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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

آموزش ۷ هزار نفر در ۲۴۵ دوره هلال‌احمر خراسان جنوبی

آموزش ۷ هزار نفر در ۲۴۵ دوره هلال‌احمر خراسان جنوبی

بیرجند- معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی از برگزاری ۲۴۵ دوره آموزشی حضوری در استان طی چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بخشی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌هت اظهار کرد: از ابتدای سال جاری انواع آموزش‌های همگانی با هدف اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی، انتقال پیام‌های آموزشی، اجرای مانورهای خانه‌های هلال و حساس‌سازی جامعه برگزار شده است که بالغ بر ۱۷۵ هزار نفر از آن بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در حوزه آموزش‌های تخصصی و عمومی، ۴۶ دوره کمک‌های اولیه با حضور یک‌هزار و ۵۶ نفر، ۳۶ دوره مهارت‌های داوطلبی برای هشت هزار و ۱۷ نفر و ۳۷ دوره آمادگی در برابر مخاطرات برای ۸۹۲ نفر برگزار شده است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۳۳ دوره آموزش مبتنی بر نیاز محلی با حضور ۶۵۸ نفر اجرا شده است.

بخشی ادامه داد: در بخش آموزش‌های تخصصی امداد و نجات نیز ۹ دوره با هدف تربیت تیم‌های تخصصی و تقویت پوشش پایگاه‌های امدادی برگزار شد که ۱۹۶ نفر در آن شرکت کردند.

وی گفت: علاوه بر این، ۷۱ دوره آموزشی در خانه‌های هلال برای دو هزار و ۴۶۰ نفر و چهار دوره ویژه آموزش کارکنان وظیفه نیروهای مسلح برای ۱۴۵ نفر برگزار شده است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی افزود: سه دوره بازآموزی مربیان کمک‌های اولیه با حضور ۷۵ نفر و ۶ دوره آموزش ضمن خدمت برای ۶۹۰ نفر از کارکنان نیز در این مدت اجرا شده است.

بخشی خاطرنشان کرد: در مجموع، طی چهار ماه نخست سال جاری، ۲۴۵ دوره آموزشی حضوری در سطح استان برگزار شده که ۶ هزار و ۹۸۹ نفر در آنها شرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به تداوم آموزش‌های ایستگاهی و برنامه‌های آگاه‌سازی در استان گفت: آموزش‌های ایستگاهی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی با هدف افزایش سطح آمادگی و توان مقابله با حوادث، به‌صورت حضوری و مجازی در نقاط مختلف استان اجرا شده است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی ادامه داد: آموزش‌های حضوری با محوریت طرح توانمندسازی مردمی، ایمنی و اقدامات عمومی در شرایط جنگ، در میادین و تجمعات مردمی در تمامی شعب استان برگزار شده و نقش مؤثری در ارتقای سطح آگاهی عمومی داشته است.

کد مطلب 6916856

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