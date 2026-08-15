افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک در قم؛ صدور هشدار زرد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان قم طی روزهای شنبه و یکشنبه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و از ساعات ابتدایی شب نیز بر میزان پوشش ابر افزوده می‌شود.



وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان قم امروز شنبه ۲۴ مرداد صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد با سرعت قابل توجه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان با اشاره به جهت وزش باد در این روز گفت: جریان غالب باد در روز شنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن به حدود ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که می‌تواند در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه شود.



وی ادامه داد: دمای هوا در روز شنبه نیز روند گرمی خواهد داشت و کمینه دمای ثبت‌شده برای این روز ۲۶ درجه و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.



کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: شرایط جوی روز یکشنبه ۲۵ مرداد نیز تفاوت محسوسی با روز شنبه نخواهد داشت و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: در برخی ساعات روز یکشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست و از اوایل شب افزایش ابر در آسمان استان رخ خواهد داد.



ترابیان با بیان اینکه جهت باد در روز یکشنبه همچنان شرقی خواهد بود، گفت: سرعت وزش باد در این روز نیز حدود ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



وی ادامه داد: کمینه دمای هوای استان در روز یکشنبه ۲۷ درجه و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و بنابراین هوای گرم همچنان در قم تداوم خواهد داشت.



جمکران گرم‌ترین نقطه استان بود



کارشناس هواشناسی استان قم همچنین به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، دستجرد با ثبت دمای ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را به خود اختصاص داد.



وی افزود: در مقابل، بیشترین دمای ثبت‌شده در ساعات بعدازظهر مربوط به جمکران بود که دمای ۴۲.۷ درجه سانتی‌گراد در این منطقه به ثبت رسید.



ترابیان خاطرنشان کرد: اختلاف دمای ثبت‌شده میان مناطق مختلف استان در ۲۴ ساعت گذشته نشان‌دهنده تفاوت شرایط دمایی در نقاط مختلف قم بوده است و روند افزایش دما در روزهای پیش رو نیز همچنان ادامه خواهد داشت.



هشدار زرد تا دوشنبه ادامه دارد



وی همچنین از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد و اظهار کرد: این هشدار به دلیل افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده و از بعدازظهر جمعه ۲۳ مرداد آغاز شده است.



کارشناس هواشناسی استان قم افزود: زمان پایان این هشدار اواخر روز دوشنبه ۲۶ مرداد اعلام شده و در طول این مدت، اثرات ناشی از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان پیش‌بینی می‌شود.



وی ادامه داد: تمامی مناطق استان قم در محدوده اثر این سامانه قرار دارند و مناطق شرقی و مرکزی استان بیش از سایر نقاط در معرض آثار ناشی از وزش باد و خیزش گردوخاک خواهند بود.



ترابیان با تأکید بر تداوم شرایط ناپایدار جوی طی روزهای پیش رو گفت: افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک از مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در مدت اعتبار هشدار هواشناسی سطح زرد استان قم است.