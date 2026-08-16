بیگدلی: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجمع تشخیص متوقف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی صبح امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد ماه) طی نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: این موضوع در مجلس دهم نیز پیگیری شده بود و در مجلس یازدهم نیز طرحی از سوی همکاران تهیه و به تصویب رسید که شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد؛ با این حال، در مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی، این موضوع فعلاً متوقف مانده است.

وی افزود: در مجلس دوازدهم جلسات متعددی با معاون اول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله لاریجانی، برگزار کردیم و تلاش شد از طریق برگزاری چندین جلسه به تفاهمی در این زمینه برسیم. من پیش از این نیز گفته‌ام و اکنون هم به‌صراحت تأکید می‌کنم که متأسفانه تشکیلات ذی‌نفع در این موضوع از قدرت بیشتری برخوردار است؛ تشکیلاتی که از منابع دولتی منتفع می‌شوند و امکان به‌کارگیری برخی افراد را دارند. متأسفانه در این زمینه آن‌گونه که باید، اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وجود مافیا یا تشکیلاتی پشت پرده در موضوع نیروهای شرکتی، تصریح کرد: متأسفانه قدرت این تشکیلات از سازمان اداری و استخدامی بیشتر بوده است. این در حالی است که رفیع‌زاده هفته گذشته اعلام کرد پیش‌نویس این مصوبه را برای دولت آماده و ارائه کرده‌ایم. وی همچنین گفته بود بر اساس همان تفاهمی که با کمیسیون داشتیم، برای افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین منعقد شود؛ اما متأسفانه تشکیلات ذی‌نفعان اجازه نداد این مصوبه از هیأت دولت خارج و نهایی شود.

مجلس پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است

بیگدلی ادامه داد: ما حقیقتاً از پیگیری این موضوع کوتاه نیامده‌ایم و حتی جلسه‌ای نیز برای بررسی موضوع و پیدا کردن راهکارهای حل این مسئله در نظر گرفته‌ایم. در آن جلسه عنوان شد که منتظر قانون مجلس هستند. با این حال، به نظر من نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد. اگر واقعاً مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و موضوعاتی مانند بار مالی یا مغایرت با سیاست‌های کلی مطرح است، باید این مسئله هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و نهایی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی گفت: واقعیت این است که این موضوع به یک نیاز ضروری جامعه تبدیل شده و به‌طور قطع مجلس باید امروز در این زمینه ورود جدی داشته باشد. نمایندگان نیز تأکید دارند که مسائل پشت پرده مرتبط با نیروهای شرکتی باید به‌صورت شفاف برای مردم تشریح و اعلام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه درباره تبدیل وضعیت ایثارگران نیز اظهار کرد: این موضوع در برنامه هفتم انجام شده و شاید بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد آن به مرحله اجرا رسیده باشد. تنها مسئله باقی‌مانده، منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این بخش است که به اعتقاد من، اگر دولت اراده کند، می‌تواند آن را تأمین و موضوع را اجرایی کند.

بیگدلی تأکید کرد: ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم. برای حل مسئله نیازی به قانون جدید وجود ندارد و بحث اصلی، موضوع نظارتی است که ان‌شاءالله آن را پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره موضوع مذاکره اظهار کرد: به نوعی می‌توان گفت نظر اکثریت مجلس و نظام این است که مذاکره انجام شود. ما قرار نیست به مذاکره برویم، صحبت کنیم و از سوی دشمن مورد حمله قرار بگیریم. ما در طول تاریخ، به‌ویژه بعد از انقلاب، ثابت کرده‌ایم که هیچ‌گاه شروع‌کننده جنگ نبوده‌ایم، اما به تعبیر رهبر شهیدمان، جنگ کردن را بلدیم و می‌دانیم چگونه از حقمان، از مملکتمان، از آب و خاکمان و از مردممان دفاع کنیم.



وی افزود: مذاکره نیز به نوعی دفاع از حق و حقوق مردم در چارچوب گفت‌وگو و صحبت است. من فکر می‌کنم دوستانی که به این موضوع حمله می‌کنند، یک مقدار با واقعیت‌های جامعه قرابت ندارند. نمی‌دانم چقدر از شرایطی که در بهترین نقاط تهران وجود دارد یا اینکه اصلاً در کف جامعه تهران، روستاها و شهرستان‌ها چه خبر است، اطلاع دارند. مردم از لحاظ معیشتی با چه مشکلاتی مواجه هستند؟ از لحاظ بیکاری، مسائل اقتصادی و مسائل اجتماعی در چه شرایطی قرار دارند؟



بیگدلی ادامه داد: یا خدای نکرده دنبال این هستیم که اگر دولتی که دولتِ دلخواه من باشد، این کار را انجام دهد و مذاکره کند، مثلاً برجام سال ۱۴۰۱ را پیگیری کند و به نتیجه برساند، ایرادی نداشته باشد، اما اگر دولتی که من به آن رأی نداده‌ام و به قول معروف خاطرخواهش نیستم، بخواهد یک موضوعی را پیش ببرد، ایراد داشته باشد. به نظر من، این ایرادات جز اینکه همین همبستگی‌ای را که عرض کردم خدشه‌دار کند، نتیجه دیگری برای ما ایجاد نمی‌کند.



وی در ادامه درباره مطالبات نمایندگان و موضوع استیضاح وزیر کار، گفت: وقتی در مجلس صحبت و موضوعی مطرح می‌شود، نمایندگان مطالباتی دارند؛ یک زمانی این مطالبات سیاسی است و یک زمانی عملکردی. استیضاح آقای وزیر جزو اولین مواردی بود که ثبت شد و تقریباً فکر می‌کنم یک سال، یک سال و خورده‌ای هم از ثبت آن می‌گذرد. حالا عزیزانی که طراح بودند، دلایلی داشته‌اند که آن را پیگیری نکرده‌اند یا هیئت‌رئیسه محترم در اینجا یک مقدار آیین‌نامه را رعایت نکرده است؛ چراکه بالاخره این موضوع باید در کمیسیون مطرح شود و بعد به صحن برود.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ممکن است همیشه این‌طور نباشد که استیضاح منجر به رأی برکناری وزیر از وزارتخانه شود. من هم فکر می‌کنم با توجه به فضای مجلس و نارضایتی‌هایی که نسبت به عملکرد آقای وزیر وجود دارد، این موضوع قابل توجه است.



بیگدلی تأکید کرد: امیدواریم بحث نظارتی مجلس که بعد از جنگ یک مقدار ضعیف انجام شده است، به‌ویژه در بحث حضور وزرا برای پاسخگویی به سؤالات، استیضاح و موارد مختلف، توسط هیئت‌رئیسه مجلس جدی‌تر گرفته شود و این موضوعات به شکل شفاف برای مردم، مجلس و نمایندگان مطرح شود.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اصلاح فرایند محاسبه حقوق بازنشستگی اظهار کرد: قانون فعلی میانگین دو سال آخر حقوق را مبنای محاسبه قرار می‌دهد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد این روش با عدالت سازگار نیست؛ چراکه فردی ممکن است ۲۸ سال حداقل حق بیمه پرداخت کند و در دو سال پایانی به‌صورت غیرمتعارف میزان بیمه‌پردازی خود را افزایش دهد که در بسیاری از موارد این افزایش‌ها ناشی از روابط است.



وی افزود: از سوی دیگر، ممکن است کارگری سال‌ها حقوق ۴۰ میلیون تومانی دریافت کند اما با حداقل حقوق بیمه‌پردازی شود و در دو سال پایانی نیز کارفرما با افزایش صوری حقوق، سابقه بیمه او را اصلاح کند. در این شرایط هم سازمان تأمین اجتماعی متضرر می‌شود و هم حقوق واقعی بیمه‌شده نادیده گرفته می‌شود. مگر چند درصد افراد توانسته‌اند صرفاً بر اساس شایستگی، در دو سال پایانی افزایش قابل توجه حقوق داشته باشند؟



بیگدلی ادامه داد: به همین دلیل، یکی از موضوعات اصلی که دنبال کردیم، اصلاح همین فرایند بود. به‌عنوان مسئول این موضوع، با صاحب‌نظران و افراد مختلف جلسات متعددی برگزار کردیم و با بررسی فرمول‌های موجود در کشورهای مختلف، فرمولی را تدوین و تصویب کردیم که بر اساس آن، از پنج سال آینده تمام سوابق بیمه‌ای فرد دارای ضریب مشخص شود و ضریب سوابق در آخرین حقوق دریافتی فرد اعمال شود؛ به‌گونه‌ای که تورم نیز در محاسبات لحاظ شود.



