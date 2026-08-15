به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، با تشریح جزئیات طرح خانه‌ریز، از عرضه مرحله‌ای این طرح، تعیین سقف خرید برای هر کد ملی و انتشار ماهانه گزارش پیشرفت و قیمت کارشناسی پروژه خبر داد.

وی با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اعتماد و شفافیت در طرح خانه‌ریز اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم با طراحی سازوکارهای مختلف در بستر شهرزاد و یک سامانه نوین، اطلاعات دقیق و شفافی از روند پروژه، قیمت‌گذاری‌ها، تغییرات احتمالی متراژ و سایر موضوعات در اختیار شهروندان قرار گیرد.

خاصه‌باف افزود: در بازه‌های زمانی مختلف و به صورت ماهانه، گزارش پیشرفت پروژه، تغییرات حاصل‌شده و سایر اطلاعات منتشر خواهد شد. همچنین نظریه‌های کارشناسی رسمی نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر منتشر می‌شود.

عرضه مرحله‌ای خانه‌ریز

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره میزان عرضه خانه‌ریز گفت: برای جلوگیری از سفته‌بازی، عرضه را کنترل‌شده انجام می‌دهیم. هفته گذشته ۵ هزار خانه‌ریز عرضه شد که معادل حدود ۵۰ مترمربع است و امروز نیز از ساعت ۸ صبح عرضه انجام شده که مجموعاً تاکنون حدود ۸ هزار و ۸۰۰ خانه‌ریز فروخته شده است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از اثرگذاری بازار مبادله و خرید از دیگران، این بازار را فعلاً بسته‌ایم و عرضه از سوی خودمان انجام می‌شود. فردا نیز ۵ هزار خانه‌ریز دیگر عرضه خواهد شد تا افرادی که امروز موفق به خرید نشده‌اند، فرصت داشته باشند.

خاصه‌باف با اشاره به تعیین سقف خرید گفت: با توجه به بازخوردهای دریافت‌شده، برخی شهروندان آمادگی خرید مقدار بیشتری دارند، اما برای اینکه تعداد بیشتری از شهروندان بتوانند از این طرح بهره‌مند شوند، فعلاً سقف خرید برای هر کد ملی ۱۰۰ خانه‌ریز تعیین شده است.

وی افزود: با ورود پروژه‌های دیگر به این بستر، این سقف‌ها نیز برداشته خواهد شد تا شهروندان بتوانند به میزان نیاز خود از این طرح استفاده کنند.

خاصه‌باف حداقل سرمایه مورد نیاز برای خرید خانه‌ریز را ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان اعلام کرد.

کنترل سفته‌بازی با عرضه و شفافیت

وی درباره نحوه مدیریت بازار و جلوگیری از ورود دلالان اظهار کرد: برای اینکه مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند، برای هر کد ملی سقف خرید تعیین شده است. با ورود پروژه‌های بیشتر به این بستر، عرضه و تقاضا نیز بهتر کنترل خواهد شد تا امکان سوءاستفاده دلالان کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران افزود: از سوی دیگر، قیمت‌گذاری به صورت ماهانه و بر اساس کارشناسی انجام می‌شود و خود مجموعه نیز میزان مشخصی عرضه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: بازار آزاد و شفاف را نمی‌توان به صورت دستوری مدیریت کرد و قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد؛ بنابراین باید سفته‌بازان با ابزارهای مختلف و از طریق میزان عرضه، افزایش تعداد پروژه‌ها و قیمت‌گذاری مبتنی بر نظریه کارشناسی کنترل شوند.

نقدشوندگی خانه‌ریز در ۷۲ ساعت

خاصه‌باف درباره نقدشوندگی خانه‌ریز نیز گفت: برای ایجاد جذابیت، در این طرح تعهد نقدشوندگی در نظر گرفته شده است و یکی از زیرمجموعه‌های شهرداری، مطابق سازوکار و رویه تعریف‌شده در منشور و مرام‌نامه خانه‌ریز، ضامن نقدشوندگی خواهد بود.

وی درباره زمان نقدشوندگی خانه‌ریز اظهار کرد: به محض اینکه فرد بر اساس روش تعیین‌شده درخواست خود را ثبت کند، فرآیند نقدشوندگی در مدت ۷۲ ساعت انجام خواهد شد.

