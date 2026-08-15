به گزارش خبرگزاری مهر، دوره مدرسی مربیگری و داوری رشته هندپلو به میزبانی هیأت ورزش‌های همگانی استان قم برگزار شد و دو نفر از مربیان توانمند و دانش‌آموخته چهارمحال و بختیاری در این دوره حضور یافتند.

در این دوره، مصیب نظری و مرجان نعمتی به‌عنوان دو نماینده استان شرکت کردند که هر دو نفر در آزمون‌های پایان دوره در دو بخش مدرسی مربیگری و مدرسی داوری موفق به کسب قبولی شدند و به‌عنوان مدرس فدراسیون ورزش‌های همگانی در رشته هندپلو شناخته شدند.

این موفقیت در حالی رقم خورده است که کمیته هندپلو استان چهارمحال و بختیاری طی دو سال گذشته، بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی انجمن هندپلو فدراسیون ورزش‌های همگانی، رتبه نخست عملکردی کشور را به خود اختصاص داده است. این کمیته به ریاست محمد ابراهیمی، در سال‌های اخیر اقدامات متعددی را در زمینه توسعه، آموزش، استعدادیابی و گسترش هندپلو در استان دنبال کرده است.

همچنین در ادامه برنامه‌های توسعه‌ای این رشته، نخستین پایگاه استعدادیابی هندپلو کشور در شهرستان سامان افتتاح شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و توسعه هدفمند هندپلو در رده‌های پایه را فراهم کند.