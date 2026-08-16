به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی صبح یک شنبه در دیدار با خبرنگاران خبرگزاری مهر، با تبریک ماه ربیع‌الاول و گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: خبرنگاران در دل جامعه حضور دارند و به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و مسئولان، مسائل، مشکلات و مطالبات جامعه را به مدیران منتقل می‌کنند.

وی افزود: اخباری که از بطن جامعه و از طریق رسانه‌ها به مسئولان منتقل می‌شود، می‌تواند در تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اصلاح امور در بخش‌های مختلف مؤثر باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر حمایت از نقدهای سازنده رسانه‌ها گفت: نه من و نه مجموعه همکارانم نباید از نقد سازنده هراس داشته باشیم یا از مطرح شدن پرسش‌ها و انتقادهای خبرنگاران ناراحت شویم؛ چراکه معتقدم همین نقدهای سازنده است که می‌تواند به پیشبرد امور کمک کند.

مردانی تصریح کرد: هرجا نقدی به عملکرد مدیریت استان وارد است، خبرنگاران باید آن را با صراحت بیان کنند و در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی نیز پیشنهادهای خود را ارائه دهند تا بتوانیم برای اصلاح امور از آنها استفاده کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران به رسانه‌ها ادامه داد: مجموعه مدیریت استان وظیفه دارد پاسخگوی سؤالات و دغدغه‌های خبرنگاران باشد و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید ارتباط مستمر و مؤثری با اصحاب رسانه داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت افزایش دانش و آگاهی حرفه‌ای خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگار باید به‌روز باشد و اطلاعات دقیق و صحیحی از موضوعات مورد پرسش داشته باشد. خبرنگار حرفه‌ای باید سوابق و مسئولیت‌های افراد و مدیران را بشناسد و متناسب با آن، پرسش‌های دقیق و کارشناسی مطرح کند.

مردانی افزود: مطالبه‌گری رسانه‌ای زمانی می‌تواند مؤثر باشد که بر پایه اطلاعات صحیح و واقعیت‌های جامعه شکل گرفته باشد و خبرنگاران در کنار نقد عملکرد مسئولان، مسائل و مشکلات واقعی مردم را نیز پیگیری کنند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه‌های سیاسی، قومی و جناحی در مسائل توسعه‌ای استان گفت: نباید منافع و مصالح چهارمحال و بختیاری تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی، قومیتی و سلیقه‌های فردی قرار گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: اگر امروز به عملکرد مدیریت استان کمک می‌شود، در واقع به توسعه و پیشرفت استان کمک شده است و اگر مدیریت استان آسیب ببیند، این آسیب متوجه یک فرد نیست، بلکه می‌تواند به کل استان لطمه وارد کند.

ضرورت تقویت همدلی و انسجام در چهارمحال و بختیاری

مردانی با اشاره به برخی اختلافات و نگاه‌های قومیتی و سیاسی در استان گفت: یکی از عواملی که در سال‌های گذشته موجب عقب‌ماندگی چهارمحال و بختیاری شده، نگاه‌های سطحی، سیاسی و قومیتی و قرار دادن سلیقه‌های فردی بر منافع عمومی استان بوده است.

وی ادامه داد: باید منافع و مصالح استان را بر گرایش‌های سیاسی و قومی مقدم بدانیم و فارغ از اینکه افراد به کدام جریان سیاسی یا قومیت تعلق دارند، برای توسعه چهارمحال و بختیاری همکاری کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: استان به مودت، همدلی، انسجام و تقویت همبستگی میان همه گرایش‌های سیاسی و اقوام نیاز دارد و رسانه‌ها می‌توانند با انعکاس صحیح مسائل و تأکید بر منافع مشترک، در تقویت این همبستگی نقش‌آفرین باشند.

مردانی افزود: بخشی از توسعه استان در دستان توانمند خبرنگاران و اصحاب رسانه است و بخش مهمی از تقویت همبستگی اجتماعی نیز می‌تواند از طریق رسانه‌ها دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران در شرایط مختلف و حتی در گرما و سرما برای انعکاس اخبار و مسائل جامعه تلاش می‌کنند و این تلاش ارزشمند است؛ مدیریت استان نیز قدردان زحمات اصحاب رسانه خواهد بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف گفت: چهارمحال و بختیاری در حوزه‌های طبیعی، انسانی، کشاورزی، صنعت و گردشگری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و برای استفاده از این ظرفیت‌ها، همکاری همه بخش‌ها ضروری است.

مردانی بیان کرد: رسانه‌ها با انعکاس ظرفیت‌ها، مشکلات و مطالبات مردم می‌توانند به مدیران برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کنند و در مسیر توسعه استان نقش مؤثری داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری گفت: باید با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها، مصوبات این سفر در حوزه‌های عمرانی، زیربنایی، راه، راه‌آهن، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و دانشگاه‌ها به‌طور کامل اجرا و اعتبارات پیش‌بینی‌شده جذب شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرح توسعه بیمارستان هاجر شهرکرد نیز گفت: با اجرای این طرح ۲۳۷ تخت به ظرفیت بیمارستان اضافه می‌شود و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه جراحی قلب، درمان سرطان و پرتودرمانی می‌تواند بخشی از نیازهای درمانی مردم استان را برطرف کند.

مردانی در پایان تأکید کرد: نقد صریح، منصفانه و سازنده رسانه‌ها باید مورد استقبال مدیران قرار گیرد و رسانه‌ها نیز با حفظ استقلال و رعایت اصول حرفه‌ای، مسائل واقعی مردم را مطالبه کنند تا با همکاری و همدلی، زمینه توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری فراهم شود.