وی تأکید کرد: این فرمول را با شرایط مختلف، از جمله حقوق‌های ۵۰ و ۷۰ میلیون تومانی، مقایسه کرده‌ایم و مطمئناً به ضرر بیمه‌شده نخواهد بود و از سوی دیگر به نفع سازمان تأمین اجتماعی است تا بتواند بیمه‌پردازی واقعی را مبنا قرار دهد.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی درباره لزوم پیگیری مشکلات بیمه‌ای اصحاب رسانه، اظهار کرد: این موضوع از مسائل مهم جامعه اصحاب رسانه است و هفته گذشته نیز با دوستان درباره آن صحبت کردم و درخواست کردم جلسه‌ای با حضور سازمان تأمین اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما برگزار شود تا این موضوع به‌صورت دقیق بررسی شود.



وی تأکید کرد: با توجه به اینکه بنده مسئول کمیته تأمین اجتماعی هستم، امیدوارم در جلسه مذکور درباره مسائل کلی این موضوع بحث شود و حتماً از نظرات اصحاب رسانه استفاده کنیم تا بتوانیم بخشی از نواقص موجود را برطرف کنیم.

باید تورم را مهار و مشکلات معیشتی مردم را حل کرد

وی در ادامه درباره وضعیت تورم و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: تورم در طول یک یا دو روز، یک سال یا حتی یک دوره دولت ایجاد نمی‌شود که بتوان انتظار داشت در مدت یک سال آن را حل کرد. تورمی که امروز تقریباً می‌توان آن را «افسارگسیخته» دانست، حاصل عوامل مختلفی است و برای کنترل آن باید مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دهند تا ضمن مهار تورم، بخشی از مشکلات معیشتی مردم نیز حل شود.



وی افزود: یکی از عوامل اصلی تورم، وجود نقدینگی و هدایت نشدن آن به سمت تولید است. این وضعیت در طول یک مسیر ایجاد شده و برای اصلاح آن نیز به برنامه و زمان نیاز داریم.



بیگدلی با اشاره به رویکرد خود نسبت به دولت گفت: من از جمله افرادی هستم که سعی می‌کنم حمایت بیشتری از دولت داشته باشم، چراکه اعتقادم این است که این دولت نسبت به گزینه‌های دیگری که می‌توانستند در جایگاه دولت قرار بگیرند، برای کشور مثمرثمرتر است؛ اما نسبت به تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه شخص وزیر اقتصاد، انتقادات جدی دارم.



وی ادامه داد: البته تحریم‌ها، مسائل مختلف اقتصادی و جنگ، بخشی از مشکلات امروز هستند، اما مدیریت منابع داخلی کشور با این تیم اقتصادی مقداری دشوار است. به جای اینکه عوامل ایجاد تورم را شناسایی و با آنها مقابله کنیم، نباید همه مسائل را به تحریم‌ها و عوامل بیرونی نسبت دهیم.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: یکی از اقدامات مؤثری که دولت می‌تواند انجام دهد، حذف رانت موجود در نظام یارانه‌ای است. اگر قرار است یارانه‌ای به کالایی اختصاص پیدا کند، بهتر است این حمایت در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده داده شود. این کار می‌تواند توان مالی و قدرت خرید مردم را افزایش دهد و به بهبود معیشت آنها کمک کند.



بیگدلی همچنین حمایت واقعی از تولید را ضروری دانست و گفت: متأسفانه ما همیشه از حمایت از تولید صحبت کرده‌ایم، اما در عمل حمایت واقعی از تولید انجام نشده است. همین مسئله باعث شده منابع کلان کشور و منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی هدایت شود و این موضوع نیز یکی از عوامل شکل‌گیری و تشدید تورم است.

