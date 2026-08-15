  1. استانها
  2. قم
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۹

افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک در قم؛ صدور هشدار زرد

افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک در قم؛ صدور هشدار زرد

قم- کارشناس هواشناسی استان قم از تداوم وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، خیزش گردوخاک و افزایش دمای هوا در این استان خبر داد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان قم طی روزهای شنبه و یکشنبه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال خیزش گردوخاک همراه خواهد بود و از ساعات ابتدایی شب نیز بر میزان پوشش ابر افزوده می‌شود.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان قم امروز شنبه ۲۴ مرداد صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات، وزش باد با سرعت قابل توجه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

ترابیان با اشاره به جهت وزش باد در این روز گفت: جریان غالب باد در روز شنبه شرقی خواهد بود و سرعت آن به حدود ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد که می‌تواند در مناطق مستعد با خیزش گردوخاک همراه شود.

وی ادامه داد: دمای هوا در روز شنبه نیز روند گرمی خواهد داشت و کمینه دمای ثبت‌شده برای این روز ۲۶ درجه و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی استان قم بیان کرد: شرایط جوی روز یکشنبه ۲۵ مرداد نیز تفاوت محسوسی با روز شنبه نخواهد داشت و آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در برخی ساعات روز یکشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک دور از انتظار نیست و از اوایل شب افزایش ابر در آسمان استان رخ خواهد داد.

ترابیان با بیان اینکه جهت باد در روز یکشنبه همچنان شرقی خواهد بود، گفت: سرعت وزش باد در این روز نیز حدود ۴۵ تا ۶۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: کمینه دمای هوای استان در روز یکشنبه ۲۷ درجه و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و بنابراین هوای گرم همچنان در قم تداوم خواهد داشت.

جمکران گرم‌ترین نقطه استان بود

کارشناس هواشناسی استان قم همچنین به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، دستجرد با ثبت دمای ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین صبحگاه استان را به خود اختصاص داد.

وی افزود: در مقابل، بیشترین دمای ثبت‌شده در ساعات بعدازظهر مربوط به جمکران بود که دمای ۴۲.۷ درجه سانتی‌گراد در این منطقه به ثبت رسید.

ترابیان خاطرنشان کرد: اختلاف دمای ثبت‌شده میان مناطق مختلف استان در ۲۴ ساعت گذشته نشان‌دهنده تفاوت شرایط دمایی در نقاط مختلف قم بوده است و روند افزایش دما در روزهای پیش رو نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

هشدار زرد تا دوشنبه ادامه دارد

وی همچنین از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد و اظهار کرد: این هشدار به دلیل افزایش تغییرات فشار در سطح زمین صادر شده و از بعدازظهر جمعه ۲۳ مرداد آغاز شده است.

کارشناس هواشناسی استان قم افزود: زمان پایان این هشدار اواخر روز دوشنبه ۲۶ مرداد اعلام شده و در طول این مدت، اثرات ناشی از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شرقی و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: تمامی مناطق استان قم در محدوده اثر این سامانه قرار دارند و مناطق شرقی و مرکزی استان بیش از سایر نقاط در معرض آثار ناشی از وزش باد و خیزش گردوخاک خواهند بود.

ترابیان با تأکید بر تداوم شرایط ناپایدار جوی طی روزهای پیش رو گفت: افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک از مهم‌ترین پدیده‌های مورد انتظار در مدت اعتبار هشدار هواشناسی سطح زرد استان قم است.

کد مطلب 6916784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه