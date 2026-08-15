به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوره اینوکس ۲۰۲۶ امسال در حالی در تهران برگزار میشود که اقتصاد ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته و نگاه فعالان اقتصادی بیش از گذشته به سمت سرمایهگذاری، فناوری و بازتعریف روابط مالی معطوف شده است. در همین راستا، حسین عبده تبریزی، پیشکسوت بازار سرمایه و رئیس کمیته محتوایی این رویداد، در گفتوگویی به تشریح ابعاد مختلف برگزاری این همایش و نمایشگاه و نیز چشمانداز اقتصاد ایران در دوره پیشرو پرداخت.
عبده تبریزی با اشاره به شعار «خلق آینده» تاکید کرد که این رویداد نباید صرفاً بهعنوان یک نمایشگاه برای معرفی خدمات و محصولات دیده شود، بلکه باید بستری برای پیوند میان بازیگران اصلی اقتصاد و بازارهای مالی باشد. به گفته وی، این رویداد حاصل تکامل مسیری است که در بیش از یک دهه گذشته شکل گرفته و امسال به دلیل ملاحظات اجرایی و پروازی از کیش به تهران منتقل شده است.
همایش و نمایشگاه بین المللی بورس؛ فراتر از یک رویداد نمایشی
رئیس کمیته محتوایی این رویداد تصریح کرد: شعار «خلق آینده» زمانی معنا پیدا میکند که از مرحله پیشبینی صرف عبور کرده و ابزارهای ساختن آینده را بهصورت ملموس معرفی کنیم. از همین منظر، هوش مصنوعی در این دوره صرفاً یک محور جانبی نیست، بلکه در شیوه برگزاری، طراحی پنلها، نشستهای تخصصی و حتی خدمات مالی ارائهشده از سوی شرکتکنندگان، نقش محوری دارد.
وی افزود: هدف اصلی این است که گفتوگو درباره آینده اقتصاد ایران از سطح کلیگویی فاصله بگیرد و به سطح تجربه عملی، کاربست فناوری و طراحی راهحلهای اجرایی برسد. به گفته عبده تبریزی، همایش و نمایشگاه بین المللی بورس میتواند با گرد هم آوردن فعالان بازار سرمایه، بانکها، بیمهها، سیاستگذاران و بخش خصوصی، به محل تلاقی ایدهها و تصمیمهای اثرگذار بدل شود.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: ارزش این رویداد در آن است که بتواند میان نهادهای مالی و فعالان اقتصادی ارتباطی فراتر از مناسبات نمایشگاهی ایجاد کند. اگر این پیوند شکل بگیرد، خروجی آن میتواند در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی و حتی در اصلاح مسیر سیاستگذاری اثرگذار باشد.
پایان وضعیت تعلیق و نقش فناوری در رشد اقتصادی
عبده تبریزی در بخش دیگری از این گفتوگو، با اشاره به سناریوهای رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در سالهای آینده، ابراز امیدواری کرد که ایران بهتدریج از وضعیت تعلیق یا همان شرایط «نه جنگ و نه صلح» خارج شود. وی تاکید کرد اگر تفاهمهای اولیه بینالمللی به مرحله اجرا برسد و به یک قرارداد بلندمدت ترک تخاصم برای بازهای ۱۵ تا ۲۰ ساله منتهی شود، میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران وارد فصل تازهای شود؛ فصلی که در آن سطح نااطمینانی سیاسی کاهش یافته و افق تصمیمگیری برای فعالان اقتصادی بلندمدتتر شود.
به گفته وی، در چنین شرایطی بازسازی اعتماد برای جذب سرمایه خارجی زمانبر خواهد بود، اما این مسیر میتواند با تعریف شرکای راهبردی آغاز شود. عبده تبریزی معتقد است چین میتواند در حوزههای هوش مصنوعی، زیرساخت، فناوری و انرژیهای نو بهعنوان شریک نخست ایران ایفای نقش کند. وی همچنین احیای روابط اقتصادی با اروپا و گسترش تعامل با کشورهای همسایه را از دیگر حلقههای مهم زنجیره رشد اقتصادی ایران دانست.
رئیس کمیته محتوایی این رویداد همچنین به نقش فزاینده هوش مصنوعی در بازارهای پولی و مالی اشاره کرد و گفت در سه سال آینده، نخستین آثار این فناوری در افزایش بهرهوری و سپس در تغییر مدلهای کسبوکار نمایان خواهد شد. به اعتقاد وی، حوزه مالی به دلیل ماهیت دادهمحور خود، مستعدترین بخش برای بهرهگیری از هوش مصنوعی است و حوزههایی مانند اعتبارسنجی، کشف تقلب، مدیریت ریسک و مدیریت دارایی میتوانند با هزینه کمتر و دقت بیشتر اداره شوند.
وی افزود: تحول اصلی زمانی رخ میدهد که هوش مصنوعی مرزهای سنتی میان بانک، بیمه و بازار سرمایه را کمرنگ کند و خدمات شخصیسازیشدهتری در مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردانی ارائه شود. از نگاه عبده تبریزی، رقابت آینده در بازارهای مالی بیش از هر چیز بر محور داده و الگوریتم شکل خواهد گرفت.
او در ادامه تاکید کرد که استفاده از هوش مصنوعی در ساماندهی دادههای پراکنده اقتصادی کشور، میتواند کیفیت سیاستگذاری و تصمیمسازی مدیریتی را به شکل محسوسی ارتقا دهد؛ مسئلهای که در شرایط پیچیده امروز اقتصاد ایران، اهمیتی مضاعف دارد.
از گفتوگو تا اقدام؛ ضرورت پیگیری خروجیها
عبده تبریزی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان این رویداد را به یک اتاق فکر اقتصادی با خروجیهای عملی تبدیل کرد، تصریح کرد که نباید از یک گردهمایی چندروزه انتظار حل همه مسائل کلان کشور را داشت، اما میتوان کارکرد آن را بهینه و اثربخش کرد. وی گفت یکی از مهمترین ضعفهای همایشها در ایران، نبود سازوکار پیگیری پس از پایان رویداد است.
او پیشنهاد کرد تمامی سخنرانیها و پنلها با استفاده از فناوریهای نوین بهسرعت مستندسازی و با کمک هوش مصنوعی خلاصهسازی و دستهبندی شوند تا پس از بازبینی متخصصان، در قالب پیشنهادهای اجرایی در اختیار دستگاههای مسئول قرار گیرند. به گفته وی، اگر حلقه «گفتوگو، مستندسازی، ارسال و پیگیری» بهدرستی شکل بگیرد، همایش و نمایشگاه بین المللی بورس میتواند عملاً در طول سال نقش یک اتاق فکر را برای اقتصاد ایران ایفا کند.
بر این اساس، سیزدهمین دوره این رویداد با حضور ارکان بازار سرمایه، بانکها، شرکتهای بیمه و فعالان بخش خصوصی در آذرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی فرصتهای سرمایهگذاری، راهکارهای عبور از چالشهای اقتصاد ایران و مسیرهای پیشروی بازارهای مالی در دوره جدید را ترسیم کند.
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