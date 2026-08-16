به گزارش خبرنگار مهر حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس، با اعلام پایان موفقیتآمیز عملیات نصب جکت در موقعیت A فاز ۱۱ پارس جنوبی، این رویداد را نقطه عطفی در توسعه یکی از مهمترین و مرزیترین فازهای میدان مشترک پارس جنوبی برشمرد. وی تأکید کرد که با تثبیت این جکت، زیرساختهای لازم برای استقرار عرشه ۱۱A فراهم شده و گام مهمی در مسیر تکمیل توسعه این فاز برداشته شده است.
مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به نقش مؤثر دولت چهاردهم در پیشبرد پروژههای راهبردی انرژی کشور اظهار داشت: «تمامی مراحل کلیدی شامل عملیات عمودسازی (Roll-up) و بارگیری (Load-out) جکت ۱۱A در دوران دولت چهاردهم محقق شد. پس از انتقال ایمن این سازه عظیم به دریا، عملیات پیچیده نصب و کوبش شمعها نیز با موفقیت کامل و با تکیه بر دانش فنی و توان اجرایی متخصصان ایرانی به سرانجام رسید.»
ثقفی در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط عملیاتی پروژه را در ماههای اخیر متفاوت و چالشبرانگیز توصیف کرد و افزود: «در دورانهای پرفشار اخیر، برنامه اجرایی پروژه با دقت و انعطاف لازم با شرایط موجود تطبیق یافت. حتی در زمانهایی که تنشها در جنوب کشور به اوج رسید، عملیات نصب جکت موقعیت A لحظهای متوقف نشد. گروههای اجرایی ما با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و با روحیهای جهادی، کار را تا پایان عملیات نصب دنبال کردند.»
شتاب در تولید و تحقق اهداف توسعهای در دولت چهاردهم
مدیرعامل گروه پتروپارس با تبیین سیاستهای کلان وزارت نفت در دوره مدیریتی مهندس محسن پاکنژاد، تصریح کرد که افزایش ظرفیت تولید در میدانهای مشترک، اولویت نخست و راهبردی وزارت نفت است. وی گفت: «برنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با رویکردی چندجانبه و به موازات یکدیگر در بخشهای تولید، حفاری، ساخت عرشه و نصب سازههای دریایی پیش رفته است. این هماهنگی میان بخشهای مختلف، عامل اصلی موفقیت ما در رسیدن به اهداف تعیینشده بوده است.»
ثقفی با ارائه آماری از عملکرد این مجموعه در هجده ماه نخست دولت چهاردهم، یادآور شد: «گروه پتروپارس بهعنوان بازوی اجرایی شرکت ملی نفت ایران، موفق شد ظرفیت تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی را طی ۱۸ ماه نخست دولت چهاردهم دو برابر کند. در همین بازه زمانی، تعداد چاههای حفاریشده این فاز از چهار حلقه به ۱۱ حلقه افزایش یافته است که این جهش در عملیات حفاری، نشاندهنده اراده جدی برای استخراج حداکثری از میدانهای مشترک است.»
وی در مورد وضعیت عرشه ۱۱A نیز توضیح داد: «در حال حاضر پروژه ساخت عرشه موقعیت A به پیشرفت فیزیکی حدود ۵۰ درصد رسیده است. تمامی فعالیتهای مهندسی، تأمین کالاهای مورد نیاز و مراحل ساخت، طبق برنامه زمانبندی در حال اجراست تا بلافاصله پس از اتمام ساخت، برای نصب در موقعیت A آماده شود.»
حفاری رکوردشکن در موقعیت B و افقهای پیش رو
مدیرعامل گروه پتروپارس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جزئیات فنی عملیات حفاری در موقعیت B، گفت: «حفاری چاه دوازدهم در این موقعیت هماکنون به مراحل پایانی خود نزدیک شده است. تیم عملیات حفاری ما موفق شد مراحل اصلی این عملیات را در زمانی کمتر از ۵۴ روز به اتمام برساند که یک رکورد قابلتوجه در این نوع حفاریهای فراساحلی محسوب میشود. هماکنون آخرین مقطع حفاری در حال انجام است و پس از تکمیل، این چاه آماده ورود به مدار تولید خواهد بود.»
ثقفی ضمن قدردانی از تیمهای اجرایی پروژه گفت: «موفقیتهای اخیر، حاصل هماهنگی بینظیر میان کارفرما، پیمانکاران و گروههای فنی پروژه است. هریک از این موفقیتها، از تکمیل نصب جکت موقعیت A تا پیشرفت در ساخت عرشه و رکوردهای حفاری، نتیجه تعهد جمعی به توسعه زیرساختهای ملی است.»
گفتنی است، گروه پتروپارس پیشتر با موفقیت در اتصال یازدهمین حلقه چاه فاز ۱۱ به سکوی بهرهبرداری موقعیت B و بهرهبرداری از خط لوله ۳۲ اینچی، موفق شده بود تولید گاز این سکو را به ۹۱۵ میلیون فوت مکعب استاندارد در روز برساند. با تکمیل حفاری چاه دوازدهم و راهاندازی آن در آینده نزدیک، ظرفیت تولید این فاز افزایش بیشتری خواهد یافت و جایگاه فاز ۱۱ بهعنوان آخرین و مرزیترین فاز میدان مشترک پارس جنوبی در تأمین گاز کشور تثبیت خواهد شد.
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