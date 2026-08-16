به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین درمنان ظهر امروز یکشنبه هم در حاشیه بازدید از پروژه پل «قاضی» خرم‌آباد، اظهار داشت: بر اساس تأکیدات استاندار لرستان مبنی بر تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، همه دستگاه‌های مرتبط باید پای‌کار باشند تا روند اجرای این طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: باتوجه‌به احتمال بارش‌های پیشرو، ضرورت دارد پروژه‌ها پیش از مهرماه به مراحل قابل‌بهره‌برداری برسند تا در صورت وقوع سیلاب، آسیبی متوجه اموال عمومی و شهروندان نشود.

فرماندار خرم‌آباد، تصریح کرد: هیچ مانعی نباید در مسیر اجرای این پروژه‌ها قرار گیرد و هر دستگاهی که در حوزه کاری خود مسئولیتی دارد باید با هماهنگی لازم در محل حضور پیدا کرده و اقدامات موردنیاز را انجام دهد.

درمنان با قدردانی از همراهی شورای اسلامی شهر، شهرداری، مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) و سپاه پاسداران در اجرای این پروژه‌ها، گفت: این همکاری‌ها نقش مهمی در پیشبرد طرح‌های عمرانی شهر خرم‌آباد داشته است.

وی تصریح کرد: تمامی این اقدامات در سایه پیگیری‌های استاندار لرستان انجام می‌شود و مجموعه مدیران و خدمتگزاران مردم وظیفه دارند این مسیر را با جدیت ادامه داده و برنامه‌های توسعه‌ای استان را به سرانجام برسانند.