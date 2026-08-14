به گزارش خبرنگار مهر همزمان با هفته بازار سرمایه، سیزدهمین دوره همایش و نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه از سوم تا ششم آذرماه ۱۴۰۵ در مرکز نمایشگاهها و همایشهای بینالمللی بازار بزرگ ایران (ایرانمال) برگزار میشود. این رویداد که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین گردهماییهای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور تبدیل شده، امسال با شعار «خلق آینده» تلاش دارد بستری برای گفتوگو، همافزایی و ارائه راهکارهای عملی در مواجهه با نیازهای جدید اقتصاد ایران فراهم کند.
برگزارکنندگان این دوره معتقدند این نمایشگاه صرفاً یک رویداد تجاری نیست، بلکه میتواند به اتاق فکر مشترک بخشهای حاکمیتی و خصوصی تبدیل شود؛ جایی که فعالان بازار سرمایه، بانکها، شرکتهای بیمه، نهادهای تامین مالی، سرمایهگذاران و سیاستگذاران در کنار یکدیگر بنشینند و درباره مسیر آینده اقتصاد کشور به جمعبندی برسند. به گفته ستاد برگزاری، برگزاری این رویداد در هفته بازار سرمایه، اهمیت آن را دوچندان کرده و فرصتی فراهم آورده تا ظرفیتها، چالشها و چشماندازهای بازارهای مالی و تولیدی در قالبی تخصصیتر بررسی شود.
نمایشگاه در نقش نقشهراه اقتصاد پس از بحرانها
ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه اعلام کرده است که انتخاب شعار «خلق آینده» بازتابی از نگاه راهبردی برگزارکنندگان به شرایط فعلی اقتصاد ایران است؛ اقتصادی که بهگفته آنان در آستانه دورهای تازه قرار دارد و برای عبور از موانع موجود، نیازمند بازطراحی در مدلهای تامین مالی، سرمایهگذاری و حکمرانی اقتصادی است. در همین چارچوب، سیزدهمین دوره این رویداد بر پایه مطالعات محتوایی و بررسی روندهای آینده طراحی شده و هدف آن پاسخگویی به مهمترین پرسشهای اقتصاد ایران در شرایط جدید عنوان شده است.
به گفته برگزارکنندگان، این همایش قرار است محلی برای تضارب آرا میان مدیران ارشد اقتصادی، صاحبنظران دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی باشد. این رویکرد بهویژه در شرایطی اهمیت یافته که اقتصاد ایران با مجموعهای از متغیرهای پیچیده، از جمله نوسانات بازارها، نیاز به جذب سرمایه، اصلاح ساختارها و ضرورت توسعه زیرساختهای مالی روبهرو است. از نگاه ستاد برگزاری، این رویداد میتواند با گردهم آوردن بازیگران اصلی اقتصاد، به ترسیم نقشه راهی برای آیندهای باثباتتر کمک کند.
همزمانی این رویداد با هفته بازار سرمایه نیز بهعنوان یک مزیت مهم مورد توجه قرار گرفته است. هفته بازار سرمایه در تقویم اقتصادی کشور فرصتی برای مرور دستاوردها، شناسایی آسیبها و بررسی افقهای پیشرو محسوب میشود و اکنون این نمایشگاه در همین بستر، تلاش دارد گفتوگوی میان ارکان مالی کشور را به سطحی راهبردیتر ارتقا دهد. به باور دستاندرکاران این رویداد، بازار سرمایه، شبکه بانکی، صنعت بیمه و نهادهای تامین مالی اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوانند در تنظیم رابطه میان منابع مالی و نیازهای اقتصاد واقعی نقش مؤثرتری ایفا کنند.
بیش از ۳۰ پنل تخصصی با محور فناوری، مالی و سرمایهگذاری
یکی از ویژگیهای برجسته این دوره، طراحی بیش از ۳۰ پنل تخصصی است که با حضور مدیران اقتصادی، کارشناسان، تحلیلگران و فعالان حرفهای برگزار خواهد شد. کمیته محتوایی نمایشگاه اعلام کرده است که این نشستها بر مبنای نیازهای روز اقتصاد ایران و روندهای جهانی تدوین شدهاند و قرار است به موضوعاتی بپردازند که برای آینده بازارها و سیاستگذاری اقتصادی اهمیت بنیادین دارد.
در میان محورهای اصلی پنلها، بررسی «اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی»، «از تحریم تا مشارکت» و «راهکارهای بازگشت به بازارهای بینالمللی» جایگاه ویژهای دارد. برگزارکنندگان میگویند این عناوین بهمنظور ایجاد بستری برای بازاندیشی در مدلهای توسعه، سرمایهگذاری و تامین مالی انتخاب شدهاند؛ مدلی که بتواند با تحولات منطقهای و بینالمللی هماهنگ شود و مسیر تعامل اقتصادی ایران با جهان را بازتعریف کند.
موضوع هوش مصنوعی نیز یکی از کلیدواژههای اصلی این دوره خواهد بود. در پنلهای امسال، نقش هوش مصنوعی در بازارهای مالی، طراحی بازارهای خودکار، سازمانهای هوشمند و رقابتهای فناورانه در منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار میگیرد. برگزارکنندگان اعتقاد دارند صنعت مالی ایران ناگزیر است خود را با موج تحولات دیجیتال و دادهمحور هماهنگ کند و از الگوهای سنتی به سمت ساختارهای نوین و هوشمند حرکت کند. به همین دلیل، این نمایشگاه نه تنها بر سرمایهگذاری و تامین مالی، بلکه بر فناوری بهعنوان موتور تحول بازارها نیز تمرکز خواهد داشت.
در بخش بازار سرمایه نیز موضوعاتی مانند آینده بازار سهام، ابزارهای نوین تامین مالی، توسعه بازار مشتقه، اصلاح ساختار صندوقهای سرمایهگذاری، مدیریت ثروت و مدیریت ریسک در دستور کار قرار دارد. همچنین چشمانداز رقابتپذیری بازار سرمایه تا افق ۱۴۱۰ از دیگر موضوعاتیاست که قرار است در این رویداد بررسی شود. از نگاه برگزارکنندگان، هدف این است که تصمیمات کوتاهمدت جای خود را به نگاه بلندمدت و استراتژیک در سیاستگذاری بدهد.
تمرکز بر زیرساخت، بانکداری هوشمند و فرصتهای سرمایهگذاری
بخش دیگری از این رویداد به همافزایی میان بازار سرمایه، بانک، بیمه و بخش خصوصی اختصاص دارد. ستاد برگزاری تاکید کرده که اصلاح ساختار نظام بانکی، حرکت به سمت بانکداری هوشمند و تقویت نقش بیمهها در پوشش ریسکهای کلان اقتصادی، از محورهای مهم این دوره خواهد بود. از نگاه برگزارکنندگان، همافزایی میان نهادهای مالی میتواند به کاهش هزینههای مبادله، افزایش بهرهوری سرمایه و تقویت جریان تامین مالی در اقتصاد منجر شود.
در کنار این مباحث، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای زیرساختی نیز جایگاه ویژهای در برنامه امسال دارد. توسعه کریدورهای ترانزیتی، لجستیک، پروژههای بزرگ انرژی و سایر حوزههای زیرساختی، از جمله فرصتهایی است که به گفته ستاد برگزاری میتواند برای سرمایهگذاران داخلی و حتی شرکای خارجی جذاب باشد. این بخش از نمایشگاه قرار است ظرفیتهای کمتر دیدهشده اقتصاد ایران را به نمایش بگذارد و زمینهساز شناسایی پروژههای مشترک و شراکتهای تازه شود.
برگزارکنندگان میگویند دعوت از مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی، اساتید دانشگاه و نخبگان مالی، این رویداد را فراتر از یک نمایشگاه معمولی برده و آن را به محفلی برای استخراج راهکارهای عملی در توسعه بازارهای مالی تبدیل کرده است. خروجی نشستها و پنلهای تخصصی نیز قرار است بهصورت مستند تدوین شود تا در اختیار سیاستگذاران و تصمیمگیران قرار گیرد.
به این ترتیب، سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه در شرایطی برگزار میشود که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو، ایدههای نو، ابزارهای مالی جدید و مدیریت ریسک نیاز دارد. برگزاری این رویداد در قلب هفته بازار سرمایه، به گفته دستاندرکاران، میتواند آغازگر فصل تازهای در تعاملات اقتصادی و مالی کشور باشد؛ فصلی که در آن «خلق آینده» از یک شعار به یک برنامه عملی تبدیل شود.
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