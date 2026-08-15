به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌هت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری انواع آموزش‌های همگانی با هدف اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی، انتقال پیام‌های آموزشی، اجرای مانورهای خانه‌های هلال و حساس‌سازی جامعه برگزار شده است که بالغ بر ۱۷۵ هزار نفر از آن بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در حوزه آموزش‌های تخصصی و عمومی، ۴۶ دوره کمک‌های اولیه با حضور یک‌هزار و ۵۶ نفر، ۳۶ دوره مهارت‌های داوطلبی برای هشت هزار و ۱۷ نفر و ۳۷ دوره آمادگی در برابر مخاطرات برای ۸۹۲ نفر برگزار شده است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۳۳ دوره آموزش مبتنی بر نیاز محلی با حضور ۶۵۸ نفر اجرا شده است.

بخشی ادامه داد: در بخش آموزش‌های تخصصی امداد و نجات نیز ۹ دوره با هدف تربیت تیم‌های تخصصی و تقویت پوشش پایگاه‌های امدادی برگزار شد که ۱۹۶ نفر در آن شرکت کردند.

وی گفت: علاوه بر این، ۷۱ دوره آموزشی در خانه‌های هلال برای دو هزار و ۴۶۰ نفر و چهار دوره ویژه آموزش کارکنان وظیفه نیروهای مسلح برای ۱۴۵ نفر برگزار شده است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی افزود: سه دوره بازآموزی مربیان کمک‌های اولیه با حضور ۷۵ نفر و ۶ دوره آموزش ضمن خدمت برای ۶۹۰ نفر از کارکنان نیز در این مدت اجرا شده است.

بخشی خاطرنشان کرد: در مجموع، طی چهار ماه نخست سال جاری، ۲۴۵ دوره آموزشی حضوری در سطح استان برگزار شده که ۶ هزار و ۹۸۹ نفر در آنها شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به تداوم آموزش‌های ایستگاهی و برنامه‌های آگاه‌سازی در استان گفت: آموزش‌های ایستگاهی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی با هدف افزایش سطح آمادگی و توان مقابله با حوادث، به‌صورت حضوری و مجازی در نقاط مختلف استان اجرا شده است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: آموزش‌های حضوری با محوریت طرح توانمندسازی مردمی، ایمنی و اقدامات عمومی در شرایط جنگ، در میادین و تجمعات مردمی در تمامی شعب استان برگزار شده و نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی عمومی داشته است.