مشاور وزیر آموزش و پرورش: کیفیت دانشگاه فرهنگیان قربانی کمیت نشود 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بابک هاشمینکو در نشست کارگروه تحول دانشگاه فرهنگیان هرمزگان اظهار کرد: بهترین دانش آموزان از دبیرستانها جذب دانشگاه فرهنگیان میشوند و هر آنچه از این دانشگاه بیرون میآید، مستقیم با سرنوشت آموزشی فرزندان این مرزوبوم پیوند دارد.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری که دانشگاه فرهنگیان را قلب آموزش و پرورش نامیدهاند، تحقق کامل منویات ایشان را در چهار محور زیرساختها، منابع آموزشی، نیروی انسانی و فعالیتهای تربیتی ضروری دانست و بر تمرکز جدی بر این حوزهها تاکید کرد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه از رفع معارضان زمین در منطقه «آزادگان» بندرعباس ابراز خرسندی کرد و خواستار تسریع در کلنگزنی و آغاز عملیات ساخت وساز این پروژه شد.
وی همچنین با قدردانی از کسب رتبههای برتر دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در جشنوارههای تدریس و مسابقات علمی، دانشجومعلمان این استان را سرمایههای ارزشمندی برای آینده نظام تعلیم و تربیت کشور برشمرد.
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