به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، در ساعات گذشته آتش سوزی های جنگلی در مرز میان بلژیک و آلمان به شکل خطرناکی گسترش یافته و مقامات دو کشور را به اتخاذ تدابیری از جمله درخواست برای تخلیه ساکنان واداشته است.

مسئولان شهری در نزدیکی مرز آلمان در ایالت نوردراین-وستفالن شامگاه شنبه از ساکنان چند منطقه مسکونی خواستند برای تخلیه آماده باشند. این درخواست به دلیل وقوع آتش سوزی جدید در منطقه هوهن فِن در نزدیکی مناطق مرزی و در داخل بلژیک مطرح شد.

در سمت بلژیک نیز عملیات تخلیه ساکنان دو شهر کوشلشاید و لایکاول از امروز آغاز شده است.

آتش سوزی جنگلی که در بلژیک در نزدیکی مرز با آلمان آغاز شده، تاکنون به حدود ۲ هزار هکتار خسارت زده است.

مسئولان بلژیکی این آتش سوزی را بزرگترین آتش سوزی تاریخ کشور توصیف کرده اند. بلژیک پیشتر از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده بود.