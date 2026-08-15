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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

استاد بزرگ شطرنج ایران برنده جایزه ٢٧ هزار دلاری شد

استاد بزرگ شطرنج ایران برنده جایزه ٢٧ هزار دلاری شد

پرهام مقصودلو، استاد بزرگ شطرنج ایران در رقابت‌های شطرنج جام جهانی بازی‌های الکترونیک ۲۰۲۶ (Esports World Cup) موفق به دریافت ۲۷ هزار دلار جایزه نقدی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، پرهام مقصودلو پس از پایان پیکارهای بخش «آخرین بخت انتخابی»، در مرحله ماقبل آخر برابر آرتمیف قرار گرفت و از صعود به جدول اصلی بازماند، اما طبق آیین‌نامه مسابقات به عنوان نفر هجدهم رویداد در نظر گرفته شد و ۲۷ هزار دلار جایزه دریافت کرد.

مقصودلو در مجموع ۱۰ بازی خود در این رقابت‌ها ۵ امتیاز کسب کرد.

آلکساندر گریشوک و اولکساندر بورتنیک نیز مشترکاً در جایگاه نوزدهم قرار گرفتند و هرکدام ۲۵ هزار دلار جایزه دریافت کردند. آراویند و لیم لی نیز مشترکاً بیست‌ویکم شدند و هرکدام ۲۳ هزار دلار جایزه گرفتند.

مجموع جوایز بخش شطرنج جام جهانی بازی‌های الکترونیک ۲۰۲۶، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است و نفر نخست این رویداد ۲۵۰ هزار دلار جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.

جام جهانی بازی‌های الکترونیک ۲۰۲۶ با حضور شماری از برترین شطرنج‌بازان جهان برگزار می‌شود و بازیکنان برای کسب عنوان قهرمانی و جوایز نقدی این رقابت‌ها به رقابت می‌پردازند.

رویداد Esports World Cup بزرگ‌ترین تورنمنت چندرشته‌ای ورزش‌های الکترونیک جهان است که در آن بهترین تیم‌ها و بازیکنان رشته‌های مختلف برای کسب میلیون‌ها دلار جایزه و عنوان قهرمانی رقابت می‌کنند.

کد مطلب 6917543

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