به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی پارالمپیک به فاصله یک ماه بعد از مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در مورد پاداش ورزشکاران مدال آور در بازی های آسیایی، رقم مصوب برای پاداش پرداختی به مدال آوران بازی های پاراآسیایی را اعلام کرد؛ این رقم در بخش انفرادی برای مدال آوران هر دو بخش یکسان است اما در بخش تیمی شرایط اینگونه نیست.

پاداش کمیته ملی المپیک به مدال آوران بازی های آسیایی تحت عنوان «پاداش پای سکو» پرداخت می شود. ۳ میلیارد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پاداش مصوب در این زمینه است. به گفته مهدی علی نژاد، این پاداش برای مدال آوران بازی های آسیایی در هر دو بخش انفرادی و تیمی تعیین شده است.

کمیته ملی پارالمپیک هم مشابه همین ارقام را برای مدال آوران خود در بازی های پاراآسیایی تعیین کرده است. طوریکه قرار است طلایی های بازی های پاراآسیایی ۳ میلیارد دریافت کنند و به مدال آوران نقره و برنز این بازی ها هم به ترتیب یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اهدا شود.

مصوبه کمیته ملی پارالمپیک در مورد پاداش بازی های پاراآسیایی البته شامل همه مدال آوران این بازی ها نمی شود چراکه مدال آوران تیمی این بازی ها نصف پاداش مصوب برای مدال آوران انفرادی را دریافت می کنند.

این در حالی است که کمیته ملی پارالمپیک با این رویکرد که «پاداش ورزشکاران پارالمپیکی نباید کمتر از المپیکی‌ها باشد» پاداشی معادل مصوبه کمیته ملی المپیک را برای مدال آورانش تعیین کرده است.

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ طی روزهای ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر برگزار می شود. بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ هم از ۲۶ مهر آغاز شده و تا ۲ آبان ادامه خواهد داشت. ژاپنی ها در ناگویا میزبان این دو رویداد هستند.