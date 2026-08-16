سرهنگ حجت‌اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل و ترانس برق در حوزه استحفاظی شهرستان اردستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات میدانی و پلیسی و رصدهای اطلاعاتی، ۴ سارق را شناسایی کردند و ضمن هماهنگی قضائی طی عملیاتی ضربتی آن ها را در خارج از شهرستان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و در تحقیقات صورت گرفته به ۵ فقره سرقت کابل و ترانس برق اعتراف که ارزش تقریبی اموال مسروقه توسط کارشناسان ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

بهامین با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.