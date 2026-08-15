به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رشد کسبوکارها، افزایش فروش اینترنتی، توسعه واردات و صادرات و تغییر مدلهای توزیع باعث شده بسیاری از شرکتها دیگر تمایلی به داشتن انبار اختصاصی نداشته باشند. اجاره انبار عمومی به کسبوکارها این امکان را میدهد که بدون پرداخت هزینههای سنگین خرید یا اجاره فضای مستقل، کالاهای خود را در یک فضای امن و مدیریتشده نگهداری کنند. انبار عمومی معمولاً توسط شرکتهای تخصصی انبارداری مدیریت میشود و خدماتی مانند نگهداری کالا، بارگیری، تخلیه، مدیریت موجودی و گاهی بستهبندی را ارائه میدهد. اما سوال اصلی بسیاری از صاحبان کسبوکار این است که چه مشاغلی بیشتر به انبار عمومی نیاز دارند؟ آیا فقط شرکتهای بزرگ از این خدمات استفاده میکنند یا فروشندگان کوچک و آنلاین هم میتوانند از مزایای آن بهره ببرند؟ در ادامه به این موضوع پرداختیم.
انبار عمومی چیست؟
انبار عمومی فضایی است که برای نگهداری کالاهای افراد، شرکتها و سازمانهای مختلف ایجاد شده است. برخلاف انبار اختصاصی که فقط متعلق به یک مجموعه است، در انبار عمومی چندین مشتری میتوانند کالاهای خود را برای مدت کوتاه یا بلندمدت نگهداری کنند. این نوع انبارها معمولاً برای کسبوکارهایی مناسب هستند که فضای کافی برای نگهداری محصولات ندارند، حجم کالای آنها در دورههای مختلف تغییر میکند یا نمیخواهند هزینه زیادی برای مدیریت یک انبار مستقل پرداخت کنند.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۱. فروشگاه اینترنتی
یکی از مهمترین مشتریان انبار عمومی فروشگاههای اینترنتی هستند. با افزایش فروش آنلاین، بسیاری از فروشندگان با مشکل کمبود فضا برای نگهداری کالا مواجه میشوند. یک فروشگاه اینترنتی ممکن است در ابتدا با تعداد محدودی محصول فعالیت کند، اما با افزایش سفارشها، دیگر فضای خانه یا دفتر برای ذخیره کالا کافی نیست. در این شرایط استفاده از انبار عمومی باعث میشود کالاها در یک محیط مناسب نگهداری شوند و فرآیند ارسال سفارشها سریعتر و منظمتر انجام شود. فروشندگان مارکتپلیسها، فروشندگان اینستاگرامی و کسبوکارهای نوپا از جمله گروههایی هستند که میتوانند بیشترین استفاده را از انبار عمومی داشته باشند.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۲. شرکت پخش و توزیع کالا
شرکتهای پخش برای اینکه بتوانند کالا را در سریعترین زمان به مشتریان مختلف برسانند، نیاز به فضای ذخیرهسازی مناسب دارند. این شرکتها معمولاً کالا را به صورت عمده خریداری میکنند و سپس در مناطق مختلف توزیع میکنند. استفاده از انبار عمومی به آنها کمک میکند بدون نیاز به ساخت یا اجاره انبار بزرگ، موجودی خود را مدیریت کنند. شرکتهای پخش مواد غذایی، لوازم بهداشتی، محصولات شوینده، تجهیزات مصرفی و کالاهای فروشگاهی معمولاً از این خدمات استفاده میکنند.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۳. واردکنندگان کالا
واردکنندگان یکی از اصلیترین کاربران انبارهای عمومی هستند. کالاهای وارداتی ممکن است پس از ورود به کشور نیاز داشته باشند مدتی نگهداری شوند تا مراحل توزیع، فروش یا انتقال آنها انجام شود. برای مثال واردکنندگان لوازم الکترونیکی، قطعات خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی معمولاً به فضای زیادی برای نگهداری کالا نیاز دارند. استفاده از انبار عمومی باعث میشود واردکنندگان بدون سرمایهگذاری سنگین روی فضای انبار، مدیریت بهتری روی موجودی خود داشته باشند.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۴. کارخانجات تولیدی
