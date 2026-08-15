شهریاری: منبع تامین دارو در «ناصرخسرو» شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به تداوم فعالیت دلالان دارو در بازار آزاد، گفت: سال‌ها است با این مشکل مواجه هستیم که بخشی از داروهایی که در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شود و خانواده‌های بیماران برای تهیه آنها با مشکل مواجه اند، در بازار آزاد به‌ راحتی توسط دلالان عرضه می‌شوند.

وی افزود: مسئله اینجا است که دارویی که بیمار برای پیدا کردن آن باید به چندین داروخانه مراجعه کند و در نهایت نیز ممکن است آن را پیدا نکند، چگونه سر از بازار آزاد و دست دلالان در می‌آورد؛ این موضوع نیازمند بررسی جدی و شناسایی مسیر ورود دارو به بازار غیررسمی است.

شهریاری با اشاره به بازار سیاه ناصرخسرو، تصریح کرد: سال‌ها است درباره فعالیت مافیای دارو و حضور دلالان در این بازار صحبت می‌شود، اما باید مشخص شود داروهایی که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه عرضه می‌شود، از کجا می‌آیند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نمی‌توان تصور کرد همه این داروها توسط افرادی که از خارج از کشور برمی‌گردند و یک یا دو قلم دارو همراه خود دارند، وارد بازار می‌شوند، حجم و نوع برخی داروهای موجود در بازار آزاد نشان می‌دهد که موضوع بسیار فراتر از این است و باید منشأ تأمین آنها به‌صورت دقیق بررسی شود.

بخش قابل توجهی از داروها از مسیر شرکت‌های رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از داروها از مسیر شرکت‌های رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند و در شبکه رسمی توزیع قرار می‌گیرند بنابراین باید بررسی شود چگونه بخشی از این داروها از شبکه رسمی خارج و به بازار آزاد راه پیدا می‌کنند.

شهریاری افزود: این احتمال وجود دارد که در برخی موارد دارو از مسیرهایی مانند داروخانه‌ها، شرکت‌های توزیع یا سایر بخش‌های زنجیره تأمین خارج و وارد بازار آزاد شود. اگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید عوامل آن شناسایی و با آنها برخورد شود.

وی با اشاره به شیوه‌های احتمالی فعالیت دلالان دارو، گفت: گاهی شنیده می‌شود افرادی در اطراف برخی داروخانه‌ها حضور دارند و به اسم بیمار یا با استفاده از نسخه، دارو را تهیه می‌کنند و سپس آن را به بازار آزاد و محل‌هایی مانند ناصرخسرو منتقل می‌کنند، اگر چنین تخلفاتی وجود دارد، شناسایی آن چندان دشوار نیست و باید مسیر تهیه و انتقال دارو مشخص شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اینکه دارویی در داروخانه پیدا نشود اما همان دارو در بازار آزاد به‌راحتی قابل تهیه باشد، یک تناقض جدی است که نمی‌توان از کنار آن عبور کرد و باید مشخص شود چه کسی این داروها را تأمین می‌کند، از چه مسیری به دست دلالان می‌رسند و چه افرادی در پشت این شبکه قرار دارند.

اراده جدی برای شناسایی ریشه‌های بازار سیاه دارو وجود ندارد

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته برای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه دارو اقداماتی انجام شده است، گفت: با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، به نظر می‌رسد هنوز با اراده جدی و همه‌جانبه برای شناسایی ریشه‌های این شبکه مواجه نیستیم؛ اگر قرار است با پدیده دلالی و بازار غیررسمی دارو برخورد شود، نباید فقط چند دلال خُرد در سطح بازار شناسایی و جمع‌آوری شوند؛ باید مسیر تأمین دارو و افرادی که پشت این شبکه قرار دارند مشخص شود.

شهریاری با اشاره به ضرورت ورود جدی دستگاه‌های مسئول به این موضوع، تصریح کرد: از سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، درخواست می‌کنم یک‌بار به صورت جدی موضوع فعالیت افرادی را که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه دارو فعالیت می‌کنند، بررسی کند و مشخص شود این افراد از کجا خط می‌گیرند، داروها را از چه مسیری تهیه می‌کنند و با چه اشخاص یا مجموعه‌هایی ارتباط دارند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید بررسی شود دارویی که در شبکه رسمی کشور وارد و توزیع شده، چگونه سر از بازار آزاد درمی‌آورد. اگر مشخص شود دارو از داروخانه، شرکت توزیع یا هر بخش دیگری از زنجیره رسمی خارج شده است، باید با عوامل آن برخورد جدی صورت گیرد.

منشأ خروج دارو از شبکه رسمی باید شناسایی شود

وی یادآور شد: دارو کالای عادی نیست که بتوان درباره خروج آن از شبکه رسمی و فروش در بازار آزاد بی‌تفاوت بود. پشت هر داروی کمیاب، بیماری قرار دارد که ممکن است جانش به مصرف همان دارو وابسته باشد و خانواده‌ای که برای تهیه آن حاضر است هزینه زیادی پرداخت کند؛ وقتی بیمار داروی مورد نیاز خود را در داروخانه پیدا نمی‌کند اما همان دارو را با قیمت‌های بالا در بازار آزاد پیدا می‌کند، اعتماد مردم به نظام توزیع دارو آسیب می‌بیند. بنابراین باید علاوه بر برخورد با دلالان، منشأ تأمین و مسیر خروج دارو از شبکه رسمی نیز شناسایی شود.

شهریاری افزود: امیدواریم با طرح دوباره این موضوع، دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و یک‌بار برای همیشه مشخص شود داروهای موجود در بازار آزاد و ناصرخسرو از چه مسیری تأمین می‌شوند و چه کسانی در پشت پرده این شبکه فعالیت می‌کنند؛ چراکه برخورد با چند دلال خُرد، بدون شناسایی شبکه اصلی تأمین، نمی‌تواند مشکل بازار غیررسمی دارو را حل کند.