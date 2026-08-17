از کلاس درس تا کدنویسی؛ ۴ میلیون نفر در مسیر یادگیری AI قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در عصر حکمرانی داده و هوش مصنوعی بزرگترین مزیت رقابتی کشورها نه در ذخایر معدنی، بلکه در «سرمایه انسانی ماهر» نهفته است. در همین راستا، طرح ملی «ایران دیجیتال» به عنوان یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، از یک پروژه آموزشی فراتر رفته و به «زیست‌بوم ملی مهارت‌های دیجیتال» تبدیل شده است. این طرح که با راهبری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همکاری راهبردی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارتباطات تعریف شده، تلاشی سیستماتیک برای پر کردن شکاف میان نظام آموزشی سنتی و مقتضیات اقتصاد دیجیتال است.

«ایران دیجیتال» در واقع پاسخ حاکمیت به ضروررت تربیت نسلی است که باید به جای «مصرف‌کننده تکنولوژی»، «تولیدکننده فناوری» باشد. این پلتفرم با عبور از مدل‌های آموزشیِ یک‌طرفه و مبتنی بر حفظیات، بستری تعاملی را فراهم کرده است که در آن آموزش برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی با ابزارهای بازی‌وارسازی (Gamification) تلفیق شده و عدالت آموزشی را با حذف نیاز به پیش‌نیازهای سخت‌افزاری، به تمام نقاط کشور تعمیم داده است. همه‌ی دانش‌آموزان سراسر کشور که به یادگیری هوش مصنوعی علاقه دارند، می‌توانند به‌صورت رایگان در دوره‌های آموزشی ایران دیجیتال شرکت کنند.

۴ میلیون دانش‌آموز در یک شبکه یادگیری AI و برنامه نویسی

از زمان آغاز اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال» در خرداد ۱۴۰۴، این برنامه ملی نه تنها توانسته است ۴ میلیون دانش‌آموز را در یک شبکه یادگیری یکپارچه به هم متصل کند، بلکه به الگویی برای هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی (به عنوان پیمانکار اجرایی) در مقیاس ملی تبدیل شده است. در آستانه ۴ میلیونی شدن این طرح که نشان‌دهنده اقبال گسترده نسل جدید به فناوری‌های نوظهور است، ابعاد این زیست‌بوم در حال بازتعریف مسیر شغلی و تحصیلی آینده دانش‌آموزان ایرانی است.

رکوردشکنی در مشارکت؛ ۷۰۰ هزار پروژه در تراز ملی

بر اساس داده‌های پلتفرم «جونیورا» یکی از مجریان این طرح ملی، استقبال دانش‌آموزان با رشد تصاعدی همراه بوده است؛ به‌طوری‌که تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار دانش‌آموز دوره‌های تخصصی خود را به‌صورت کامل به پایان رسانده‌اند. مشارکت در این طرح به‌گونه‌ای است که بیش از ۷۰۰ هزار پروژه دانش‌آموزی در آن به ثبت رسیده و دانش‌آموزان مجموعاً ۳۸ میلیون ماژول آموزشی را پشت سر گذاشته و ۱۲.۳ میلیون تمرین تخصصی را در بستر این زیست‌بوم ارسال کرده‌اند.

نکته حائز اهمیت در ترکیب جمعیتی شرکت‌کنندگان، حضور پیشرو دختران دانش‌آموز است که بیش از ۶۰ درصد از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان را شامل می‌شوند؛ آماری که نشان می‌دهد «ایران دیجیتال» توانسته است موانع ذهنی و جنسیتی در ورود به حوزه‌های تخصصی فناوری را تا حد زیادی از میان بردارد.

عبور از آموزش صرف؛ حرکت به سمت «مهارت‌محوری»

تفاوت بنیادین «ایران دیجیتال» با برنامه‌های پیشین، تغییر رویکرد از «آموزش برای دانستن» به «آموزش برای ساختن» است. دانش‌آموز در این مدل، صرفاً گیرنده اطلاعات نیست، بلکه با ورود به چالش‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، وارد فرآیند یادگیری حل‌مسئله، خلاقیت و اجرای پروژه‌های عملیاتی می‌شود. این رویکرد عملیاتی، شکاف میان تئوری‌های درسی و نیازهای واقعی صنعت فناوری را از بین می‌برد و دانش‌آموز را در جایگاه یک «سازنده فناوری» قرار می‌دهد.

بومی‌سازی محتوای آموزشی در کنار تمرین و پروژه

بازی‌وارسازی، شخصی‌سازی و بومی‌سازی محتوای آموزشی در کنار تمرین و پروژه، بخشی از رویکرد طراحی آموزشی ایران دیجیتال است. جونیورا در این مسیر، آموزش مفاهیم برنامه‌نویسی و فناوری را برای گروه‌های سنی مختلف از قالب‌های تعاملی و بازی‌محور آغاز می‌کند و در سطوح بالاتر به مسیرهایی مانند پایتون و مفاهیم مقدماتی هوش مصنوعی می‌رسد.

این امر عملاً سدِ نیاز به پیش‌نیازهای سخت‌افزاری گران‌قیمت را شکسته و عدالت آموزشی را در تمامی مناطق کشور، حتی مناطق کم‌برخوردار، محقق کرده است. هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد دیجیتال مدل اجرایی «ایران دیجیتال» الگویی از هم‌افزایی حاکمیت و بخش خصوصی است. در این ساختار، نهادهای دولتی با سیاست‌گذاری و بسترسازی، امکان مقیاس‌دهی را فراهم کرده و شرکت دانش‌بنیان «جونیورا» با پذیرش ریسک‌های توسعه محصول، تولید محتوا و تأمین زیرساخت فنی، بدنه اجرایی را راهبری می‌کند.

تقویت دوره‌های ویژه آموزش هوش مصنوعی برای معلمان

این هم‌افزایی نه تنها می تواند نیازهای آموزشی کشور را مرتفع می‌سازد، بلکه در افقی کلان‌تر، به تربیت نیروی انسانی ماهر برای «اقتصاد دیجیتال» ایران کمک می‌کند؛ اقتصادی که ارزش‌آفرینی آن در آینده به توانایی کار با داده، نرم‌افزار و هوش مصنوعی وابسته است. در ادامه مسیر، قرار است داشبوردهای اختصاصی مدارس و دوره‌های ویژه آموزش هوش مصنوعی برای معلمان نیز تقویت شود تا حلقه ارتباطی میان مدرسه، معلم و زیست‌بوم یادگیری منسجم‌تر از قبل شود.

«ایران دیجیتال» با تمرکز بر آموزش تعاملی، بازی‌وار و پروژه‌محور، امکان یادگیری برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را حتی با تلفن همراه و بدون نیاز به پیش‌نیاز تخصصی فراهم کرده است. از مجموع ۴ میلیون ثبت‌نام، نزدیک به ۲ میلیون دانش‌آموز از مسیر آموزشی جونیورا، یکی از مجریان این طرح، استفاده کرده‌اند. همزمان با عبور از مرز ۴ میلیون ثبت‌نام، جشن ۴ میلیونی ایران دیجیتال امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد و در آن از دستاوردهای طرح و دانش‌آموزان و مربیان برگزیده تقدیر می‌شود.