بسیاری از کارخانهها در دورههایی مانند افزایش تولید، سفارشهای بزرگ یا تغییرات فصلی با کمبود فضای انبار مواجه میشوند. در چنین شرایطی، انبار عمومی میتواند به عنوان یک فضای پشتیبان عمل کند و برای نگهداری مواد اولیه، محصولات آماده فروش یا کالاهای مازاد استفاده شود. برای تولیدکنندگانی که نمیخواهند هزینه ساخت انبار جدید پرداخت کنند، استفاده از خدمات انبار عمومی یک راهکار اقتصادی محسوب میشود.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۵. بازرگانان
بازرگانانی که کالا را خریداری کرده و در زمان مناسب به بازار عرضه میکنند، معمولاً به فضای نگهداری امن نیاز دارند. به عنوان مثال فروشندگان عمده پوشاک ممکن است قبل از شروع فصل فروش، حجم زیادی کالا خریداری کنند و برای چند ماه به فضای ذخیرهسازی نیاز داشته باشند. انبار عمومی به این گروه اجازه میدهد فقط به اندازه نیاز خود فضا اجاره کنند.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۵. فروشندگان لوازم خانگی
محصولاتی مانند مبلمان، لوازم خانگی، تجهیزات دکوراسیون و کالاهای بزرگ نیازمند فضای زیادی هستند. بسیاری از فروشگاهها فضای نمایشگاهی دارند اما امکان نگهداری حجم بالای محصولات را ندارند. به همین دلیل از انبارهای عمومی برای ذخیره موجودی اضافی استفاده میکنند.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۶. شرکتهای ساختمانی و پیمانکاران
شرکتهای ساختمانی در پروژههای مختلف ممکن است نیاز به نگهداری موقت تجهیزات، ابزار، مصالح یا ماشینآلات داشته باشند. به جای اجاره فضای دائمی، این شرکتها میتوانند از انبار عمومی نزدیک به محل پروژه استفاده کنند و هزینههای عملیاتی خود را کاهش دهند.
کدام مشاغل به انبار عمومی نیاز دارند: ۷. کسبوکارهای فصلی
برخی مشاغل در زمان مشخصی از سال فروش بالایی دارند. برای مثال فروشندگان پوشاک زمستانی، لوازم نوروزی، تجهیزات مدارس یا محصولات مناسبتی. این کسبوکارها در دورههای کمفروش نیازی به فضای بزرگ ندارند، اما در زمان افزایش موجودی به انبار نیاز پیدا میکنند. انبار عمومی برای این گروهها انعطافپذیری بالایی ایجاد میکند.
چه زمانی یک کسبوکار به انبار عمومی نیاز دارد؟
اگر فضای دفتر یا فروشگاه برای نگهداری کالا کافی نیست، اگر موجودی کالا افزایش پیدا کرده است، اگر هزینه اجاره انبار اختصاصی زیاد است، اگر نیاز به فضای موقت دارید یا اگر مدیریت ورود و خروج کالا برایتان دشوار شده است، استفاده از انبار عمومی میتواند گزینه مناسبی باشد.
مزایای استفاده از انبارهای عمومی برای کسبوکارها
استفاده از انبار عمومی یکی از راهکارهای هوشمندانه برای کسبوکارهایی است که با کالا، مواد اولیه یا محصولات قابل نگهداری سروکار دارند. بسیاری از شرکتها در مراحل مختلف رشد خود با چالشهایی مانند کمبود فضا، افزایش هزینههای نگهداری، مدیریت موجودی و نیاز به فضای موقت مواجه میشوند. انبار عمومی با فراهم کردن یک فضای استاندارد و مدیریتشده، این مشکلات را کاهش میدهد و به کسبوکارها اجازه میدهد بدون سرمایهگذاری سنگین، فرآیند ذخیرهسازی کالاهای خود را به شکل حرفهای مدیریت کنند.
کاهش هزینههای راهاندازی و مدیریت انبار
یکی از مهمترین مزایای استفاده از انبار عمومی، کاهش هزینههای مربوط به ایجاد یک انبار اختصاصی است. راهاندازی یک انبار مستقل فقط شامل هزینه اجاره یا خرید فضا نیست، بلکه هزینههایی مانند تجهیز قفسهبندی، سیستمهای امنیتی، دوربین مدار بسته، نیروی انسانی، تجهیزات جابهجایی کالا و هزینههای جاری مانند برق و نگهداری را نیز شامل میشود. در مقابل، با استفاده از انبار عمومی، کسبوکار تنها هزینه فضایی را پرداخت میکند که واقعاً به آن نیاز دارد. این موضوع برای شرکتهای کوچک، فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای در حال رشد اهمیت زیادی دارد، زیرا میتوانند سرمایه خود را به جای صرف هزینههای زیرساختی، برای توسعه فروش و بازاریابی استفاده کنند.
