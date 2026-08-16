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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

قائم‌مقام: توسعه گلستان از مسیر آسیای میانه می‌گذرد

قائم‌مقام: توسعه گلستان از مسیر آسیای میانه می‌گذرد

گرگان-نماینده مردم رامیان و آزادشهر گفت:گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه می‌تواند ظرفیت‌های گلستان را به فرصت‌های جدید اقتصادی تبدیل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید قائم‌مقام ظهر یکشنبهدر نشست شورای اداری گلستان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تبریک ماه ربیع‌الاول اظهار کرد: حضور مدیران توانمند و متخصص در عرصه اجرایی کشور می‌تواند زمینه‌ساز تحول در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد انگیزه در میان نسل جوان و جامعه دانشگاهی باشد.

وی با اشاره به عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حضور مدیرانی که در کنار توان علمی، تجربه اجرایی دارند، می‌تواند الگویی برای جوانانی باشد که مسیر تحصیل و تخصص را طی می‌کنند تا ظرفیت‌های علمی آنان نیز در مسیر خدمت به کشور مورد استفاده قرار گیرد.

قائم‌مقام همچنین با گرامیداشت یاد فرماندار فقید شهرستان رامیان و آزادشهر گفت: برخی مدیران و خدمتگزاران، در شرایط سخت، مردم و مسئولیت خود را بر سلامت و آسایش شخصی مقدم می‌دانند و همین روحیه ایثار و فداکاری است که موجب ماندگاری نظام و استمرار خدمت به مردم شده است.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس با تبریک روز خبرنگار، نقش رسانه‌ها را در شرایط کنونی مهم و تعیین‌کننده دانست و گفت: خبرنگاران در جنگ ترکیبی و جنگ روایت‌ها در خط مقدم قرار دارند و عملکرد آنان در بزنگاه‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط دشوار اخیر، نشان داد که رسانه‌ها در کنار مردم ایستاده‌اند.

وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی اخیر و آسیب دیدن یکی از خبرنگاران در جریان پوشش این حادثه افزود: این اتفاق نشان می‌دهد خبرنگاران برای انجام رسالت خود گاهی با خطرات جدی مواجه می‌شوند و باید از تلاش و فداکاری فعالان رسانه‌ای قدردانی کرد.

قائم‌مقام در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گلستان اظهار کرد: کمتر استانی در کشور مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مرزی، دریایی، جنگلی، کشاورزی و اراضی حاصلخیز را به صورت همزمان در اختیار دارد.

وی افزود: گلستان از نظر ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی می‌تواند در ردیف یک تا چهار استان برتر کشور قرار گیرد، اما امروز در شاخص‌های توسعه‌ای از جایگاه واقعی خود فاصله دارد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت را نمی‌توان به مردم نسبت داد؛ چراکه مردم گلستان همواره در عرصه‌های مختلف برای کشور تلاش کرده‌اند. بخشی از این فاصله ناشی از ضعف نگاه مدیریتی و ضرورت توجه بیشتر دولت‌ها به ظرفیت‌های استان در ادوار گذشته بوده است.

قائم‌مقام با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات برای توسعه گلستان گفت: انتظار داریم با توجه به جایگاه و توانمندی‌های وزیر ارتباطات، نگاه ویژه‌ای به استان و ظرفیت‌های آن در حوزه‌های مرتبط با این وزارتخانه شکل گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت کریدورهای ارتباطی و تجاری استان بیان کرد: سال‌ها یکی از ظرفیت‌های مهم منطقه بلااستفاده مانده بود، اما در دولت و مجلس اخیر، ضرورت توسعه مراودات با کشورهای همسایه مورد توجه جدی قرار گرفت.

قائم‌مقام گفت: در اطراف ایران حدود ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت وجود دارد که می‌توانند بازار مناسبی برای محصولات و خدمات کشور باشند؛ بنابراین باید از ظرفیت کشورهای همسایه و آسیای میانه برای توسعه روابط اقتصادی استفاده کنیم.

وی افزود: فعال شدن مرز و باز شدن مسیر ارتباطی با آسیای میانه باید آثار خود را در زندگی مردم گلستان نشان دهد و نتیجه آن در اقتصاد، اشتغال، رونق تولید و در نهایت سفره مردم قابل مشاهده باشد.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش گلستان در تأمین نیازهای کشور اظهار کرد: مردم استان در شرایط مختلف، از جمله دوران جنگ و شرایط دشوار اقتصادی، در عرصه تولید و خدمت‌رسانی به کشور کوتاهی نکرده‌اند و امروز انتظار دارند متناسب با این ظرفیت و همراهی، توجه بیشتری به توسعه استان صورت گیرد.

قائم‌مقام خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در گلستان و رویکرد دولت و وزارت ارتباطات، انتظار داریم در حوزه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، شاهد برنامه‌ریزی ویژه برای استان باشیم.

وی تأکید کرد: اگر ظرفیت‌های گلستان به درستی فعال شود، این استان می‌تواند سهم بسیار بیشتری در اقتصاد ملی، توسعه روابط با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم داشته باشد.

قائم‌مقام در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دولت، مجلس و مدیریت استان، مسیر توسعه گلستان شتاب بیشتری بگیرد و مردم آثار فعال شدن ظرفیت‌های استان را در زندگی و معیشت خود مشاهده کنند.

کد مطلب 6918059

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