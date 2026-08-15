به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی ظهر امروز شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت از افتتاح و کلنگ‌زنی ۸۴۶ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و اظهار داشت: این پروژه‌ها با حضور مقامات ملی و استانی، افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

وی با اشاره به تقارن برنامه‌های هفته دولت و هفته وحدت، گفت: این پروژه‌ها مربوط به ۲۲ دستگاه اجرایی است و خوشبختانه حجم پروژه‌های افتتاحی بیش از میزان کلنگ‌زنی‌هاست.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: همچنین در این هفته ۲۱۲ شهید استان تکریم می‌شوند و مراسم تکریم این شهدا توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت این شهدای والامقام برگزار می‌شود.

پورعلی، گفت: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خانواده این شهدا حضور خواهند یافت.

وی افزود: در این هفته از ظرفیت نمازجمعه و سخنرانی‌های پیش از خطبه برای تبیین عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی استفاده و میز خدمت نیز در ادارات مختلف برگزار می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته برای پوشش رسانه‌ای این هفته جهت افکار عمومی، تصریح کرد: علاوه بر گفتگوهای ویژه خبری صداوسیما، مستندها و تیزرهای تبلیغاتی مربوط به این پروژه‌ها، نمایش داده و اطلاع‌رسانی می‌شود.