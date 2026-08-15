به گزارش خبرگزاری مهر، اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز شنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: اروپا همچنان در وضعیت هشدار بالای آتش‌ سوزی جنگل‌ ها قرار دارد و فشار در کشورهایی نظیر بلژیک، آلبانی، صربستان، مونته‌ نگرو و بوسنی و هرزگوین رو به افزایش است.

اورزلا فون در لاین سپس اضافه کرد: سامانه ماهواره‌ ای «کوپرنیکوس» ما هم‌ اکنون در حال پشتیبانی از عملیات نقشه‌ برداری در کشورهایی همچون اسپانیا، آلبانی، یونان، فرانسه، آلمان و صربستان است. اروپا از طریق «مرکز مدیریت شرایط اضطراری» خود، آتش‌ سوزی‌ ها را در سراسر قاره به‌ دقت زیر نظر دارد و «سازوکار حفاظت مدنی» نیز هر زمان که کشوری خواستار همبستگی اروپا باشد، وارد عمل می‌شود.

این در حالیست که دولت انگلیس پیشتر و در پی وقوع خشکسالی شدید و افزایش خطر آتش‌ سوزی، برای میلیون‌ ها شهروند در سراسر این کشور هشدار اضطراری ارسال کرد؛ اقدامی که در تاریخ انگلیس بی‌ سابقه بوده است.