خوزستان با ۲۹ سفیر در بازی های آسیایی حضور دارد

به گزارش خبرنگار مهر حمید بنیتمیم پیش از ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به در پیش بودن بازیهای مهم آسیایی و پاراآسیایی ناگویا و حضور پررنگ نمایندگان استان در این رویداد، گفت: ۲۹ نماینده خوزستان در قالب ورزشکار، مربی و داور در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا حضور دارند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه و تجلیل از این افتخارآفرینان، افزود: آیین بدرقه این عزیزان به دلیل اردوهای منتهی به اعزام و شرایط حضور در اردوهای رشتههای مختلف با حضور مدعوین و مهمانان ویژه در هتل المپیک تهران برگزار میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: در این مراسم برای دومین مرحله، پاداش حمایتی نفرات اعزامی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پیش از اعزام به افتخارآفرینان خوزستانی اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا تقدیم میشود.
وی با اشاره به پاداش مدالهای این رویداد گفت: برای پاداش مدال طلای این رویدادها ۷۰۰ میلیون تومان، نقره ۴۰۰ و برنز ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفتهایم که به امید خدا شاهد افتخارآفرینی این عزیزان باشیم.
بنیتمیم با اشاره به آمار ورزشکاران اعزامی خوزستان اظهار کرد: خوزستان با ۵ مربی، ۲ داور و ۲۲ ورزشکار و جمعاً ۲۹ نفر به عنوان یکی از استانهای پرتعداد از لحاظ نفرات اعزامی به این رویداد محسوب میشود.
وی ادامه داد: استان خوزستان در دوره گذشته بازیها به میزبانی هانگژو چین با کسب ۵ مدال در بازیهای آسیایی و ۱۱ مدال در بازیهای پارآسیایی موفق به کسب ۱۵ درصد مدالهای کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی و ۱۶.۵ درصد مدالهای پارآسیایی شد که در این دوره ورزشکاران خوزستان شانس خوبی برای ارتقای این درصدها و جایگاه استان در سطح کشور دارند.
بنی تمیم عنوان کرد: در بین رشتههای اعزامی خوزستان پارادوومیدانی با ۱۰ ورزشکار بیشترین سهمیه را دارد و بعد از آن فوتبال با ۵ ورزشکار، کشتی با ۳ و جانبازان و توان یابان با ۲ نماینده بیشترین نفرت اعزامی به رقابتها را در فهرست کاروان اعزامی کشورمان دارند.
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