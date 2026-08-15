به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم آرا صبح امروز شنبه در سومین جلسه کارگروه استانی توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآنی، با تأکید بر لزوم ریل‌گذاری دقیق برای برنامه‌های قرآنی در استان، خواستار عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سمت جذابیت‌های نوین در ترویج فرهنگ قرآنی شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این کارگروه ایجاد انسجام و هم‌افزایی در برنامه‌های قرآنی است، اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته، رویکرد حاکم بر فعالیت‌های قرآنی اغلب محدود به مباحث فنی همچون تجوید و تلفظ صحیح کلمات بوده و جذابیت‌های عمیق و محتوایی قرآن کریم کمتر موردتوجه قرار گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به‌ضرورت پرداختن به جنبه‌های علمی و نوآورانه قرآن، تصریح کرد: قرآن کریم سرشار از مفاهیم علمی است که برای نسل امروز بسیار جذاب است؛ به‌عنوان نمونه، ارتباط میان آموزه‌های سوره مبارکه دخان با اکتشافات علمی معاصر، نمونه‌ای از ظرفیت‌های مغفول مانده قرآن است که می‌تواند راهگشای جذب مخاطبان به‌ویژه نسل کودک‌ونوجوان به کلاس‌های قرآن باشد.

محتشم در ادامه با ابراز نگرانی از کمبود قاریان و مربیان نسل ساز در مقایسه با دوران گذشته، تصریح کرد: برای جذب کودکان و نوجوانان باید برنامه‌ریزی‌های کلان، جامع و مبتنی بر جذابیت‌های قرآنی داشته باشیم. ما نباید تنها به روش‌های سنتی اکتفا کنیم، بلکه باید با هم‌فکری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های عضو کارگروه، به دنبال ایجاد فضایی باشیم که قرآن برای نسل جدید با شیرینی و جاذبه‌های نوین تبیین شود.

وی ضمن قدردانی از زحمات همکاران و پیگیری‌های ویژه در اجرای طرح‌های قرآنی، بر لزوم حضور فعال و با برنامه اعضای کارگروه در جلسات آتی برای تدوین نقشه راه عملیاتی تأکید کرد.