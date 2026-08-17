افتتاحیه مدرسه تابستانی «نشاط و تعالی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی «نشاط و تعالی» حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری با حضور مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران، مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران، حجت‌الاسلام صابرنیا نماینده ولی‌فقیه و فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد.

استقبال خانواده‌ها از برنامه‌های «نشاط و تعالی»

شربتی مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران، در این مراسم با اشاره به استقبال خانواده‌ها از این برنامه گفت: استقبال خوب خانواده‌ها از برنامه‌های «نشاط و تعالی» نشان‌دهنده اهمیت آنها به رشد و تربیت فرزندان است و امیدوارم این شور و نشاط تداوم داشته باشد و برای فرزندان راهگشا باشد.

وی افزود: سال‌هاست بسیج در راستای تقویت روحیه ایثارگری و مشارکت اجتماعی در جامعه فعالیت می‌کند و تجربه نشان داده است فرزندانی که در فعالیت‌های جمعی بسیج حضور دارند، از ظرفیت‌ها و موفقیت‌های خوبی برخوردار می‌شوند.

توجه به اوقات فراغت کودکان و نوجوانان

رجبیان مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران، نیز با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان اظهار کرد: اوقات فراغت یکی از فرصت‌های مهم برای رشد فردی، اجتماعی و مهارتی کودکان و نوجوانان است و برنامه‌ریزی مناسب برای این ایام می‌تواند در کشف استعدادها و تقویت توانمندی‌های آنان نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: اجرای طرح‌هایی مانند «نشاط و تعالی» این فرصت را فراهم می‌کند تا فرزندان کارکنان در محیطی سالم، شاد و پویا، ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های تفریحی، مهارت‌های جدیدی را فرا بگیرند و استعدادهای خود را بهتر بشناسند.

شناسایی و پرورش استعدادهای فرزندان

حسن‌زاده، رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران، نیز با اشاره به برنامه‌های امسال مدرسه تابستانی «نشاط و تعالی» گفت: امسال تلاش شده است برنامه‌ها متنوع‌تر از گذشته باشد و در کنار ایجاد نشاط و سرگرمی، استعدادهای فرزندان نیز شناسایی و زمینه رشد آنها فراهم شود.

وی افزود: در کلاس‌های تابستانی امسال تلاش می‌کنیم استعدادهای فرزندان را شناسایی و برای رشد و شکوفایی آنها برنامه‌ریزی کنیم. سال گذشته اجرای گروه سرود در ورزشگاه آزادی یکی از اتفاقات افتخارآمیز بود و نشان داد که با شناسایی و حمایت از استعدادهای فرزندان می‌توان ظرفیت‌های ارزشمندی ایجاد کرد.

حسن‌زاده ادامه داد: باید برای فرزندان یک برنامه هدفمند در حوزه نشاط و تعالی داشته باشیم تا آنها در کنار تفریح و سرگرمی، توانمندی‌های جدیدی کسب کنند و مهارت تصمیم‌گیری درست را بیاموزند.

وی ابراز امیدواری کرد این طرح بتواند تابستانی شاد، مفید و همراه با رشد و یادگیری را برای فرزندان رقم بزند.

برگزاری کلاس‌های متنوع در «نشاط و تعالی»

علی کربلایی، فرمانده حوزه بسیج معاونت مالی و اقتصاد شهری، در حاشیه این مراسم با اشاره به برنامه‌های امسال گفت: تلاش شده است برنامه‌های «نشاط و تعالی» نسبت به سال‌های گذشته متنوع‌تر شود و کلاس‌های مختلفی متناسب با علایق و استعدادهای فرزندان برگزار شود.

وی افزود: هدف این است که فرزندان در کنار سپری کردن اوقات فراغت و داشتن لحظاتی شاد، فرصت یادگیری، کشف استعدادها و تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی خود را نیز داشته باشند.

«فب‌لب»؛ فرصتی برای تجربه ساخت و خلاقیت

در ادامه برنامه‌های مدرسه تابستانی «نشاط و تعالی»، از «فب‌لب» در ساختمان معاونت مالی و اقتصاد شهری رونمایی می‌شود.

«فب‌لب» یا «آزمایشگاه ساخت»، فضایی آموزشی و مهارتی برای تجربه ساخت، کار با ابزارها و فناوری‌های نوین و تبدیل ایده به نمونه اولیه است. این فضا می‌تواند فرصت مناسبی برای کودکان و نوجوانان فراهم کند تا در کنار یادگیری مفاهیم جدید، خلاقیت خود را به کار بگیرند، مهارت‌های عملی بیاموزند و توان حل مسئله خود را تقویت کنند.

راه‌اندازی این فضا در راستای توسعه فعالیت‌های آموزشی و مهارتی و با هدف فراهم کردن زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای فرزندان کارکنان انجام می‌شود تا آنان بتوانند در محیطی پویا و خلاق، ایده‌های خود را تجربه و به نمونه اولیه تبدیل کنند.

در این برنامه، فرزندان کارکنان حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به همراه والدین خود در فضایی شاد و صمیمی حضور یافتند و اوقات خوش و خاطره‌انگیزی را در کنار یکدیگر سپری کردند.