به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر یکشنبه در آیین آغازین سی‌ونهمین اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور که به‌صورت وبیناری و با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به آغاز فرآیند بازگشایی مدارس، اظهار کرد: باید این آمادگی وجود داشته باشد که در این راستا نهضت توسعه عدالت آموزشی و نیز کیفیت‌بخشی آموزش ۲ شاخصه مهم در این نهاد است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه از ۱۶۱ پروژه نهضت توسعه ۳۰ پروژه به بهره‌برداری رسید، ادامه داد: امسال نیز ۴۰ پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

برنامه‌های محوری آموزش و پرورش استان

در ادامه، بهمن خدادادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این نهاد ۲ برنامه محوری را دنبال می‌کند، اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در تجهیزات و امکانات و نیز ارتقای کیفیت آموزش با اولویت مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفته و نظام‌مسائل آموزش و پرورش در راستای اجرای این ۲ برنامه هدف‌گذاری شده است.

خدادادی با ذکر اینکه تا کنون ۳۰ فضای آموزشی از مجموع ۱۶۱ پروژه در مناطق ۱۷گانه هدف‌گذاری شده افتتاح شده است، ادامه داد: در سال جاری نیز ۴۰ آموزشگاه در مهرماه به مرحله افتتاح و بهره‌برداری می‌رسد و مابقی پروژه‌ها نیز در سال تحصیلی آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حوزه تجهیزات نیز بخشی از تجهیزات مناطق ۱۷گانه در قالب پروژه‌ مهر و کاروان تجهیزات، امکانات آموزشی و ورزشی و بهداشتی ارسالی آموزش و پرورش استان به مدارس در مناطق ۱۷گانه اختصاص یافت.

خدادادی با تأکید بر اینکه در یک سال گذشته از ظرفیت‌های ملی و محلی به خوبی استفاده شده است، گفت: مسئولان استانی و کشوری نهایت همکاری و همراهی را با برنامه‌های آموزش و پرورش داشتند که جای قدردانی دارد.