عدم نیاز به سرمایهگذاری برای ساخت یا اجاره انبار اختصاصی
بسیاری از کسبوکارها در شروع فعالیت یا هنگام توسعه ناگهانی فروش، با مشکل کمبود فضای ذخیرهسازی مواجه میشوند. ساخت یک انبار اختصاصی یا اجاره یک فضای بزرگ ممکن است نیازمند قراردادهای بلندمدت و هزینههای قابل توجه باشد. انبار عمومی این امکان را فراهم میکند که کسبوکارها بدون تعهد مالی سنگین، به فضای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال یک فروشگاه اینترنتی که در یک دوره خاص مانند شب عید یا مناسبتهای فروش، حجم کالای خود را افزایش میدهد، میتواند برای همان بازه زمانی از فضای انبار عمومی استفاده کند.
انعطافپذیری در افزایش یا کاهش فضای مورد نیاز
یکی از مشکلات انبار اختصاصی این است که معمولاً باید فضایی را برای مدت طولانی در اختیار داشته باشید، حتی اگر در برخی ماهها به تمام آن فضا نیاز نداشته باشید. در انبارهای عمومی، امکان تغییر میزان فضای مورد استفاده وجود دارد. یک شرکت میتواند در زمان افزایش موجودی، فضای بیشتری اجاره کند و در زمان کاهش فعالیت، فضای کمتری دریافت کند. این انعطافپذیری باعث میشود هزینههای انبارداری با نیاز واقعی کسبوکار هماهنگ باشد.
افزایش امنیت کالاها
انبارهای عمومی حرفهای معمولاً دارای تجهیزات امنیتی مناسب برای محافظت از کالاها هستند. این تجهیزات میتواند شامل دوربین مدار بسته، سیستم کنترل ورود و خروج، نگهبانی، سیستم اعلام حریق و شرایط استاندارد نگهداری باشد. برای بسیاری از کسبوکارها، تامین چنین سطحی از امنیت در یک انبار شخصی هزینه زیادی دارد. اما با استفاده از انبار عمومی، کالاها در محیطی نگهداری میشوند که از قبل برای امنیت و حفاظت طراحی شده است.
مدیریت بهتر موجودی کالا
یکی از چالشهای مهم برای کسبوکارها، کنترل ورود و خروج کالا و اطلاع دقیق از میزان موجودی است. انبارهای عمومی حرفهای معمولاً خدمات مدیریت انبار ارائه میدهند و به کسبوکارها کمک میکنند فرآیند ثبت، دستهبندی و جابهجایی کالاها منظمتر انجام شود. مدیریت صحیح موجودی باعث میشود مشکلاتی مانند گم شدن کالا، انباشت بیش از حد محصولات یا کمبود ناگهانی موجودی کاهش پیدا کند.
صرفهجویی در زمان
مدیریت یک انبار مستقل نیازمند صرف زمان و انرژی زیادی است. صاحبان کسبوکار باید با مسائلی مانند استخدام نیروی انباردار، نظارت بر ورود و خروج کالا، تعمیرات، امنیت و نظمدهی فضای انبار درگیر باشند.
با برونسپاری فضای انبار به یک مجموعه تخصصی، مدیران میتوانند تمرکز خود را روی فعالیتهای مهمتر مانند فروش، بازاریابی، توسعه محصول و جذب مشتری قرار دهند.
دسترسی بهتر به امکانات حرفهای انبارداری
بسیاری از انبارهای عمومی علاوه بر فضای نگهداری، خدمات جانبی مانند تخلیه و بارگیری، بستهبندی، پالتبندی، تفکیک کالا و آمادهسازی سفارش را نیز ارائه میدهند. این خدمات برای کسبوکارهایی که حجم بالایی از سفارش دارند، باعث افزایش سرعت عملیات و کاهش خطاهای انسانی میشود.
کاهش ریسک توسعه کسبوکار
یکی از دغدغههای شرکتها هنگام رشد، افزایش هزینههای ثابت است. اجاره انبار بزرگ یا خرید ملک برای ذخیره کالا، سرمایه زیادی نیاز دارد و ممکن است در صورت تغییر شرایط بازار، به یک هزینه اضافی تبدیل شود. استفاده از انبار عمومی این ریسک را کاهش میدهد، زیرا کسبوکار میتواند بدون افزایش شدید هزینههای ثابت، فعالیت خود را توسعه دهد. در مجموع، انبار عمومی یک راهکار اقتصادی و انعطافپذیر برای کسبوکارهایی است که به فضای ذخیرهسازی امن نیاز دارند اما نمیخواهند هزینه و دردسر مدیریت یک انبار اختصاصی را تحمل کنند. این نوع خدمات به شرکتها کمک میکند منابع مالی و انسانی خود را بهتر مدیریت کنند و با تمرکز بیشتر روی فعالیت اصلی، رشد سریعتری داشته باشند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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