به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای پدافند غیرعامل استان کرمانشاه عصر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد و آخرین برنامهها و اقدامات مرتبط با ارتقای آمادگی استان در برابر تهدیدات مورد بررسی قرار گرفت.
منوچهر حبیبی در این نشست، پدافند غیرعامل را ابزاری برای پیشگیری، افزایش مقاومت و جلوگیری از غافلگیری در شرایط بحرانی دانست و اظهار کرد: هر مجموعهای که اصول پدافند غیرعامل را بهدرستی اجرا کند، توان مقابله بیشتری با تهدیدات خواهد داشت.
وی افزود: هدف اصلی در حوزه پدافند غیرعامل، استمرار خدماترسانی به مردم و کاهش آسیبها در شرایط بحران است و باید تمامی دستگاهها در این مسیر مسئولانه عمل کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت پیشبینی تهدیدات در حوزههای مختلف، تصریح کرد: برنامههای پدافند غیرعامل باید تمامی بخشها از جمله سایبری، انرژی، ارتباطات، حملونقل، امنیت غذایی، امداد و نجات و زیرساختهای حیاتی را پوشش دهد.
حبیبی رویکرد مردممحور را یکی از اصول اساسی پدافند غیرعامل عنوان کرد و گفت: حفاظت از مردم، تأمین امنیت و جلوگیری از اختلال در روند زندگی روزمره جامعه باید محور اصلی همه برنامهها باشد.
وی با اشاره به تهدیدات ناشی از استفاده نادرست از ابزارهای هوشمند افزود: آموزش عمومی و ارتقای آگاهی مردم در حوزه تهدیدات سایبری و ارتباطی ضروری است و نباید نسبت به این موضوع سادهانگاری صورت گیرد.
استاندار کرمانشاه همچنین بر لزوم دوگانهسوز شدن نانواییهای استان تأکید کرد و اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود که در زمان بحران، خدمات اساسی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
حبیبی حوزه ارتباطات را از بخشهای حساس در شرایط اضطراری دانست و خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای مخابراتی، خطوط ارتباطی و تجهیزات پشتیبان باید با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر هدفمند بودن هزینهکرد اعتبارات پدافند غیرعامل، تصریح کرد: منابع موجود باید متناسب با اولویتها و نیازهای واقعی دستگاهها تخصیص یابد تا بیشترین اثربخشی حاصل شود.
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: طرح جامع پدافند غیرعامل استان باید مبنای اصلی برنامهریزیها و تصمیمگیریها قرار گیرد تا آمادگی استان در برابر تهدیدات مختلف افزایش یابد.