نباید همبستگی مردم را خدشه‌دار کنیم



وی اظهار کرد: نباید همبستگی مقدس مردم را خدشه‌دار کنیم. اگر اظهارنظر یا اقدامی موجب آسیب به این اتحاد و همبستگی شود، به اعتقاد من، بازی در زمین دشمن است و تفاوتی ندارد این اقدام از سوی کدام جناح، گروه یا فرد صورت گرفته باشد.



وی افزود: هفته گذشته نامه‌ای به هیأت رئیسه نوشتم و درخواست کردم اگر ادعای یکی از نمایندگان تهران درباره هزینه میلیاردی برای جمع‌آوری تجمعات یا پرداخت مبالغی به مداحان صحت دارد، جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شود تا مستندات مربوطه ارائه شود. اگر این ادعاها واقعیت داشته باشد، باید موضوع برای مردم و مجلس روشن شود. البته من این ادعا را نه تأیید و نه رد می‌کنم، اما معتقدم هر سخنی که احتمال خدشه‌دار کردن وحدت جامعه را دارد، باید با سند و مدرک مطرح شود.

نباید بی‌حجابی را عادی جلوه داد



بیگدلی درباره موضوع حجاب نیز گفت: اعتقاد من و عموم مردم این است که حجاب جزو لاینفک دین و فرهنگ ماست و همواره بر ضرورت توجه به آن تأکید داشته‌ام. اینکه عده‌ای بی‌حجابی را به یک امر طبیعی تبدیل کنند، قابل قبول نیست. من حتی در توییتی نیز تأکید کردم که این وضعیت نوعی ولنگاری است و نباید آن را عادی جلوه داد. ممکن است در برخی مسائل مجبور به کنار آمدن باشیم، اما نمی‌توانیم با عریان شدن و بی‌حجابی کنار بیاییم. بالاخره همه ما مسلمان و ایرانی هستیم و در برخی نقاط تهران، انسان واقعاً از دیدن برخی صحنه‌ها خجالت می‌کشد که اینجا جمهوری اسلامی ایران است.



وی در ادامه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: متأسفانه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، به جای اینکه منابع بیمه‌شدگان به شکل صحیح سرمایه‌گذاری شود و مستمری‌ها از محل درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری پرداخت شود، صندوق‌ها به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده و شرکت‌هایی ایجاد کرده‌اند که بسیاری از آنها سودده نبوده‌اند.



وی با اشاره به نسبت شاغلان به بازنشستگان گفت: در دنیا این نسبت نباید به کمتر از شش نفر برسد و زمانی که به حدود سه تا سه‌ونیم نفر کاهش پیدا می‌کند، زنگ خطر برای صندوق بازنشستگی به صدا درمی‌آید. ما در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود دو نفر و در تأمین اجتماعی به حدود سه‌ونیم نفر رسیده‌ایم. با وجود این، به جای اصلاح ساختار، به سمت بنگاه‌داری و ایجاد شرکت رفتیم و افرادی را نیز در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها منصوب کردیم.



بیگدلی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز مقرر شده است صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری خارج شوند و بخشی از شرکت‌های خود را واگذار کنند. متأسفانه ضعف مدیریتی در اداره شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها باعث شده فشار اقتصادی و معیشتی قابل توجهی به بازنشستگان وارد شود.



وی درباره پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: پرداخت معوقات حقوق به تصویب رسیده است، اما در برخی موارد هنوز پرداخت آن انجام نشده است. برای نمونه، در سازمان تأمین اجتماعی مبالغ مربوط به فروردین و اردیبهشت هنوز پرداخت نشده، در حالی که این مبالغ جزو مطالبات بازنشستگان محسوب می‌شود.



بیگدلی درباره وضعیت بازنشستگان فولاد و مسائل مرتبط با بیکاری نیز اظهار کرد: موضوع بازنشستگی فولاد و مسائل مرتبط با آن را به‌صورت مکتوب به هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی ارائه خواهم کرد تا در نخستین جلسه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فراهم شدن فرصت، گزارش آن را به مردم ارائه خواهیم کرد.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: متأسفانه میزان عرضه در طرح کالابرگ کاهش پیدا کرده است. ما چندین بار در کمیسیون، این موضوع را از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی مطالبه کرده‌ایم.



