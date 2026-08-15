عضو شورای شهر تهران: پارکینگ ۴۵۰۰ خودرویی برای زائران ری احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شربیانی، ظهر شنبه، در حاشیه بهره‌برداری از پروژه‌های ورزشی و عمرانی شهرداری منطقه ۲۰ تهران در جمع خبرنگاران از احداث پارکینگ ۴۵۰۰ خودرویی در مجاورت حرم حضرت عبدالعظیم(ع) خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل خدمات‌رسانی به زائران شهرری در حال پیگیری است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: شهرری به‌عنوان یکی از قطب‌های مذهبی و گردشگری کشور سالانه میزبان حدود ۱۰ میلیون زائر آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) است و کمبود فضای پارکینگ از مهم‌ترین چالش‌های این شهر به شمار می‌رود.

وی افزود: پروژه پارکینگ با ظرفیت حدود ۴۵۰۰ خودرو در مجاورت حرم مطهر، یکی از مدرن‌ترین پارکینگ‌های زیرسطحی و طبقاتی کشور خواهد بود که اجرای آن می‌تواند نقش مؤثری در بهبود تردد زائران و کاهش بار ترافیکی منطقه داشته باشد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های شهری در جنوب پایتخت گفت: رفع مشکلات ترافیکی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران و شهروندان، نیازمند تکمیل پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و پارکینگ است.

شربیانی همچنین به برخی پروژه‌های عمرانی شهرری اشاره کرد و افزود: اجرای طرح‌هایی مانند سالن چندمنظوره محله تقی‌آباد بخشی از نیازهای محلی را پاسخ داده است، اما برخی پروژه‌ها از جمله پارکینگ خیابان شهید بغدادی همچنان با چالش‌هایی در روند اجرا مواجه هستند که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی در پایان بر ضرورت کاهش فاصله توسعه‌ای میان شمال و جنوب تهران تأکید کرد و گفت: تحقق عدالت شهری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای پروژه‌های زیرساختی مؤثر در مناطق کمتر برخوردار است.