انجام تشخیص و درمان سرطان در بیمارستان برکت

سمانه سرباز، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی درباره تشخیص زودهنگام سرطان و روند نوبتدهی و پیگیری بیماران، اظهار کرد: نوبتدهی بیمارستان از طریق سایت انجام میشود و بیماران میتوانند به صورت اینترنتی نوبت دریافت کنند یا با مراجعه حضوری به بیمارستان، فرآیند نوبتدهی برای آنها انجام شود.
وی افزود: به محض اینکه در روند بررسی بیمار، احتمال یا شکی نسبت به وجود بیماری مطرح باشد، اقدامات تشخیصی لازم در سریعترین زمان انجام میشود و در صورت نیاز به نمونهگیری، این اقدام انجام خواهد شد.
معاون درمان بیمارستان فوقتخصصی برکت ادامه داد: در صورت نیاز بیمار به تصویربرداری، خدماتی مانند پتاسکن، امآرآی و سیتیاسکن انجام میشود و نمونههای گرفتهشده نیز در همین مجموعه به بخش پاتولوژی ارسال و بررسی میشوند.
سرباز ادامه داد: نمونهها پس از ارسال به پاتولوژی، بررسی و در صورت نیاز رنگآمیزی میشوند تا تشخیص دقیقتر انجام شود و پس از مشخص شدن نتیجه، بیمار میتواند داروی خود را از داروخانه دریافت کرده و روند درمان را آغاز کند.
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