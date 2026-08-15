هاشمی: خراسان شمالی در توسعه فیبر نوری رتبه پنجم کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدستار هاشمی ظهر شنبه در نشست با نخبگان و فعالان حوزه فاوا در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در حوزه ارتباطات خراسان شمالی سرمایه‌گذاری شده و این استان از جمله استان‌هایی است که حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وضعیت خراسان شمالی در توسعه فیبر نوری مناسب است و این استان در رتبه پنجم کشور قرار دارد، اما تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت ایجادشده مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانش‌بنیان خراسان شمالی گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، سهم استان از اقتصاد دیجیتال کشور متناسب با ظرفیت‌های آن نیست و حدود ۳۶ صدم درصد برآورد می‌شود.

هاشمی ادامه داد: برای افزایش سهم خراسان شمالی از اقتصاد دیجیتال، بخشی از اقدامات در سطح وزارت ارتباطات و بخشی نیز از طریق تسهیلات و حمایت صندوق‌های نوآوری و پژوهش و فناوری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی خراسان شمالی اظهار کرد: می‌توان با محوریت مدیریت استان، برنامه‌ای برای حضور فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خراسان شمالی در ترکمنستان طراحی کرد تا زمینه معرفی محصولات و توسعه صادرات فراهم شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بر توسعه فناوری در بخش کشاورزی، تقویت امنیت سایبری، توسعه ارتباطات روستایی و ایجاد زیرساخت‌های توزیع‌شده و پایدار تأکید کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات پیگیری مصوبات و اقدامات سفرهای استانی را پس از سفر نیز ادامه می‌دهد و روند اجرای برنامه‌ها و تعهدات با استانداران به صورت موردی بررسی خواهد شد.