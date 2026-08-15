توقیف ۴۶ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشکن در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا در سخنانی، اظهار داشت: در راستای مطالبات مردمی و مهار مزاحمتهای ناشی از آلودگی صوتی و رفتارهای مخاطرهآمیز، گشتهای پلیس در میادین، خیابانها و حواشی پارکهای شهر از جمله تختی، یادبود، ۴۵ متری، فدک و بهشت مستقر شده و با متخلفان برخورد کردند.
وی افزود: در این طرح ۳۴ دستگاه موتورسیکلت و ۱۲ دستگاه خودرو که عامل ایجاد مزاحمت و خطر برای شهروندان بودند، توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.
فرمانده انتظامی بروجرد با هشدار به هنجارشکنان، تأکید کرد: این طرح بهصورت مستمر و در تمامی نقاط شهر در دستور کار است تا آرامش و امنیت روانی شهروندان به طور کامل تضمین شود.
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