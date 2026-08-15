مدیریت جدید تأمین اجتماعی مطالبات کارگران را در اولویت قرار دهد

شهباز حسنپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیمهشدگان، بازنشستگان و کارگران، گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید در درجه نخست به تعهدات خود در قبال جامعه تحت پوشش عمل کند و تصمیمات و سیاستهای آن باید به گونهای باشد که امنیت خاطر بیمهشدگان و معیشت بازنشستگان تقویت شود.
باید مطالبات کارگران مورد توجه قرار گیرد
وی اظهار کرد: کارگران سالها حق بیمه پرداخت میکنند تا در دوران بازنشستگی از خدمات و حمایتهای قانونی برخوردار باشند، بنابراین باید حقوق و مطالبات آنها بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان از کارگر انتظار داشت که به تعهدات خود عمل کند اما در زمان نیاز، خدماتی متناسب با سوابق بیمهای و پرداختهای او ارائه نشود.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت بازنشستگان، افزود: یکی از مهمترین وظایف سازمان تأمین اجتماعی، حفظ کرامت بازنشستگان و فراهم کردن شرایط مناسب برای زندگی آنان است. بازنشسته نباید دغدغه دریافت مستمری، درمان و خدمات بیمهای خود را داشته باشد و لازم است مسائل معیشتی و درمانی این قشر با جدیت بیشتری دنبال شود.
بازنشستگان باید از خدمات درمانی مناسب استفاده کنند
حسنپور ادامه داد: در کنار پرداخت مستمری، کیفیت خدمات درمانی نیز اهمیت زیادی دارد. بیمهشدگان و بازنشستگان باید بتوانند با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن از خدمات درمانی مناسب استفاده کنند و سازمان باید در این حوزه به سمت ارتقای کیفیت و کاهش بروکراسی حرکت کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات جامعه کارگری، گفت: کارگران ستون اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند و حمایت از آنها صرفاً به معنای پرداخت حقوق و دستمزد نیست. تأمین امنیت شغلی، پوشش بیمهای مناسب و دسترسی به خدمات درمانی و رفاهی از جمله مطالباتی است که باید در سیاستگذاریهای سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی برای حفظ حقوق بیمهشدگان ضروری است
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی برای حفظ حقوق بیمهشدگان ضروری است، اظهار کرد: اگر منابع سازمان بهدرستی مدیریت نشود، در آینده نخستین گروهی که آسیب میبینند بیمهشدگان و بازنشستگان هستند. بنابراین باید همزمان با ارائه خدمات، برای تقویت منابع و کاهش ناترازیهای سازمان نیز برنامهریزی شود.
حسنپور همچنین بر ضرورت مدیریت صحیح سرمایهها و شرکتهای اقتصادی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای اقتصادی سازمان باید در خدمت جامعه تحت پوشش قرار گیرد. مدیریت این سرمایهها باید با هدف افزایش بهرهوری و ایجاد درآمد پایدار انجام شود تا منابع حاصل از آن بتواند به تقویت خدمات بیمهای و رفاهی کمک کند.
وی افزود: مجلس نیز از طریق ابزارهای قانونی و نظارتی، موضوع حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان را دنبال میکند و انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی نیز با شفافیت و پاسخگویی بیشتر، زمینه اعتماد جامعه تحت پوشش را تقویت کند.
مجلس از مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی حمایت میکند
این نماینده مجلس با اشاره به انتصاب محمدی به عنوان رئیس جدید سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: با توجه به سابقه مدیریتی محمدی در سازمان فنی و حرفهای و تجربهای که در حوزه مدیریت اجرایی دارد، با نگاه تحولی وارد سازمان تأمین اجتماعی شده است. مجلس از مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی حمایت میکند و امیدواریم این تغییر مدیریتی به ارتقای خدمات، صیانت از حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان و تحقق بهتر مطالبات جامعه کارگری منجر شود
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