به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، پیشرفت روزافزون رایانه‌های کوانتومی، آینده امنیت اطلاعات را با تحول اساسی مواجه کرده است. این فناوری با برخورداری از توان پردازشی بسیار بالا، در آینده قادر خواهد بود بسیاری از الگوریتم‌های رمزنگاری متداول مانند RSA و ECC را که امروزه مبنای امنیت سامانه‌های دیجیتال هستند، در مدت زمان کوتاهی بشکند.

از این‌رو، توسعه و به‌کارگیری رمزنگاری پساکوانتومی (Post-Quantum Cryptography - PQC) به یکی از اولویت‌های راهبردی کشورهای پیشرو در حوزه امنیت سایبری تبدیل شده است. هم‌زمان با استانداردسازی الگوریتم‌های PQC و آغاز مهاجرت تدریجی صنایع و دولت‌ها به این فناوری، توسعه محصولات بومی منطبق با این استانداردها نیز به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای حفظ امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور تبدیل شده است.

در حال حاضر، توصیه‌نامه آمادگی استفاده از رمزنگاری پساکوانتومی ابلاغ شده است و ظرف مدت یک الی یک سال و نیم آینده، وضعیت دارایی‌های زیرساختی رمزنگاری که باید به رمزنگاری پساکوانتومی مهاجرت نمایند مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یک سند استاندارد، زمان‌بندی و نقشه‌راه جهت مهاجرت به رمزنگاری پساکوانتومی، به تمامی دستگاه‌ها و واحدهای ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

هدف از این فراخوان، حمایت از توسعه و ارتقای محصولات امنیتی مبتنی بر رمزنگاری پساکوانتومی و تسریع آمادگی کشور برای گذار به نسل جدید فناوری‌های رمزنگاری و توانمندسازی شرکت‌های فعال در حوزه امنیت اطلاعات است تا ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، مشاوره فنی و حمایت‌های مالی، محصولات جدید مبتنی بر PQC توسعه داده یا محصولات فعلی خود را مطابق استانداردهای روز دنیا ارتقا دهند. همچنین، فرصت مناسبی برای توسعه محصولات منطبق با استانداردهای معتبر بین‌المللی، افزایش آمادگی برای الزامات آتی کشور و تسهیل مسیر تجاری‌سازی فناوری‌های نوین امنیت اطلاعات است.

از مخاطبان این فراخوان می‌توان به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه امنیت اطلاعات، پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی دارای شخصیت حقوقی و تیم‌های دانشگاهی با معرفی و تحت نظارت یک مجموعه حقوقی معتبر اشاره کرد.

شرایط شرکت در فراخوان جهت دریافت حمایت

متقاضیان باید با مجموعه الگوریتم‌های رمزنگاری پساکوانتومی مانند Kyber، Dilithium، SPHINCS+، HQC،FALCON و دیگر الگوریتم‌های بین‌المللی که نسخه استاندارد شده NIST با نام تغییر یافته ML-KEM، ML-DSA، SLH-DSA، HQC-KEM ، FN-DSAو ... شناخته می‌شوند، آشنا باشند. همچنین دارای محصول تجاری یا نمونه‌ عملیاتی در حوزه‌ی رمزنگاری (نرم‌افزار یا سخت‌افزار)، دارای سابقه در توسعه و پیاده‌سازی رمزنگاری کلاسیک و ارائه‌ی محصولات مرتبط در یکی از حوزه‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار باشند.

متقاضی می بایست شرکت، پژوهشکده، یا آزمایشگاه تخصصی با مجوز رسمی و ساختار حقوقی مشخص یا اعضای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تحت نظارت یک شرکت، پژوهشکده یا آزمایشگاه تخصصی معتبر باشد.

محورهای حمایتی

از مهم‌ترین محورهای این فراخوان می‌توان به سیستم‌های احراز هویت ومدیریت دسترسی پساکوانتومی، CDNهای پساکوانتومی، سیستم‌های ارتباطات امن-VPN نرم افزاری وسخت افزاری پساکوانتومی، فایروال‌های پساکوانتومی، پیام‌رسان امن پساکوانتومی، سیستم‌های کنترل صنعتی امن(ICS/SCADA)پساکوانتومی، سخت افزارهای امنیتی مانندتوکن سخت افزاری، HSM، TPM و کارت هوشمند پساکوانتومی، سامانه های مبتنی برترافیک اینترنت یا شبکه‌های داخلی سازمان‌ها با امنیت پساکوانتومی، وب سرورها، سرویس‌های خدمات تحت وب به ویژه خدمات بانکداری الکترونیکی با امنیت پساکوانتومی، گواهی‌های پساکوانتومی و همچنین دیگر موضوعاتی که به تشخیص شرکت‌های فعال در این حوزه شناسایی شده‌اند، اشاره کرد.

فرآیند و زمان‌بندی حمایت

فرآیند اجرای این حمایت در چهار مرحله انجام می‌شود. در مرحله نخست، متقاضیان باید پروپوزال و مستندات خود را از ۱۵ مرداد تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در سامانه خدمت ارسال کنند. در مرحله دوم، نشست ارائه فراخوان در هفته آخر مرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. در مرحله سوم، پروپوزال‌های ارسالی از ۲۰ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در مرحله چهارم، حمایت مالی و فنی برای توسعه یا ارتقای محصول، همراه با ارائه مشاوره و ارزیابی مستمر در طول اجرای پروژه، از ۱۰ مهر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.

ضوابط و استانداردها

محصول این پروژه باید یک سامانه یا دستگاه باشد که محصول جدیدی با قابلیت رمزنگاری پساکوانتومی و امضای دیجیتال یا محصول فعلی با استفاده از رمزنگاری پساکوانتومی و امضا دیجیتال را ارتقا دهد. طراحی این سامانه باید مطابق با استاندارد FIPS-۱۴۰-۳ انجام شود و همچنین، الگوریتم‌های رمزنگاری مورد استفاده در این محصولات باید منطبق با یکی از استانداردهای FIPS-۲۰۳ تا FIPS-۲۰۷ یا سایر استانداردهای شناخته شده و معتبر جهانی باشند. همچنین استفاده از پروتکل‌های کلاسیکی و پساکوانتومی به‌صورت Hybrid برای طرح مزیت محسوب خواهد شد.

خروجی نهایی

بر اساس نقشه‌راه شرکت و میزان پیشرفت در زمینه استفاده از رمزنگاری پساکوانتومی (PQC)، پس از یک دوره حمایت اولیه و حمایت‌های دوره‌های بعدی (در صورت امکان)، انتظار می‌رود محصول نهایی با قابلیت پیاده‌سازی PQC توسعه داده شود. انواع حمایت‌های بعدی در قالب اعطای تسهیلات و تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض و امکان استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی خواهد بود.

شیوه‌های حمایت

منتخبین این فرخوان از طریق تسهیلات و تسهیلات قابل تبدیل به بلاعوض، حمایت بلاعوض و اعتبار مالیاتی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

نحوه ارسال طرح

متقاضیان می‌توانند در تاریخ اعلام شده برای این فراخوان، از طریق آدرس https://khedmat.isti.ir طرح‌های خود را به واحد تخصصی «ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کوانتوم، لیزر و فوتونیک»، جهت بررسی ارسال کنند.