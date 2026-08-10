به گزارش خبرنگار مهر، خسرو کنعانی، صبح دوشنبه ۱۹ مرداد در نشست خبری به مناسبت چهلوششمین سالگرد تأسیس جهاددانشگاهی، با تشریح برنامههای جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی اظهار کرد: تکمیل زنجیره خدمات تخصصی در حوزه ناباروری و ژنتیک از برنامههای مهم این مجموعه است تا بخشی از نیازهای تخصصی مردم پاسخ داده شود.
وی با اشاره به ظرفیت مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی افزود: این مرکز تاکنون حدود چهار هزار تولد را به ثبت رسانده و سال گذشته نیز حدود ۴۳۰ تولد در آن حاصل شده است.
کنعانی ادامه داد: مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان سالانه حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار مراجعه دارد و به طور متوسط روزانه ۳۵ تا ۴۰ مراجعه در این مرکز انجام میشود. خدمات این مرکز نیز با تعرفهای حدود یکسوم تعرفه بخش خصوصی ارائه میشود.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی تأکید کرد: توسعه کمی و کیفی مراکز درمانی و تأمین تجهیزات تخصصی از ضرورتهای حوزه سلامت است و تلاش میکنیم ظرفیتهای درمانی جهاددانشگاهی متناسب با نیاز استان توسعه یابد تا مردم بتوانند خدمات تخصصی را با کیفیت مناسب و هزینه قابل دسترس دریافت کنند.
حرکت به سمت جهاددانشگاهی مسئلهمحور
کنعانی با تشریح رویکرد مدیریتی این سازمان در ۹ ماه گذشته گفت: فعالیتهای سازمان بر سه محور «حل مسئله، خلق ارزش و افزایش بهرهوری» متمرکز شده و تلاش کردهایم ظرفیتهای موجود را برای نقشآفرینی مؤثرتر در استان بازتعریف کنیم.
وی تشکیل شورای راهبردی و تصمیمسازی را یکی از اقدامات انجامشده عنوان کرد و افزود: هدف از تشکیل این شورا، حرکت از تصمیمگیریهای فردی به سمت تصمیمسازی جمعی و کارشناسی است تا تصمیمهای کلان سازمان بر پایه خرد جمعی، بررسی کارشناسی و شناخت دقیق محیط اتخاذ شود.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: هدف، افزایش تشریفات اداری نیست، بلکه تلاش میکنیم مسیر توسعه سازمان با تصمیمهای دقیقتر و کارشناسیشده دنبال شود.
وی در ادامه به توسعه ارتباط جهاددانشگاهی با دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و صنایع بزرگ استان اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان در این دوره، عبور از ارتباطات عمومی و تشریفاتی و حرکت به سمت همکاریهای مسئلهمحور و تعریف پروژههای مشخص است.
کنعانی افزود: در همین راستا همکاری با مجموعههایی همچون تراکتورسازی ایران، پتروشیمی تبریز و مس سونگون توسعه یافته و تلاش میکنیم ظرفیتهای علمی، پژوهشی، آموزشی و فناورانه جهاددانشگاهی در خدمت نیازهای واقعی صنایع قرار گیرد.
وی تأکید کرد: صنعت باید مسائل واقعی خود را به ظرفیتهای علمی استان عرضه کند و جهاددانشگاهی نیز برای این مسائل، راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه دهد.
آموزش از «دورهفروشی» به حل مسئله مهارتی
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی همچنین از راهاندازی دپارتمان مدرن آموزشی خبر داد و گفت: هدف این دپارتمان، شناسایی نیازهای مهارتی کارکنان دستگاهها و بازار کار و طراحی آموزشهای متناسب با این نیازهاست.
وی افزود: در این دپارتمان استفاده از روشهای نوین آموزشی، فناوریهای جدید و ظرفیت هوش مصنوعی دنبال میشود تا آموزش از «دورهفروشی» به سمت «حل مسئله مهارتی» هدایت شود.
