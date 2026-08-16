  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

آتش‌سوزی مهیب به مرزهای آلمان نزدیک می‌شود+ فیلم

آتش‌سوزی مهیب به مرزهای آلمان نزدیک می‌شود+ فیلم

گزارش های رسانه ای حاکی از شدت گرفتن دامنه آتش سوزی های جنگلی در بلژیک و نزدیک شدن به مرزهای آلمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، در ساعات گذشته آتش سوزی های جنگلی در مرز میان بلژیک و آلمان به شکل خطرناکی گسترش یافته و مقامات دو کشور را به اتخاذ تدابیری از جمله درخواست برای تخلیه ساکنان واداشته است.

مسئولان شهری در نزدیکی مرز آلمان در ایالت نوردراین-وستفالن شامگاه شنبه از ساکنان چند منطقه مسکونی خواستند برای تخلیه آماده باشند. این درخواست به دلیل وقوع آتش سوزی جدید در منطقه هوهن فِن در نزدیکی مناطق مرزی و در داخل بلژیک مطرح شد.

در سمت بلژیک نیز عملیات تخلیه ساکنان دو شهر کوشلشاید و لایکاول از امروز آغاز شده است.

آتش سوزی جنگلی که در بلژیک در نزدیکی مرز با آلمان آغاز شده، تاکنون به حدود ۲ هزار هکتار خسارت زده است.

مسئولان بلژیکی این آتش سوزی را بزرگترین آتش سوزی تاریخ کشور توصیف کرده اند. بلژیک پیشتر از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده بود.

کد مطلب 6917919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه