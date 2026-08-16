به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری ظهر یکشنبه در نشست مشترک کارگروه هوش مصنوعی بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی و پلیس فتا، بر ضرورت توسعه همکاری میان این دو مجموعه برای استفاده هدفمند از ظرفیتهای هوش مصنوعی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش روزافزون هوش مصنوعی در عرصههای مختلف، اظهار کرد: یکی از مجموعههایی که باید ارتباط و تعامل مستمری با آن داشته باشیم، بنیاد نخبگان است و ظرفیت نخبگان استان میتواند در پاسخ به نیازهای فناورانه دستگاهها مورد استفاده قرار گیرد.
ضعف در شناخت و بهرهگیری از هوش مصنوعی
رئیس پلیس فتا آذربایجانشرقی با بیان اینکه بسیاری از دستگاههای اجرایی، سازمانها، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی هنوز شناخت کافی از ظرفیتهای هوش مصنوعی ندارند، گفت: میزان شناخت و استفاده از این فناوری در استان، بهویژه در حوزههای صنعتی، دفاعی و نظامی، نیازمند تقویت جدی است.
محمدجعفری افزود: نخبگان و متخصصان هوش مصنوعی باید ضمن معرفی توانمندیهای این فناوری، نیازهای واقعی سازمانها و بخشهای مختلف را شناسایی کرده و برای آنها راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
وی با تأکید بر اینکه بهرهگیری مؤثر از هوش مصنوعی نیازمند دسترسی به اطلاعات و شناخت دقیق فرآیندهای سازمانی است، ادامه داد: برای ارائه راهکارهای کاربردی باید ساختار، دستورالعملها و نیازهای دستگاههای اداری، صنعتی، تولیدی، خدماتی و بهداشتی بهدرستی بررسی و احصا شود.
صنعت، تولید و سلامت؛ اولویتهای هوش مصنوعی
رئیس پلیس فتا آذربایجانشرقی، صنعت، تولید و سلامت را از مهمترین حوزههای نیازمند استفاده از هوش مصنوعی دانست و گفت: بخشی از سازمانها و مجموعههای بخش خصوصی به دلیل شناخت ناکافی از جایگاه خود و قابلیتهای هوش مصنوعی، هنوز ورود جدی به این عرصه نداشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: پلیس فتا در این مسیر رویکردی حمایتی و مشورتی دارد و آماده است در پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی با نخبگان و متخصصان همکاری کرده و مشاورهها و راهکارهای مورد نیاز را ارائه دهد.
ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان استان
در این نشست همچنین یوسف زندی، رئیس بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی، با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در عرصههای مختلف، این فناوری را ظرفیتی مؤثر برای حل مسائل و افزایش رفاه و امنیت جامعه عنوان کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از توان جوانان نخبه استان در حوزه هوش مصنوعی، خواستار ایجاد زمینه همکاری میان نخبگان و دستگاههای اجرایی و تخصصی برای تبدیل ایدههای علمی به طرحهای کاربردی شد.
در ادامه این نشست، شماری از متخصصان و نخبگان هوش مصنوعی استان به معرفی پروژهها و دستاوردهای خود پرداخته و دیدگاهها و پیشنهادهایشان برای توسعه همکاری میان بنیاد نخبگان و پلیس فتا را مطرح کردند.
بر اساس این گزارش، مقرر شد همکاریهای مشترک بنیاد نخبگان آذربایجانشرقی و پلیس فتا در حوزه هوش مصنوعی در قالب نشستهای تخصصی ادامه یابد.
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