متوازن زیست‌بوم نوآوری کشور را فراهم می‌کند.