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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۰

مشاور وزیر آموزش و پرورش: کیفیت دانشگاه فرهنگیان قربانی کمیت نشود 

مشاور وزیر آموزش و پرورش: کیفیت دانشگاه فرهنگیان قربانی کمیت نشود 

بندرعباس- مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل‌های فرهنگیان با اشاره به جذب دانش‌آموزان برتر در دانشگاه فرهنگیان، بر لزوم اولویت کیفیت بر کمیت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بابک هاشمی‌نکو در نشست کارگروه تحول دانشگاه فرهنگیان هرمزگان اظهار کرد: بهترین دانش آموزان از دبیرستان‌ها جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند و هر آنچه از این دانشگاه بیرون می‌آید، مستقیم با سرنوشت آموزشی فرزندان این مرزوبوم پیوند دارد.

وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری که دانشگاه فرهنگیان را قلب آموزش و پرورش نامیده‌اند، تحقق کامل منویات ایشان را در چهار محور زیرساخت‌ها، منابع آموزشی، نیروی انسانی و فعالیت‌های تربیتی ضروری دانست و بر تمرکز جدی بر این حوزه‌ها تاکید کرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه از رفع معارضان زمین در منطقه «آزادگان» بندرعباس ابراز خرسندی کرد و خواستار تسریع در کلنگ‌زنی و آغاز عملیات ساخت‌ وساز این پروژه شد.

وی همچنین با قدردانی از کسب رتبه‌های برتر دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در جشنواره‌های تدریس و مسابقات علمی، دانشجومعلمان این استان را سرمایه‌های ارزشمندی برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور برشمرد.

کد مطلب 6917834

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