وی افزود: در ابتدای اجرای طرح، تعداد کالاهای مشمول محدود بود، اما پس از پیگیری‌های کمیسیون، تعداد کالاها افزایش پیدا کرد. در مقطعی نیز فروشگاه‌های خاصی برای استفاده از کالابرگ تعیین شده بودند، اما اکنون در بسیاری از موارد، حتی در روستاها نیز وقتی وارد یک فروشگاه معمولی می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که اعلام کرده‌اند امکان خرید کالا با کالابرگ وجود دارد.



بیگدلی ادامه داد: با این حال، بحث افزایش مبلغ کالابرگ و تنوع کالاها همچنان مطرح است و کمیسیون نیز پیگیر این موضوع بوده است. همچنین موضوع تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح و افزایش آن مطرح شده، اما دولت هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره نحوه تأمین این منابع نرسیده است.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: اعتقاد ما این است که منابع این طرح باید به سمت تولید هدایت شود؛ چراکه اگر منابع به شکل صحیح در زنجیره تولید قرار گیرد، می‌تواند به کنترل تورم و کاهش مشکلات اقتصادی کمک کند و از سوی دیگر، از ایجاد مشکلاتی مانند عدم وصول مطالبات و بدهی‌های چند هزار نفری جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره ادعای پرداخت پول به برخی افراد برای حضور با پوشش نامتعارف در جامعه، اظهار کرد: یکی از همکاران مدعی شده بود که میلیاردها تومان هزینه می‌شود تا اجتماعات شبانه جمع شود. من در همین رابطه نامه‌ای کتبی به هیأت‌رئیسه و شخص رئیس مجلس نوشتم و درخواست کردم جلسه‌ای غیرعلنی برگزار شود تا ایشان مستندات خود را ارائه کند یا مستندات در اختیار هیأت‌رئیسه قرار گیرد تا اگر واقعاً چنین موضوعی وجود دارد، بررسی و با آن برخورد شود.



وی افزود: درباره حجاب، من نشنیده‌ام که برای افراد مختلف پول‌هایی پرداخت شود تا با وضع نامناسبی در جامعه ظاهر شوند. با این حال، فکر می‌کنم باید به نحوه رفتار خودمان با جوانان و نوجوانان توجه کنیم. شاید رفتار و سیاست‌های ما آن‌قدر درست نباشد که یک جوان احساس کند باید از این طریق اعتراض خود را نشان دهد. ممکن است جوانی به ما اعتراض داشته باشد و بگوید رفتار و سیاست‌های شما با من درست نیست و من زبان اعتراضی دیگری جز این روش بلد نیستم.



بیگدلی ادامه داد: این مسئله البته به آموزش و پرورش، آموزش عالی و مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی نیز مربوط می‌شود. اگر واقعاً منابعی هزینه می‌شود تا افراد با چنین وضعیتی در جامعه حضور پیدا کنند و برای این ادعا مستنداتی وجود داشته باشد، حتماً باید موضوع از سوی کمیسیون، مجلس و مراجع نظارتی بررسی شود.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با تأکید بر اهمیت «مسجدمحوری» گفت: فرهنگ ما ایرانی‌ها این است که بتوانیم در محلی دور هم جمع شویم، درباره مسائل مختلف گفت‌وگو کنیم و مشکلات را حل و فصل کنیم. یکی از ظرفیت‌هایی که در فرهنگ ما وجود داشته و در سال‌های ابتدایی انقلاب نیز پررنگ‌تر بود، حضور در مساجد و استفاده از این مکان مقدس برای دورهمی، گفت‌وگو و حل مسائل مردم است.



