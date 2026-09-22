به گزارش خبرنگار مهر، سیدبابک هاشمی‌نکو شامگاه سه‌شنبه در مراسم ویژه پاسداشت و الگوسازی معلمان کنشگر و همیشه در میدان که به یاد ۱۶۸ معلم و دانش‌آموز شهید میناب برگزار شد، اظهار کرد: به روان پاک ۱۵۶ شهیدی که در این مکان آرمیده‌اند، سلام و درود می‌فرستیم و در میان این عزیزان ۲۶ شهید معلم حضور دارند.

وی افزود: شنیده‌ام در جریان این حادثه برخی از شهدای معلم در حالی به شهادت رسیدند که دانش‌آموزان در آغوش آنها و پناه معلمان خود بودند و همین موضوع نشان می‌دهد معلم شهید، درس ایثار را در عمل به دانش‌آموزان خود آموخته است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فرهنگ شهادت، بیان کرد: وقتی از شهید و شهادت سخن می‌گوییم، از فرهنگی صحبت می‌کنیم که پایان مسیر نیست؛ شهدا زنده‌اند، نظارت و حمایت می‌کنند و یاد و راه آنان همچنان در جامعه ادامه دارد.

هاشمی‌نکو با تجلیل از خانواده‌های شهدا، گفت: این شهدا از خانه‌های شما و از دامان پدران و مادرانی برخاستند که غیرت، ایمان و عشق را به فرزندان خود آموختند و در برابر صبر و ایثار خانواده‌های شهدا سر تعظیم فرود می‌آوریم.

وی با اشاره به نقش معلمان در شرایط مختلف اجتماعی، ادامه داد: در این مدت معلمان عزیز واقعاً ایثار کردند و حدود ۳ هزار نفر از عزیزانی که بدون چشمداشت و به صورت رایگان در میدان حضور داشتند و چراغ علم را روشن نگه داشتند، شناسایی شدند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، افزود: برخی از این معلمان خانه به خانه رفتند، برخی دانش‌آموزان را در خانه خود آموزش دادند و برخی نیز در حسینیه‌ها و مساجد به ارائه آموزش پرداختند و نشان دادند که درس و تربیت تعطیل‌شدنی نیست.

هاشمی‌نکو، تأکید کرد: معلم، مروج امید است و معلمان هر جا که جامعه به حضور آنان نیاز داشته باشد، در میدان حاضر می‌شوند.

وی با اشاره به نقش معلمان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اظهار کرد: جامعه فرهنگیان در بسیاری از عرصه‌ها حضور دارد و در انتخابات نیز بخش قابل توجهی از عوامل اجرایی و امین صندوق‌ها را معلمان تشکیل می‌دهند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت معلمان در دوران آموزش مجازی، گفت: بسیاری از معلمان در فضای مجازی نیز تلاش کردند و در این رویداد، معلمانی شناسایی شدند که کلاس درس را از فضای چهار دیواری مدرسه به میدان آوردند، شبکه‌ای از معلمان ایجاد کردند و با حضور اجتماعی و جهادی، خدمت‌رسانی کردند.

هاشمی‌نکو، افزود: این معلمان، کنشگران اجتماعی و جهادی هستند و در عرصه‌های مختلف، نقش خود را به خوبی ایفا کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به ابعاد تربیتی آموزش، گفت: یکی از اهداف دشمنان این است که توجه جامعه را تنها به مباحث آموزشی محدود کنند، در حالی که موضوع تربیت نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: معلمان در همه سنگرها آماده تلاش هستند و علاوه بر مباحث آموزشی به ابعاد تربیتی نیز توجه دارند.

هاشمی‌نکو، گفت: معلمان منتظر بخشنامه‌ها نماندند و تلاش کردند اوج بلوغ حرفه‌ای خود را در مدرسه و جامعه به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: در زمان‌هایی که آموزش‌ها مجازی بود و در برخی روستاها اینترنت یا امکانات ارتباطی مناسب برای ارتباط معلم و دانش‌آموز وجود نداشت، معلمانی بودند که دانش‌آموزان را به خانه خود دعوت کردند و برخی نیز با حضور خانه به خانه، آموزش را در منزل دانش‌آموزان دنبال کردند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در پایان، تأکید کرد: آموزش و تربیت هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود و معلمان در هر شرایطی برای استمرار این مسیر تلاش می‌کنند.