پروژه مسکن ملی در شهرهای ایلام بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن روستایی و شهری، اظهار داشت: بنیاد مسکن در راستای تهیه و تولید مسکن به دو روش عمل می‌کند؛ یکی وظیفه ذاتی در بخش مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر که با مشارکت مستقیم خود مردم و با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه، نظارت فنی و کمک‌های بلاعوض به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود و دیگری به عنوان کارگزار راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای بزرگ استان فعالیت دارد.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: سهمیه هدف‌گذاری شده بنیاد مسکن در بخش روستایی، ۸ هزار واحد بوده که خوشبختانه سال گذشته تمام این واحدها با مشارکت مستقیم مردم تحویل داده شده است و در کنار آن، چندین پروژه نهضت ملی مسکن در شهرهای ایوان، سرابله و سایر شهرستان‌ها در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی آنها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد متغیر است.

مدیرکل بنیاد مسکن ایلام با اشاره به دلایل تأخیر در برخی پروژه‌ها، گفت: استان ایلام به دلیل کوهستانی بودن، عملیات خاکی و آماده‌سازی زمین‌ها را بسیار پرهزینه و زمان‌بر کرده است و برخی از متقاضیانی که از سال ۹۸ واریز کرده‌اند، تا یک سال فقط منتظر اتمام عملیات خاکبرداری و آماده‌سازی بوده‌اند.

محبی با بیان اینکه تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن از دو منبع آورده شخص متقاضی و تسهیلات بانکی تأمین می‌شود، افزود: تسهیلات بانکی در مرحله اول ۵۵۰ میلیون تومان بود که بعداً به ۶۵۰ میلیون و جدیداً به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما با توجه به تورم و گرانی مصالح ساختمانی، این میزان تسهیلات نیز پاسخگوی هزینه‌های واقعی ساخت مسکن نیست و متقاضیان را با مشکل جدی مواجه کرده است.

وی با صراحت کامل اظهار داشت: جامعه هدف ثبت‌نام‌کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن، عمدتاً افراد با درآمد متوسط به بالا هستند و افراد کم‌درآمد تحت هیچ شرایطی توان پرداخت اقساط ۲۳ درصدی این تسهیلات را ندارند و این واقعیتی است که باید به آن توجه شود و متولیان امر باید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد چاره‌اندیشی کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان در پاسخ به دغدغه متقاضیان مسکن در مناطق عشایری و روستایی، گفت: بنیاد مسکن موظف است در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به متقاضیان خدمت‌رسانی کند و خوشبختانه از محل کمک‌های بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه، زمینه ساخت مسکن برای جامعه هدف از جمله مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز فراهم شده است.

محبی با اشاره به هزینه‌های جانبی ساخت مسکن، خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه ساخت، متقاضیان باید هزینه‌های پیمانکار، کسورات قانونی، نظارت مشاور، نظام مهندسی و کنترل پروژه را نیز پرداخت کنند که این موارد به نوبه خود بر هزینه تمام‌شده مسکن می‌افزاید و ضروری است که تسهیلات بانکی متناسب با این هزینه‌ها افزایش یابد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد و یارانه‌دار کردن هزینه‌های ساخت مسکن برای این گروه، ابراز امیدواری کرد: با همکاری مسئولان استانی و کشوری، شاهد تسریع در روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و افزایش کیفیت ساخت‌وساز در استان باشیم و گفت که بنیاد مسکن با تمام توان پای کار است و از هیچ تلاشی برای تأمین مسکن محرومان فروگذار نخواهد کرد.