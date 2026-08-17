استاندار بوشهر: امنیت سایبری تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای پدافند غیرعامل استان بوشهر با اشاره به افزایش چشمگیر تهدیدهای سایبری در ماههای اخیر، بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و تقویت تابآوری زیرساختهای حیاتی استان تاکید کرد.
استاندار بوشهر افزود: پدافند غیرعامل یک موضوع مقطعی و محدود به شرایط خاص نیست، بلکه باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از فرآیند مدیریت و برنامهریزی دستگاههای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: در شرایطی که بخش قابل توجهی از خدمات عمومی، اقتصادی، اداری و ارتباطی به سامانههای الکترونیکی وابسته است، تهدیدات سایبری میتواند استمرار خدمات و فعالیتهای حیاتی را با اختلال مواجه کند؛ بنابراین پیشگیری، مهمتر و کمهزینهتر از مقابله پس از وقوع حادثه است.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خواستار اجرای جدی دستورالعملهای ابلاغی شورای پدافند غیرعامل کشور از جمله دستورالعمل سایبری «شهید زاهدی» شد.
وی بر ضرورت شناسایی آسیبپذیریهای سایبری، ایمنسازی سامانهها، بهروزرسانی تجهیزات و نرمافزارها، پشتیبانگیری منظم از اطلاعات و تدوین برنامه تداوم خدمت تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید موضوع امنیت سایبری را در سطح مدیریتی جدی بگیرند و مسئولیت حفاظت از اطلاعات و زیرساختهای دیجیتال را صرفاً به واحدهای فناوری اطلاعات و کارشناسان آی تی (IT ) واگذار نکنند.
استاندار بوشهر همچنین بر آموزش نیروی انسانی بهعنوان یکی از ارکان اصلی حفاظت سایبری تاکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از تهدیدات از طریق خطای انسانی، بیاحتیاطی در استفاده از تجهیزات هوشمند، لینکها و پیامهای آلوده و ضعف در حفاظت از گذرواژهها شکل میگیرد؛ از اینرو آموزش مستمر کارکنان و ارتقای سواد سایبری باید در دستور کار دستگاهها باشد.
زارع در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم ایجاد مسیر جایگزین برای فیبر نوری، تامین اعتبار برای تقویت تجهیزات و ایمنی، ارتقای سطح حفاظت فیزیکی و کنترل تردد به مراکز اصلی داده و سرورها، و انجام بازدیدهای دورهای از دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
وی همچنین پیشنهاد تاسیس آزمایشگاه تخصصی تجهیزات سایبری با مشارکت سرمایهگذاران و ظرفیت منطقه آزاد را مطرح کرد و خواستار پیگیری اعتبارات ملی برای دستگاههای نیازمند شد.
رئیس شورای پدافند غیر عامل استان بوشهر تأکید کرد: هدف پدافند غیرعامل، ایجاد آمادگی قبل از بحران است و هر میزان سرمایهگذاری و برنامهریزی در حوزه پیشگیری، میتواند از خسارتهای سنگین در زمان وقوع تهدید جلوگیری کند.
استاندار بوشهر در پایان با تاکید بر مستمر بودن این موضوع، خواستار ابلاغ مصوبات جلسه به همه دستگاههای اجرایی و پیگیری جدی اقدامات انجامشده در جلسات آتی شد.
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