کنعانی با اشاره به ظرفیت آموزشی جهاددانشگاهی استان گفت: طی سال گذشته حدود ۱۷ هزار نفر از آموزشهای کوتاهمدت مراکز آموزشی سازمان بهرهمند شدند و حدود ۴۶ هزار نفر نیز در آزمونهای برگزارشده توسط جهاددانشگاهی استان شرکت کردند.
وی با اشاره به برنامه تغییر جهت فعالیت پژوهشکده توسعه و برنامهریزی جهاددانشگاهی اظهار کرد: تلاش میکنیم فعالیت این پژوهشکده بیش از گذشته بر مسائل واقعی استان و نیازهای صنعت متمرکز شود.
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی گفت: همکاری با تراکتورسازی یکی از نمونههای این رویکرد است و هدف ما این است که پژوهش از تولید صرف گزارش و مطالعه فاصله گرفته و به سمت تولید راهکار برای مسائل واقعی سازمانها و صنایع حرکت کند.
کنعانی یکی دیگر از برنامههای سازمان را بازنگری در داراییها و ظرفیتهای کمبازده عنوان کرد و گفت: بخشی از داراییهای کالبدی و ظرفیتهای سازمان طی سالهای گذشته کمتر از توان واقعی خود مورد استفاده قرار گرفتهاند و فعالسازی آنها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: مولدسازی برای جهاددانشگاهی به معنای فروش صرف دارایی نیست، بلکه هدف، بازآفرینی ظرفیتها و تبدیل منابع کمبازده به ظرفیتهای مولد و پایدار است.
دانشجویان خارجی؛ ظرفیتی برای دیپلماسی فرهنگی
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی همچنین از راهاندازی مرکز فرهنگی و آموزشی دانشجویان خارجی دانشگاههای استان خبر داد و گفت: حضور دانشجویان خارجی علاوه بر ظرفیت علمی، فرصتی فرهنگی و اجتماعی است که باید به شکل مناسبی مدیریت شود.
وی افزود: این مرکز با هدف ساماندهی خدمات فرهنگی و آموزشی، مدیریت تفاوتهای فرهنگی و تقویت تعامل میان دانشجویان خارجی و محیط دانشگاه ایجاد خواهد شد.
کنعانی اظهار کرد: دانشجویان خارجی میتوانند پس از بازگشت به کشورهای خود به عنوان سفیران فرهنگی ایران نقشآفرینی کنند.
وی با تشریح برنامههای آینده سازمان گفت: آینده جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی در چهار محور «مسئلهمحوری، هوشمندسازی، مولدسازی ظرفیتها و توسعه همکاریهای شبکهای» دنبال میشود.
کنعانی افزود: استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در مدیریت، آموزش، پژوهش و ارائه خدمات و همچنین توسعه همکاری با دانشگاهها، صنایع، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی از برنامههای سازمان است.
وی تأکید کرد: هدف ما بزرگ کردن سازمان نیست، بلکه اثرگذارتر کردن آن است.
جهاددانشگاهی باید شریک حل مسائل استان باشد
رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجانشرقی در پایان با اشاره به ضرورت حمایت از توسعه ظرفیتهای تخصصی این مجموعه گفت: تأمین تجهیزات تخصصی، حفظ و جذب نیروی انسانی متخصص و استفاده کامل از ظرفیتهای موجود از جمله چالشهای پیشروی سازمان است.
کنعانی از مسئولان، صنایع، دانشگاهها و خیرین خواست جهاددانشگاهی را به عنوان شریکی برای حل مسائل استان ببینند و افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند این مجموعه را در پروژههای مطالعاتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و فناورانه به کار بگیرند و صنایع نیز مسائل واقعی خود را برای حل به جهاددانشگاهی بسپارند.
وی خاطرنشان کرد: جهاددانشگاهی برای پاسخ به نیازهای جامعه شکل گرفته و امروز نیز برای حفظ پویایی و اثرگذاری خود باید مسائل جدید استان و کشور را شناسایی کرده و برای آنها راهحل ارائه دهد.
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