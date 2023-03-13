به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، مسلم حسینی در کمیته امور آموزش مدیریت بحران استان با بیان اینکه آموزش، پیشگیری، نهادینه کردن دانش و فرهنگ سازی نقش بسزایی در مدیریت بحران ایفا می‌کند، افزود: بر اساس قانون مدیریت بحران، آموزش‌های همگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین رسالت‌های جمعیت هلال احمر مطرح بوده که همواره مورد توجه است.

وی با بیان اینکه به منظور طراحی و پیاده سازی آموزش‌هایی اثر بخش، برنامه‌ای جامع برای آموزش همگانی تعریف شده است، گفت: این برنامه به دنبال مداخلاتی نظام مند در بحث آموزش با نگاه آمادگی جامعه است که در این راستا برنامه جامع آموزش در حوزه مدیریت بحران تبلیغ و ابلاغ شده است.

حسینی اظهار کرد: ترسیم نقشه راه برای رسیدن به جامعه‌ای آماده و تغییر اذهان برای نجات جان انسان‌ها از طریق آگاه سازی و آموزش از جمله اهداف ایجاد برنامه جامع آموزش در حوزه مدیریت بحران، است.

وی با بیان اینکه احساس نیاز مردم را از دیگر اهداف ارائه آموزش‌های هلال احمر دانست و افزود: از شهروندان خواستاریم در راستای کاهش خسارت‌های احتمالی در مواقع بحران، حضور در برنامه‌های آموزش‌های امدادی هلال احمر را جدی بگیرند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خواستار هماهنگی بین بخشی دستگاه‌ها در ارائه آموزش‌های همگانی شد و گفت: با توجه به اهمیت بالای آموزش‌های همگانی، جمعیت هلال احمر دوره‌های مختلفی را به صورت مستمر برای اقشار مختلف برگزار می‌کند.

حسینی با اشاره به سایت khadem.ir «خانواده آماده در مخاطرات»، اظهار کرد: طی چند سال گذشته بالغ بر ۲۰۰ دوره آموزشی با محتواهای مشخص به طور رایگان به گروه‌های هدف ارائه شده است.

وی انتشار محتواهای کوتاه آموزشی در بستر مجازی، اطلاع رسانی عمومی و آگاه سازی جامعه از طریق پوستر و مسابقه، برگزاری دوره آموزش‌های کمک‌های اولیه حضوری و برگزاری دوره آمادگی در مخاطرات شایع از جمله اقدامات جمعیت هلال احمر دانست.

حسینی ادامه داد: برگزاری دوره‌های مبتنی بر نیاز محلی، آموزش‌های مناسبتی و ایستگاهی در فضاهای عمومی، برگزاری دوره‌های آموزشی خانه‌های هلال، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه اقشار خاص اعم از سربازان و آموزش ویژه مدارس از دیگر برنامه‌های آموزشی هلال احمر است.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به طرح‌های «دادرس» و «همتا» در مدارس بیان کرد: سالانه شش هزار نفر در طرح دادرس و ۱۵ هزار نفر در طرح همتا آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

وی تربیت و ارتقا نیروهای عملیاتی و امدادی و تربیت مربیان و مدرسان را از اهداف ارائه آموزش‌های تخصصی هلال احمر دانست و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ دوره آموزش‌های تخصصی هلال احمر برگزار شده و ۷۸۵ نفر آموزش‌های مربوطه را فرا گرفته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۷۶ دوره کمک‌های اولیه، ۱۶۴ دوره آموزشی مهارت‌های داوطلبی، ۱۶۰ دوره آموزشی آمادگی در برابر مخاطرات، ۴۷ دوره آموزشی مبتنی بر نیاز محلی، ۱۳۴ دوره آموزش کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و ۱۳۰ دوره آموزش همگانی خانه‌های هلال به صورت حضوری برگزار شده است.

حسینی بیان کرد: در مجموع از ابتدای سال جاری ۸۴۱ دوره آموزشی اعم از همگانی و تخصصی توسط هلال احمر برگزار شده که ۲۷ هزار و ۸۶۰ نفر آموزش‌های ارائه شده را فرا گرفته و گواهینامه مربوطه را اخذ کرده‌اند.