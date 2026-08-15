نوروزی: ورزشکاران آسیب دیده دغدغه هزینه درمان ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون پزشکی ورزشی صبح امروز (شنبه 24 مردادماه) به صورت حضوری و وبینار در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

این مجمع به ریاست دفریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و رئیس مجمع، و با حضور غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، مهین فرهادی زاد نایب رییس کمیته ملی المپیک، صمیمی دبیرکل کمیته ملی پار المپیک. سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی، سید اشکان اردیبهشت دبیر مجمع، شماری از اعضا به صورت حضوری و روستی هیات اای پزشکی ورزشی استان ها به صورت وبینار برگزار شد.

در این نشست، گزارش عملکرد فدراسیون پزشکی ورزشی در سال ۱۴۰۴ توسط نوروزی ارائه شد که به همراه تقویم فعالیت‌های پیش‌رو به تصویب اعضای مجمع رسید. همچنین گزارش حسابرس مستقل، بازرس قانونی و گزارش مالی فدراسیون نیز پس از ارائه و بررسی، به تصویب مجمع رسید.

از دیگر مصوبات این مجمع، تفویض اختیار تعیین سرانه و دستورالعمل کمیته خدمات درمانی به هیات رئیسه فدراسیون و همچنین انتخاب هما عابدی‌فر به عنوان کارشناس خبره بانوان بود.

نوروزی: ورزشکاران آسیب‌دیده فدراسیون پزشکی ورزشی را حامی خود می‌دانند.

غلامرضا نوروزی در این مجمع ضمن قدردانی از تلاش تمامی همکاران ستادی و استانی فدراسیون اظهار داشت: امروز ورزشکاران آسیب‌دیده می‌دانند که فدراسیون پزشکی ورزشی به خوبی حامی آنان است و تلاش می‌کنیم با کمترین هزینه، شرایط درمان و بازگشت آنان به دنیای قهرمانی را فراهم کنیم.

وی بر ضرورت اهتمام دوچندان برای ساماندهی ورزشکاران تأکید کرد و خواستار حمایت هیات‌های پزشکی ورزشی استان‌ها از هیات‌های پزشکی ورزشی شهرستان‌ها شد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام‌شده در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: امروز تمامی هیات‌های پزشکی ورزشی استان‌ها دارای زیرساخت اختصاصی هستند و این مهم نقش بسزایی در تسهیل و توسعه ارائه خدمات به ورزشکاران داشته است.

محمدیان: فدراسیون پزشکی ورزشی التیام‌بخش بسیاری از زخم‌های دوران جنگ بود

فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و رئیس مجمع فدراسیون نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: فدراسیون پزشکی ورزشی التیام‌بخش بسیاری از زخم‌های دوران جنگ‌های تحمیلی بود و با حضور خود در خط مقدم خدمت به جامعه ورزش، قوت قلب جامعه ورزش کشور محسوب می‌شد.

وی مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی را مجمعی شفاف دانست و افزود: این مجمع در دوره‌های اخیر همواره با شفافیت برگزار شده است.

محمدیان خاطرنشان کرد: فدراسیون پزشکی ورزشی در بخش‌های مختلف با ارائه خدمات به‌موقع همواره پشتیبان ورزش کشور بوده است؛ از جمله در اعزام‌های بین‌المللی که به لطف این فدراسیون، کاروان‌های اعزامی کشور هیچ‌گاه از نظر سلامت با کمبودی مواجه نبوده‌اند.

وی در ادامه بر ضرورت تلاش مضاعف برای ساماندهی ورزشکاران و همچنین نظارت هرچه بهتر، دقیق‌تر و گسترده‌تر بر اماکن ورزشی تأکید کرد.

در ادامه این مجمع، مهین فرهادی‌زاده، نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک و صمیمی ، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک نیز از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی قدردانی کردند.

اردیبهشت: استمرار خدمات‌رسانی فدراسیون حتی در دوران جنگ

سیداشکان اردیبهشت، دبیر مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی نیز در این نشست ضمن قدردانی از مجموعه تلاش‌های همکاران ستادی و استانی، موفقیت‌های به‌دست‌آمده را حاصل برنامه‌ریزی کلان و اهتمام تمامی عوامل فدراسیون دانست.

وی تصریح کرد: مجموعه فدراسیون پزشکی ورزشی حتی در دوران جنگ‌های تحمیلی نیز با حضور و تلاش مستمر خود، موجب استمرار خدمات‌رسانی به جامعه هدف شد.