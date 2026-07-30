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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

هشدار فوری رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی

هشدار فوری رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی از خیز مجرمان سایبری برای خالی کردن حساب بانکی شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمد جعفری ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در چند روز گذشته با مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا استان اعلام می کنند که از طریق لینک های جعلی با عناوین مشاهده ابلاغیه قضایی،اجرای حکم در شعبه فلان و همچنین از طریق تماس هایی از طرف افراد ناشناس با اعلام اینکه شما برنده جایزه شده اید و یا وام فوری به شما تعلق گرفت مورد کلاهبرداری واقع شده و یا حسابشان خالی شده است و از این پلیس تقاضای رسیدگی به موضوع را خواستار می شوند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها به عموم شهروندان توصیه می‌کنیم به این‌گونه پیامک‌ها و تماس ها اعتنایی ننمایند و تحت هیچ شرایطی برروی لینک های دریافتی از شماره های شخصی با هر عنوانی از جمله ابلاغیه قضایی و سامانه ثنا کلیک ننمایند.

بخاطر داشته باشید هرگونه تماس تلفنی با عنوان برنده جایزه شده اید کلاهبرداری بوده و همچنین دریافت وام فوری تله مجرمان سایبری می باشد.

کد مطلب 6903713

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