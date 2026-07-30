هشدار فوری رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اکبر محمد جعفری ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت: در چند روز گذشته با مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا استان اعلام می کنند که از طریق لینک های جعلی با عناوین مشاهده ابلاغیه قضایی،اجرای حکم در شعبه فلان و همچنین از طریق تماس هایی از طرف افراد ناشناس با اعلام اینکه شما برنده جایزه شده اید و یا وام فوری به شما تعلق گرفت مورد کلاهبرداری واقع شده و یا حسابشان خالی شده است و از این پلیس تقاضای رسیدگی به موضوع را خواستار می شوند.

برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها به عموم شهروندان توصیه می‌کنیم به این‌گونه پیامک‌ها و تماس ها اعتنایی ننمایند و تحت هیچ شرایطی برروی لینک های دریافتی از شماره های شخصی با هر عنوانی از جمله ابلاغیه قضایی و سامانه ثنا کلیک ننمایند.

بخاطر داشته باشید هرگونه تماس تلفنی با عنوان برنده جایزه شده اید کلاهبرداری بوده و همچنین دریافت وام فوری تله مجرمان سایبری می باشد.