خاصه‌باف افزود: البته ممکن است در روزهای نخست به دلیل اتصال شبکه بانکی، یک یا دو روز تأخیر ایجاد شود، اما با تثبیت فرآیند، این روند انجام خواهد شد.

خانه‌ریز مسیر مستقیم خانه‌دار شدن نیست

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره امکان خانه‌دار شدن شهروندان از طریق این طرح گفت: خانه‌ریز بستری برای سرمایه‌گذاری در ملک است و در پروژه‌های مسکونی می‌تواند در نهایت به مالکیت نیز منجر شود.

وی توضیح داد: اگر فردی در یک پروژه حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ مترمربع خانه‌ریز خریداری کند و تا زمان پایان پروژه بتواند به اندازه یک واحد مسکونی خانه‌ریز خریداری کند، در زمان واگذاری پروژه، اولویت با فردی خواهد بود که خانه‌ریز در اختیار دارد و این موضوع می‌تواند به تملک ملک و خانه‌دار شدن منجر شود.

خاصه‌باف ادامه داد: امروز فردی ممکن است پس‌انداز خود را برای ۱۰ سال کنار بگذارد تا در آینده خانه خریداری کند، اما به دلیل تورم قیمت مسکن از بازار عقب بماند. در این الگو، فرد می‌تواند به جای آن، پس‌انداز خود را به صورت منظم در ملک سرمایه‌گذاری کند.

وی گفت: بر اساس الگوها و تحلیل‌های انجام‌شده، یک کارمند ساده اگر بتواند به صورت منظم ماهانه پس‌انداز کند و پس از چهار یا پنج دوره در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشد، در بازه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۵ سال می‌تواند به یک واحد آپارتمان در تهران برسد.

خانه‌ریز پیش‌فروش نیست

خاصه‌باف در پاسخ به ابهامات درباره ماهیت قرارداد خانه‌ریز تأکید کرد: این طرح برای تأمین مالی پروژه از طریق پیش‌فروش نیست و قرارداد آن، قرارداد تأمین مالی محسوب نمی‌شود.

وی افزود: در این طرح، یک قرارداد مشارکت مدنی میان سازنده و سرمایه‌گذار کلان پروژه وجود دارد و سازنده تعهد ساخت پروژه را برعهده گرفته است. بر اساس آورده‌ها، قدرالسهم طرفین مشخص شده و سازنده متعهد شده پروژه را در بازه زمانی تعیین‌شده احداث کند.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران تأکید کرد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی اثری بر قیمت یا متراژ خانه‌ریزی که شهروند خریداری کرده است نخواهد داشت و هزینه ساخت برای خریدار خانه‌ریز موجب کاهش قدرالسهم یا متراژ نخواهد شد.

وی گفت: مالکیت عرصه و اعیان در زمان خرید خانه‌ریز ایجاد نمی‌شود، بلکه فرد در منافع پروژه تا زمان اتمام آن مشارکت دارد. ارزش این منافع نیز با تغییرات قیمت، ارزش افزوده ایجادشده در مراحل ساخت و تأثیر تورم تغییر خواهد کرد.

پروژه در مرحله گودبرداری و فونداسیون است

خاصه‌باف درباره وضعیت پروانه ساختمانی پروژه نیز اظهار کرد: پروانه پروژه صادر شده و برخلاف برخی مطالب منتشرشده، پروژه در مرحله صدور پروانه نیست. عملیات گودبرداری و فونداسیون پروژه در حال انجام است و پروژه نسبت به ماه گذشته حدود ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اعلام کرد: از این پس در روز پنجم هر ماه، گزارش پیشرفت فیزیکی و قیمت همان ماه به صورت دقیق در سایت منتشر خواهد شد.

خاصه‌باف با تأکید دوباره بر اینکه پروژه فعلی پیش‌فروش نیست، گفت: این پروژه ۹ طبقه است و پروژه‌های دیگری که در آینده به این بستر اضافه می‌شوند، ممکن است شامل کاربری‌های تجاری نیز باشند.

وی درباره قیمت خانه‌ریز نیز اظهار کرد: مبلغ تعیین‌شده، بهای تمام‌شده پروژه است که زمین، ساخت و عوارض پروژه را شامل می‌شود و شهروندان از طریق آن می‌توانند در منافع پروژه مشارکت کنند