وی افزود: در بحث محله‌محوری، مساجد می‌توانند محور قرار بگیرند؛ البته به شرط آنکه برخی افراد مسجد را متعلق به یک گروه، جناح یا تفکر خاص ندانند. در زمان جنگ، با وجود اینکه ما نوجوان بودیم، به یاد دارم مردم در مساجد جمع می‌شدند، از جبهه و جنگ پشتیبانی می‌کردند و حتی جوانان خود را از همین مساجد راهی جبهه می‌کردند. اگر بتوانیم آن فرهنگ و همبستگی را دوباره ایجاد کنیم، مطمئناً بسیاری از مشکلات جامعه راحت‌تر حل خواهد شد.



وی در پاسخ به پرسشی درباره موتورسواری بانوان اظهار کرد: در قانون به‌طور مشخص ذکر نشده است که آقایان باید گواهینامه موتور داشته باشند یا اینکه خانم‌ها نمی‌توانند موتورسوار شوند. این موضوع بیشتر متأثر از فضای فرهنگی جامعه بوده که تاکنون بانوان کمتر به سمت موتورسواری رفته‌اند.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: امروز شرایط جامعه به گونه‌ای است که تمایل بانوان برای موتورسواری افزایش پیدا کرده است. اگر بخواهیم این موضوع را به قانون تبدیل کنیم، باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. اعتقاد شخصی من این است که اگر از نظر شرعی منعی وجود نداشته باشد و بانوان نیز مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، از نظر من منعی برای این موضوع وجود ندارد؛ به شرط آنکه مسئله شرعی آن به‌طور روشن حل شود. البته باید مواردی را که ممکن است از نظر امنیتی یا اجتماعی تبعات منفی داشته باشد نیز پیش‌بینی کرد.

آمادگی مجلس برای پیگیری مشکل بیکاران جنگ اخیر



بیگدلی در ادامه درباره بیکاری افرادی که در جریان جنگ شغل خود را از دست داده‌اند، گفت: در اولین جلسه‌ای که با وزیر و مجموعه وزارتخانه در کمیسیون داشتیم، که اگر اشتباه نکنم اواخر فروردین برگزار شد، یکی از دغدغه‌های اصلی ما بحث بیکاری افرادی بود که در جریان جنگ بیکار شده بودند. نحوه حمایت از این افراد، مشمول شدن آنها در بیمه بیکاری و مسائل مختلف مرتبط با آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. اگر در این زمینه نیاز به قانون، اصلاح قانون یا حمایت مجلس باشد، ما با جان و دل در کنار دولت و رئیس‌جمهور خواهیم بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به تأثیر شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی بر شرایط جنگی اظهار کرد: زمانی که جنگ شکل می‌گیرد، یکی از ابزارهایی که دشمن می‌تواند برای غلبه بر یک کشور از آن استفاده کند، بهره‌گیری از مسائل اجتماعی، شکاف‌های طبقاتی و اقتصادی و ایجاد نارضایتی در جامعه است. بنابراین باید در داخل کشور مراقب باشیم که به این مسائل دامن نزنیم و برای کاهش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین نارضایتی‌های موجود تلاش کنیم.



وی افزود: اگر قرار باشد در شرایط فعلی قیمت بنزین به‌یکباره افزایش پیدا کند، بدون اینکه امکانات و شرایط مناسب در اختیار مردم قرار گرفته باشد، طبیعتاً فشار بیشتری بر جامعه وارد خواهد شد و می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند.

به جای افزایش قیمت بنزین، خودروهای هیبریدی وارد کشور شود



بیگدلی ادامه داد: من در این زمینه طرحی تهیه کرده‌ام و آن را به شخص رئیس‌جمهور، معاونان ایشان و آقای عارف نیز ارائه داده‌ام. پیشنهاد من این است که به جای افزایش قیمت بنزین، خودروهای هیبریدی با قیمت مناسب وارد کشور شود یا امکان واردات خودرو از مناطق آزاد فراهم شود و تردد این خودروها نیز در سراسر کشور آزاد باشد.



عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: ابتدا باید امکانات مناسب حمل‌ونقل و امکان خرید خودروهای مناسب را در اختیار مردم قرار دهیم و پس از آن درباره اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری کنیم. نمی‌توان بدون فراهم کردن امکانات و گزینه‌های جایگزین، صرفاً با افزایش قیمت بنزین، فشار بیشتری بر مردم وارد کرد.