به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر شنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل مدیریت بحران شهرستان بوشهر با اشاره به دستور کار این نشست ضمن تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل به مراتب کم‌هزینه‌تر و بسیار کارآمدتر از اقدامات مقابله‌ای است، اظهار کرد: آنچه موجب برقراری امنیت به صورت پایدار می‌شود آمادگی تمامی دستگاه‌ها با رویکرد پیش‌دستانه است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان، نظامی و امنیتی در جریان جنگ سوم تحمیلی گفت: مقاومت، انسجام و هم‌افزایی همه بخش‌های حاکمیتی باعث شد دشمن نتواند به اهدافش برسد.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه همراهی مردم یکی از علل پیروزی در جنگ اخیر بوده است، افزود: پایداری زیرساخت‌ها با مشارکت مردم ممکن است چرا که اعتماد و همبستگی عمومی مردم از اصلی‌ترین مؤلفه‌های بازدارندگی در برابر بحران‌ها محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی، بیان کرد: تقویت سرمایه اجتماعی از طریق شفافیت و پاسخگویی نه تنها تاب‌آوری جامعه را در زمان بروز حوادث افزایش می‌دهد بلکه هزینه‌های مدیریت بحران را کاهش داده و ضریب امنیت روانی را ارتقا می‌بخشد.

فرماندار بوشهر در ادامه انسجام اجتماعی دستگاه‌ها مهم‌ترین راه مقابله با ابعاد تهدیدات دانست و تصریح کرد: انسجام اجتماعی دستگاه‌ها مهم‌ترین راه مقابله با ابعاد تهدیدات چندمرحله‌ای است، در حوزه‌های مختلف باید با رویکرد انسجام اجتماعی و پشتیبانی دستگاه‌ها از یکدیگر تهدیدات سایبری و ترکیبی علیه کشور را مورد آمادگی همه‌جانبه قرار دهیم.

وی با تأکید بر حفظ تداوم چرخه ارائه خدمات حیاتی، گفت: حفظ تداوم چرخه ارائه خدمات حیاتی در بخش‌های نجات‌بخشی و همچنین حفاظت از مردم بیش از پیش احساس می‌شود.

فرماندار بوشهر با تأکید بر آمادگی تمامی اعضای شورای پدافند غیرعامل، بیان کرد: برای حفظ تداوم عملکرد دستگاه‌ها در شرایط بحرانی ضروری است تمامی اعضای شورای پدافند غیرعامل آمادگی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل با آمادگی پیش‌بینی تداوم خدمات حیاتی را دنبال می‌کند، تصریح کرد: تعامل میان دستگاه‌های نظامی، اقتصادی، فناوری اطلاعات و دیپلماسی با رویکرد انسجام اجتماعی عامل موفقیت در برابر تهدیدات است.

در ادامه و پایان این نشست مطابق دستور کار، اعضا گزارش‌ها و نقطه‌نظرات خود را بیان کردند و در خاتمه تصمیمات لازم مصوب شد.