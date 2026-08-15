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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

هاشمی: خراسان شمالی در توسعه فیبر نوری رتبه پنجم کشور را دارد

هاشمی: خراسان شمالی در توسعه فیبر نوری رتبه پنجم کشور را دارد

بجنورد- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: خراسان شمالی در توسعه فیبر نوری رتبه پنجم کشور را دارد، اما تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت ایجادشده مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی ظهر شنبه در نشست با نخبگان و فعالان حوزه فاوا در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه ارتباطات خراسان شمالی سرمایه‌گذاری شده و این استان از جمله استان‌هایی است که حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وضعیت خراسان شمالی در توسعه فیبر نوری مناسب است و این استان در رتبه پنجم کشور قرار دارد، اما تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت ایجادشده مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانش‌بنیان خراسان شمالی گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، سهم استان از اقتصاد دیجیتال کشور متناسب با ظرفیت‌های آن نیست و حدود ۳۶ صدم درصد برآورد می‌شود.

هاشمی ادامه داد: برای افزایش سهم خراسان شمالی از اقتصاد دیجیتال، بخشی از اقدامات در سطح وزارت ارتباطات و بخشی نیز از طریق تسهیلات و حمایت صندوق‌های نوآوری و پژوهش و فناوری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی خراسان شمالی اظهار کرد: می‌توان با محوریت مدیریت استان، برنامه‌ای برای حضور فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خراسان شمالی در ترکمنستان طراحی کرد تا زمینه معرفی محصولات و توسعه صادرات فراهم شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر توسعه فناوری در بخش کشاورزی، تقویت امنیت سایبری، توسعه ارتباطات روستایی و ایجاد زیرساخت‌های توزیع‌شده و پایدار تأکید کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات پیگیری مصوبات و اقدامات سفرهای استانی را پس از سفر نیز ادامه می‌دهد و روند اجرای برنامه‌ها و تعهدات با استانداران به صورت موردی بررسی خواهد شد.

کد مطلب 6917060

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