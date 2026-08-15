استاد بزرگ شطرنج ایران برنده جایزه ٢٧ هزار دلاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، پرهام مقصودلو پس از پایان پیکارهای بخش «آخرین بخت انتخابی»، در مرحله ماقبل آخر برابر آرتمیف قرار گرفت و از صعود به جدول اصلی بازماند، اما طبق آیین‌نامه مسابقات به عنوان نفر هجدهم رویداد در نظر گرفته شد و ۲۷ هزار دلار جایزه دریافت کرد.

مقصودلو در مجموع ۱۰ بازی خود در این رقابت‌ها ۵ امتیاز کسب کرد.

آلکساندر گریشوک و اولکساندر بورتنیک نیز مشترکاً در جایگاه نوزدهم قرار گرفتند و هرکدام ۲۵ هزار دلار جایزه دریافت کردند. آراویند و لیم لی نیز مشترکاً بیست‌ویکم شدند و هرکدام ۲۳ هزار دلار جایزه گرفتند.

مجموع جوایز بخش شطرنج جام جهانی بازی‌های الکترونیک ۲۰۲۶، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است و نفر نخست این رویداد ۲۵۰ هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.

جام جهانی بازی‌های الکترونیک ۲۰۲۶ با حضور شماری از برترین شطرنج‌بازان جهان برگزار می‌شود و بازیکنان برای کسب عنوان قهرمانی و جوایز نقدی این رقابت‌ها به رقابت می‌پردازند.

رویداد Esports World Cup بزرگ‌ترین تورنمنت چندرشته‌ای ورزش‌های الکترونیک جهان است که در آن بهترین تیم‌ها و بازیکنان رشته‌های مختلف برای کسب میلیون‌ها دلار جایزه و عنوان قهرمانی رقابت می‌کنند.