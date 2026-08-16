به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام ظهر یکشنبهدر نشست شورای اداری گلستان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: حضور مدیران توانمند و متخصص در عرصه اجرایی کشور می‌تواند زمینه‌ساز تحول در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان و جامعه دانشگاهی باشد.

وی با اشاره به عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حضور مدیرانی که در کنار توان علمی، تجربه اجرایی دارند، می‌تواند الگویی برای جوانانی باشد که مسیر تحصیل و تخصص را طی می‌کنند تا ظرفیت‌های علمی آنان نیز در مسیر خدمت به کشور مورد استفاده قرار گیرد.

قائم‌مقام همچنین با گرامیداشت یاد فرماندار فقید شهرستان رامیان و آزادشهر گفت: برخی مدیران و خدمتگزاران، در شرایط سخت، مردم و مسئولیت خود را بر سلامت و آسایش شخصی مقدم می‌دانند و همین روحیه ایثار و فداکاری است که موجب ماندگاری نظام و استمرار خدمت به مردم شده است.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را در شرایط کنونی مهم و تعیین‌کننده دانست و گفت: خبرنگاران در جنگ ترکیبی و جنگ روایت‌ها در خط مقدم قرار دارند و عملکرد آنان در بزنگاه‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط دشوار اخیر، نشان داد که رسانه‌ها در کنار مردم ایستاده‌اند.

وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی اخیر و آسیب دیدن یکی از خبرنگاران در جریان پوشش این حادثه افزود: این اتفاق نشان می‌دهد خبرنگاران برای انجام رسالت خود گاهی با خطرات جدی مواجه می‌شوند و باید از تلاش و فداکاری فعالان رسانه‌ای قدردانی کرد.

قائم‌مقام در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان اظهار کرد: کمتر استانی در کشور مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مرزی، دریایی، جنگلی، کشاورزی و اراضی حاصلخیز را به صورت همزمان در اختیار دارد.

وی افزود: گلستان از نظر ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی می‌تواند در ردیف یک تا چهار استان برتر کشور قرار گیرد، اما امروز در شاخص‌های توسعه‌ای از جایگاه واقعی خود فاصله دارد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت را نمی‌توان به مردم نسبت داد؛ چراکه مردم گلستان همواره در عرصه‌های مختلف برای کشور تلاش کرده‌اند. بخشی از این فاصله ناشی از ضعف نگاه مدیریتی و ضرورت توجه بیشتر دولت‌ها به ظرفیت‌های استان در ادوار گذشته بوده است.

قائم‌مقام با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات برای توسعه گلستان گفت: انتظار داریم با توجه به جایگاه و توانمندی‌های وزیر ارتباطات، نگاه ویژه‌ای به استان و ظرفیت‌های آن در حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه شکل گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت کریدورهای ارتباطی و تجاری استان بیان کرد: سال‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم منطقه بلااستفاده مانده بود، اما در دولت و مجلس اخیر، ضرورت توسعه مراودات با کشورهای همسایه مورد توجه جدی قرار گرفت.

قائم‌مقام گفت: در اطراف ایران حدود ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت وجود دارد که می‌توانند بازار مناسبی برای محصولات و خدمات کشور باشند؛ بنابراین باید از ظرفیت کشورهای همسایه و آسیای میانه برای توسعه روابط اقتصادی استفاده کنیم.

وی افزود: فعال شدن مرز و باز شدن مسیر ارتباطی با آسیای میانه باید آثار خود را در زندگی مردم گلستان نشان دهد و نتیجه آن در اقتصاد، اشتغال، رونق تولید و در نهایت سفره مردم قابل مشاهده باشد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش گلستان در تأمین نیازهای کشور اظهار کرد: مردم استان در شرایط مختلف، از جمله دوران جنگ و شرایط دشوار اقتصادی، در عرصه تولید و خدمت‌رسانی به کشور کوتاهی نکرده‌اند و امروز انتظار دارند متناسب با این ظرفیت و همراهی، توجه بیشتری به توسعه استان صورت گیرد.

قائم‌مقام خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در گلستان و رویکرد دولت و وزارت ارتباطات، انتظار داریم در حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، شاهد برنامه‌ریزی ویژه برای استان باشیم.

وی تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های گلستان به درستی فعال شود، این استان می‌تواند سهم بسیار بیشتری در اقتصاد ملی، توسعه روابط با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم داشته باشد.

قائم‌مقام در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دولت، مجلس و مدیریت استان، مسیر توسعه گلستان شتاب بیشتری بگیرد و مردم آثار فعال شدن ظرفیت‌های استان را در زندگی و معیشت خود مشاهده کنند.