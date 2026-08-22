به گزارش خبرگزاری مهر، آرش آزادی اظهار کرد: نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن ابن‌سینا از یکم آغاز می‌شود تا هشتم شهریورماه ادامه دارد و با توجه به شرایط موجود و محدودیت‌های پیش‌رو امسال به صورت داخلی برگزار می‌شود.

وی افزود: در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود مسابقات با حضور شطرنج‌بازان خارجی برگزار شود اما به دلیل ضرورت اخذ مجوزهای لازم و فراهم نشدن شرایط حضور ورزشکاران خارجی این دوره بدون شرکت‌کنندگان بین‌المللی برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: تاکنون ۴۱۰ شطرنج‌باز برای شرکت در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند و رقابت‌ها در ۲ جدول آزاد و رده سنی زیر ۱۴ سال برگزار می‌شود.

آزادی ادامه داد: مسابقات بلیتس نیز در حاشیه رقابت‌های اصلی پیش‌بینی شده و مجموع جوایز نقدی این دوره ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به حضور پنج استاد مطرح شطرنج کشور در این مسابقات، افزود: شماری از برترین شطرنج‌بازان ایران در رده‌های سنی مختلف در نوزدهمین دوره اوپن ابن‌سینا حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان تامین محل اقامت شرکت‌کنندگان را یکی از چالش‌های برگزاری این رقابت‌ها دانست و اظهار کرد: شرکت‌کنندگان و همراهان آنها حدود هفت شب در همدان اقامت دارند و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تامین اسکان مناسب ضروری است.

آزادی در پایان از حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان در برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج اوپن ابن‌سینا قدردانی کرد.