به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان با اشاره به روند آماده‌سازی پروژه‌های هفته دولت اظهار کرد: در حوزه عمرانی اقدامات خوبی انجام شده و میزان پیشرفت پروژه‌ها نسبت به هفته دولت سال گذشته بیش از سه برابر شده است.

وی افزود: این روند نشان می‌دهد با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود، اقدامات قابل توجهی در حوزه عمرانی استان انجام شده و پیگیری‌های استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اثرگذار بوده است.

حمیدی با اشاره به ضرورت تکمیل فرآیند ثبت پروژه‌ها در سامانه مربوطه گفت: هنوز بخشی از ظرفیت پروژه‌ها در سامانه ثبت نشده است و لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در فرصت باقی‌مانده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا پروژه‌های واجد شرایط به‌درستی در فهرست برنامه‌های هفته دولت قرار گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با تأکید بر اهمیت پروژه‌های اقتصادی نیز بیان کرد: تعداد پروژه‌های اقتصادی ثبت‌شده، به‌ویژه پروژه‌هایی که توسط بخش خصوصی اجرا شده‌اند، نیازمند توجه بیشتری است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از طرح‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، احتمال مغفول ماندن آنها در فرآیند ثبت و معرفی بیشتر است؛ بنابراین مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران باید در روزهای باقی‌مانده با جدیت بیشتری این پروژه‌ها را شناسایی و ثبت کنند.

حمیدی خاطرنشان کرد: عملکرد دولت باید به شکل ملموس و شفاف به مردم ارائه شود و پروژه‌هایی که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند باید به‌درستی معرفی شوند تا مردم در جریان اقدامات انجام‌شده قرار گیرند.

وی همچنین از تغییر رویکرد در برگزاری نشست‌های خبری مدیران دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: امسال مقرر شده نشست‌های خبری مدیران تا حد امکان در محل پروژه‌های شاخص برگزار شود.

معاون استاندار گلستان افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مهم‌ترین پروژه‌های حوزه فعالیت خود را انتخاب و خبرنگاران را برای بازدید به محل پروژه ببرند تا روند اجرای طرح‌ها به صورت میدانی، تصویری و مستند برای مردم روایت شود.

حمیدی تأکید کرد: هدف از این اقدام، ارائه گزارش عملیاتی و قابل مشاهده از عملکرد دستگاه‌ها و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر میان مدیران، رسانه‌ها و مردم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری اجلاسیه کنگره ۴ هزار شهید استان گلستان در آبان‌ماه گفت: امسال در برنامه‌های هفته دولت، دو برنامه محوری مرتبط با شهدا پیش‌بینی شده است.

حمیدی اظهار کرد: در یکی از این برنامه‌ها، در ساعت مشخصی تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی از استاندار تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی در دهیاری‌ها، برای دیدار و سرکشی به منازل خانواده‌های معظم شهدا خواهند رفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان ادامه داد: همچنین در ساعت مشخصی از عصر، مدیران و مسئولان در گلزارهای شهدا حضور خواهند یافت و با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان خواهند کرد.

وی گفت: این برنامه‌ها با توجه به برگزاری اجلاسیه کنگره ۴ هزار شهید استان در آبان‌ماه، در چارچوب برنامه‌های هفته دولت اجرا خواهد شد.