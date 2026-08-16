تحول زیرساختی منطقه ۲۰ در مسیر عدالت شهری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت، با ارائه گزارشی جامع از تحولات زیرساختی و اجرایی منطقه ۲۰، ابعاد عملیاتی طرحهای توسعهای و اثرات آن بر ارتقای کیفیت زیست شهری در مناطق جنوبی پایتخت را مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به تخصیص منابع مالی، تصریح نمود: منطقه ۲۰ با بهرهمندی از رشد ۱۲۴۳ درصدی بودجه نسبت به دوره قبل، در ردیف دومین منطقهای قرار گرفت که بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده است. وی تأکید کرد که این اهتمام ویژه، گویای تعهد مدیریتی شهرداری و شورای شهر در راستای جبران خلأهای توسعهای و تحقق عدالت شهری در مناطق جنوبی است.
حجتالاسلام آقامیری در تشریح دستاوردهای عملیاتی، بر بهرهبرداری از ۲۳ پروژه کلیدی طی ماه گذشته تأکید نمود و محورهای اجرایی را به شرح زیر تبیین کرد:
در حوزه توسعه اماکن ورزشی و اجتماعی، احداث مجموعههای ورزشی «تقیآباد» و «شهدای گمنام» در کنار مجموعه «پرندهنگری» و «سرای محل حمزه آباد»، گامی در جهت ایجاد فضاهای شهری شایسته برای تعاملات اجتماعی شهروندان است. همچنین، احداث زمین چمن ورزشی «شهید مدرس» و ۳۰ زمین چمن مصنوعی، تحولی در دسترسی به امکانات ورزشی منطقه ایجاد نموده است.
در بخش بهسازی معابر و زیرساختهای شهری، عملیات پیادهبهسازی و مناسبسازی در ۲۲ معبر اصلی و معابر پیرامون حرم مطهر با موفقیت به انجام رسید. همچنین، احداث مسیر گردشگری در محدوده چشمه علی و احداث سرویس بهداشتی مجموعاً ۵۶ چشمه ، احداث پل عابر پیاده و کارهای انجام شده در بحث مبلمان شهری اعم از نورپردازی ، احداث آبنما وغیره ...از منظر ارتقای خدمات رفاهی در نقاط کلیدی منطقه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت در ادامه به نوسازی شبکه معابر و محیط آموزشی اشاره کرد و فرمود: اجرای طرح آسفالت در ۱۳۴۰ معبر اصلی و فرعی صورت پذیرفته است که ۷۰ درصد از این عملیات در معابر فرعی و درجه ۲ و ۳ متمرکز گردیده است. همچنین، بهسازی و آسفالت محیط ۵۷ مدرسه (که بیش از نیمی از مدارس منطقه را پوشش میدهد)، گامی در جهت تأمین ایمنی و بهسازی محیطهای تربیتی است.
آقا میری در جمعبندی سخنان خود، تمامی این دستاوردها را حاصل همافزایی و تلاش کارکنان، مدیران و کارگران در تمامی ردههای اجرایی دانست و این اقدامات را در مسیر تبدیل منطقه ۲۰ به محیطی تابآور و شهروند-محور که درخور شاءن مردم منطقه ۲۰ باشد ،ارزیابی نمود.
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