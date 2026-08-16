رفع نقاط کور ارتباطی و توسعه اقتصاد دیجیتال مطالبه گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری استان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن قدردانی از حضور و سفر وزیر به گلستان اظهار کرد: همزمان با این سفر، ۱۴۱ پروژه زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با اعتباری بیش از یک‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در استان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها در شرایطی که کشور با مشکلات و محدودیت‌های ناشی از جنگ و تحریم مواجه است، نشان‌دهنده تداوم خدمت‌رسانی دولت و تلاش مجموعه مدیریتی کشور برای توسعه زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیازهای مردم است.

استاندار گلستان با اشاره به همراهی مردم استان با نظام جمهوری اسلامی گفت: مردم گلستان همواره در عرصه‌های مختلف پای کار نظام، انقلاب و کشور بوده‌اند و این همراهی در شرایط دشوار نیز استمرار داشته است.

طهماسبی با قدردانی از جامعه رسانه‌ای استان اظهار کرد: خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری و فضای مجازی نیز همگام با مردم و در مسیر خدمت به ایران و انقلاب اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دومین اجلاسیه کنگره ۴ هزار شهید گلستان در آبان‌ماه گفت: برنامه‌ریزی برای این رویداد از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و با وجود حوادث و شرایط دشوار کشور، فعالیت‌های مرتبط با کنگره هیچ‌گاه متوقف نشد.

استاندار گلستان افزود: در فراخوان عمومی برای انتخاب شعار کنگره، ۸۵۰ شعار از سوی مردم استان دریافت شد که پس از طی مراحل مختلف، شعار نهایی «گلستان؛ هم‌نفس در وحدت، هم‌قدم تا شهادت» انتخاب و در این نشست رونمایی شد.

وی تأکید کرد: این شعار بیانگر وحدت و انسجام مردم گلستان و ارادت آنان به شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

طهماسبی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف پوشش ارتباطی در استان گفت: یکی از مطالبات جدی ما از وزارت ارتباطات، رفع نقاط کور ارتباطی در گلستان است.

وی با اشاره به وقوع حریق‌های متعدد در جنگل‌های استان افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰۰ نقطه از گلستان دچار حریق شد و در برخی مناطق جنگلی، نبود پوشش مناسب ارتباطی، هماهنگی و امدادرسانی را با دشواری مواجه کرد.

استاندار گلستان ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق جنگلی علاوه بر تسهیل ارتباطات، از منظر مدیریت بحران و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به وجود بیش از هزار روستا در گلستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از روستاهای استان، به‌ویژه روستاهای مرزی، نیازمند تقویت زیرساخت‌های ارتباطی هستند و باید نگاه ویژه‌ای به توسعه اینترنت در این مناطق صورت گیرد.

طهماسبی همچنین گفت: گلستان بیش از پنج هزار و ۲۰۰ کیلومتر راه مواصلاتی دارد که در بخشی از این مسیرها پوشش ارتباطی مناسب وجود ندارد؛ بنابراین تکمیل پوشش ارتباطی جاده‌های استان باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به توسعه فیبر نوری در گلستان افزود: استان در اجرای پروژه فیبر نوری از استان‌های پیشرو کشور است، اما همچنان در برخی مناطق شهری و روستایی و همچنین تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نیاز به تکمیل زیرساخت وجود دارد.

استاندار گلستان با اشاره به تغییرات اقلیمی، خشکسالی و محدودیت منابع آب اظهار کرد: کشاورزی استان همچنان تا حد زیادی سنتی است و باید با استفاده از فناوری‌های نوین به سمت کشاورزی هوشمند حرکت کنیم.

طهماسبی افزود: استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات وزارت ارتباطات می‌تواند به افزایش بهره‌وری، مدیریت منابع آب، کاهش هزینه‌ها و ارتقای تولید در بخش کشاورزی کمک کند.

وی توسعه اقتصاد دیجیتال را یکی از الزامات اشتغال نسل جوان دانست و گفت: دولت به تنهایی ظرفیت جذب همه جوانان تحصیل‌کرده را ندارد و یکی از مسیرهای اصلی ایجاد اشتغال برای این قشر، توسعه اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری است.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت جوانان متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان استان برای توسعه اقتصاد دیجیتال استفاده شود. در حال حاضر ۵۶ شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات در گلستان فعالیت می‌کنند که این ظرفیت باید توسعه یابد.

طهماسبی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباطات مناطق مرزی استان تأکید کرد و گفت: منطقه آزاد اینچه‌برون با توجه به ارتباط گلستان با آسیای میانه و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ظرفیت مناسبی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و دیپلماسی فناوری دارد.

وی افزود: کشورهای آسیای میانه به خدمات و فناوری‌های نوین نیاز دارند و گلستان می‌تواند از موقعیت جغرافیایی و مرزی خود برای توسعه همکاری‌های فناورانه و اقتصادی با این کشورها استفاده کند.

استاندار گلستان بر ضرورت حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت دولت هوشمند تأکید کرد و گفت: توسعه خدمات هوشمند، فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های دیجیتال یک ضرورت است و اگر دستگاه‌ها با این روند همراه نشوند، از مسیر توسعه جهانی عقب خواهند ماند.