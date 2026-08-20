به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی‌زیرک اظهار کرد: شهرداری همدان میزبان مسابقات شطرنج کلانشهرهای کشور در هفته همدان است و تیم‌هایی از ۱۳ کلانشهر در این رویداد ورزشی حضور می‌یابند.

وی افزود: تیم‌های شهرهای همدان، اصفهان، تبریز، مشهد، تهران، اراک، قم، ارومیه، کرمانشاه، کرج، کرمان، شیراز و رشت در این دوره از رقابت‌ها شرکت دارند.

معاون ورزشی شهرداری همدان بیان کرد: این مسابقات در ۲ بخش مردان و زنان برگزار می‌شود و در مجموع ۱۹ تیم برای کسب عنوان‌های برتر به رقابت می‌پردازند.

محمدی‌زیرک ادامه داد: رقابت‌ها در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مردادماه برگزار خواهد شد و شهرداری همدان تلاش دارد میزبانی شایسته‌ای از ورزشکاران و تیم‌های شرکت‌کننده داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی افزون بر ایجاد فضای رقابتی و افزایش نشاط در میان ورزشکاران فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی و شهری همدان در سطح کشور است.