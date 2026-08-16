کشت کنجد در ۳۸ هکتار از اراضی آبادان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناجی شهیبزاده ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای اجرای الگوی کشت تعریفشده و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای کشاورزی در فصل تابستان، ۳۸ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت دانه روغنی کنجد اختصاص یافت.
وی با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی در استان افزود: توسعه این نوع کشت با هدف استفاده بهرهور از اراضی کشاورزی و مشارکت در تأمین نیازهای راهبردی کشور در حوزه دانههای روغنی صورت میگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی آبادان درباره میزان تولید پیشبینیشده تصریح کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، با پایان فصل کشت همچنین آغاز برداشت که از اوایل آبانماه در آبادان آغاز میشود، در مجموع حدود ۷۶ تن محصول کنجد از این سطح زیر کشت استحصال خواهد شد.
شهیبزاده در پایان تأکید کرد: جهاد کشاورزی آبادان با برنامهریزیهای صورتگرفته در قالب الگوی کشت، حمایت از کشاورزان منطقه را بهمنظور افزایش بهرهوری و پایداری تولید محصولات تابستانه با اولویت کشتهای کمآببر و راهبردی در دستور کار دارد.
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