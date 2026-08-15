به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست جمعی از نخبگان فرهنگی، اظهار کرد: در آخرین حمله‌ای که به ضاحیه انجام دادند و مسئول اطلاعات حزب‌الله به همراه خانواده‌اش شهید شد، همان‌جا همه چیز را متوقف کردیم. گفتیم که امشب شما را خواهیم زد و اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ دهد، همه منطقه را می‌زنیم.

وی ادامه داد: نتیجه صحبت ما این شد که همان شب محاصره را برداشتند، نه ۳۰ روز بعد از تفاهم‌نامه؛ همان شب. ترامپ یک توئیت زد و گفت ما امشب محاصره را برمی‌داریم، البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. وقتی این را دیدم، جلویش را گرفتم و گفتم ما چنین توافقی نداریم. به میانجی‌ها گفتم که اگر الان این توئیت الان برداشته نشود، می‌زنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: خواهش می کنم بروید و تاریخچه را نگاه کنید؛ ۵۸ دقیقه بعد ترامپ بخش دوم توئیت خود را برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم‌نامه از روز شنبه باز می‌شود؛ این مذاکره یعنی مبارزه.

با رزمندگان خط مقدم لبنان ارتباط دارم

قالیباف در ادامه، گفت: از سال ۱۳۶۴ درگیر مباحث لبنان هستم. من با تک‌تک شهدای لبنان دوستی و رفاقت داشتم و اکنون نیز با رزمندگان خط مقدم لبنان ارتباط دارم.

ترامپ رسمیت جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده است

وی اظهار کرد: ما جبهه مقاومت و لبنان را در بند اول تفاهم‌نامه آوردیم. در حالی که در متن ۱۵ ماده‌ای اولیه، آمریکا می‌گفت ایران باید موشکی، هسته‌ای، جبهه مقاومت و تنگه هرمز را کنار بگذارد، ترامپ به رسمیت شناختن جبهه مقاومت را به زبان فارسی امضا کرده است.